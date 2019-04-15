Провалится дорога: после фекальной аварии на сетях бизнесмена Голубева ждут «сюрпризов» жители Бердска

Дорогу в поселке Боровом, которая провалилась из-за канализационной аварии 10 апреля, восстановили. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал местный житель Сергей. Но он опасается, что мягкий грунт вскоре провалится и единственная дорога на ул. Солнечной снова станет непроездной.

-Провал в 2,5 метра глубиной засыпали глиной. Но дорога скоро снова будет проваливаться, — уверен Сергей. — Была укатанная дорога, а теперь свежий грунт положили.

По словам местных жителей, после того, как вскрыли место протечки, нашли порванными две трубы — как раз под местом провала на дороге. Коммунальщики ИП Голубева заменили дефектные участки — делали вставки. И закопали.

-Сейчас проехать можно. Но ждем, когда снова провалится. Думаю, при первом дожде начнутся провалы. Дорога, конечно, и без того разбита. Здесь-то засыпали, а дольше все размолотили. Там никто ничего не делает. Нам уже не до хорошей дороги, вернули бы то, что было. Ее кирпичом засыпали, когда года три назад насосы на «фекалке» меняли. Забросать бы щебнем хотя бы в местах ремонта, — высказался Сергей.

Двое суток, пока шел ремонт канализационного коллектора, жители ул. Солнечной оставляли машины на сухом пятачке и шли пешком до дома.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 10 апреля прорвало канализационный коллектор в поселке Боровом Бердска. Фекальные воды размыли и затопили единственную дорогу, ведущую в десятку домов на ул. Солнечной. Местные жители продемонстрировали масштабы провала — сначала 2-метровая палка уходит в воду на 1,5 метра, через 30 минут — уже полностью.

-Когда я ехал в начале восьмого утра, фонтан бил, а сейчас уже озеро…

Коллектор в той части Борового принадлежит бизнесмену Виктору Голубеву. Первоначально он строился для отвода стоков в муниципальную канализационную систему с кирпичного завода. Позже на трубу «сели» микрорайоны Белокаменный и Раздольный.

Местные жители сетуют, что провалившаяся дорога — это единственный проезд для десятка домов. Они оказались в «ловушке». Кроме того, фекальные стоки заливают дорогу, источая зловоние. Жители Борового уверены, что если быстро не ликвидируют коммунальную аварию, стоки потекут в огороды. Так уже было, говорят, в прошлом году.

Автор видео Анастасия Солодкова



