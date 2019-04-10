Провалилась дорога из-за аварии на канализационном коллекторе бизнесмена Голубева в Бердске

Утром 10 апреля прорвало канализационный коллектор в поселке Боровом Бердска. Фекальные воды размыли и затопили единственную дорогу, ведущую в десятку домов на ул. Солнечной.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» местный житель Сергей, около 7.00 его машина попала в ловушку, провалившись в яму. Кое-как удалось выбраться. Но с тех пор провал на грунтовой дороге стремительно растет. Обрушаются края заполненной фекальными стоками ямы. Глубина за полчаса увеличилась на полметра.

Местные жители демонстрируют масштабы провала — сначала 2-метровая палка уходит в воду на 1,5 метра, через 30 минут — уже полностью.

-Когда я ехал в начале восьмого утра, фонтан бил, а сейчас уже озеро…

Около 10.00 на дороге показался мусоровоз. Местные жители замахали ему руками — не проедешь. Водитель поблагодарил за предупреждение и развернулся в обратном направлении. Местные жители, выехавшие до образования провала, бросают свои автомобили на сухом пятачке и идут пешком до своих домов.

Сергей с утра обзвонил экстренные службы, где ему пообещали прислать на место происшествия коммунальщиков.

Именно это и стало причиной прорыва коллектора — объем стоков увеличился и система не справляется с перекачкой.

Рабочие «Кристалла» действительно приезжали на место ЧП. Они удостоверились в том, что канализацию прорвало, что люди находятся в опасности и пообещали пригнать технику для ликвидации аварии — будут рыть.

— Коллектор находится под ямой, в земле проложен. Но где проходит трасса, откуда вода течет, мы не знаем, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» рабочие.

Коллектор в той части Борового принадлежит бизнесмену Виктору Голубеву. Первоначально он строился для отвода стоков в муниципальную канализационную систему с кирпичного завода. Позже на трубу «сели» микрорайоны Белокаменный и Раздольный.

Владимир Васильевич, живущий по соседству, уверен, что необходимо приглашать бывшего директора кирзавода Музыкина, который прокладывал много лет назад этот напорный коллектор.

— Он у меня просил разрешение на прокладку этой канализации. Она по проекту должна была идти по улице, а КНС должны быть наверху. Я в то время был главным инженером. Мы не дали им вести коллектор по улице, так как побоялись, что встрянем со строительством лет на 5. Это наши земли — 4-го совхоза. Мы им разрешили вести через поле до «Семи ветров». Как проложили на самом деле, я не знаю. Поэтому и нужен Музыкин, который помнит, как делали, где лежит трасса. Сейчас не понятно, откуда вода выходит, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Васильевич.

По словам местных жителей, прорыв канализации, скорее всего, произошел ночью. А утром, когда резко увеличился сброс воды, «рвануло капитально». Они предполагают, что Сергею утром удалось «проскочить по камушкам», которыми была засыпана грунтовая дорога.

— Видимо, нужно перекрывать коллектор в районе «Зима-Лето», чтобы стоки не давили сюда. Ведь это напорный коллектор. Вон канализационно-насосная станция стоит, — показали боровчане.

Они сетуют, что провалившаяся дорога — это единственный проезд для десятка домов. Они оказались в «ловушке». Кроме того, фекальные стоки заливают дорогу, источая зловоние. Жители Борового уверены, что если быстро не ликвидируют коммунальную аварию, стоки потекут в огороды. Так уже было, говорят, в прошлом году.

-Зимой два раза плавали, — вспоминают местные жители. — Насосы не выдерживают, да и труба старая. Сети более мощные нужны. Год назад вода бежала возле КНС. Когда насосы старые стояли, бабушку рядом постоянно топило — стоки к ней через колодец вытекали. Поставили новые насосы, топить бабушку перестало. Но теперь трубы рвет.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в городской ЕДДС, канализационные стоки уже перевели на резервную нитку коллектора. Ремонтировать трубу, принадлежащую ИП Голубеву планируют завтра, 11 апреля.

Автор видео Анастасия Солодкова