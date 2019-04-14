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Скандал: Единоросс нарушил правила тишины в день выборов в горсовет Бердска

14 апреля кандидаты и избирком обнаружили незаконные агитационные плакаты в поддержку Андрея Пилько. С довыборов его не снимут, но могут оштрафовать на 20 тыс. рублей. Пока явка избирателей на округе №20 составила 7,3%.(СПИСКИ, ФОТО)

14.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 7 коммент.
 
Скандал: Единоросс нарушил правила тишины в день выборов в горсовет Бердска

В день выборов и накануне агитация запрещена. агитки в Бердске сдирали

В воскресенье, 14 апреля, в Бердске проходят довыборы в горсовет. Жители округа №20 выбирают своего депутата. Избиратели голосуют за претендента на последний, 33-й, депутатский мандат. И не обошлось без скандала.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» член территориальной избирательной комиссии Михаил Перфилов, с жалобой на нарушение «периода тишины» со стороны кандидата от «Единой России» Андрея Пилько обратился выдвиженец от КПРФ Дмитрий Титов.

— ТИК уже рассмотрел жалобу и принял решение направить материалы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства, — прокомментировал Перфилов. — Были незаконно размещены агитационные материалы. Мы тоже усмотрели нарушение по признакам состава. ст. 5.10 КоАП.

Впрочем, по словам Михаила Сергеевича, это не является поводом для снятия Пилько с выборов. Предусмотрен штраф в размере от 1000 до 20 000 рублей — в зависимости от тяжести содеянного.

Кандадат-единоросс незаконно разместил плакаты на одном из домов и на столбах непосредственно в день голосования.
— Вчера, в субботу, когда тоже был день тишины, этих агиток не было. А сегодня появились, — пояснил член. ТИК.

Скандал: Единоросс нарушил правила тишины в день выборов в горсовет Бердска

Плакат в поддержку кандидата-единоросса висит в день выборов на доме №7 на ул. К. Маркса в Бердске

На 12.00 явка избирателей достаточно низкая. По словам Михаила Перфилова, проголосовало 7,3% избирателей. Кроме того, накануне 38 жителей округа досрочно отдали свои голоса.

Избирательный участок находится в школе №3 «Пеликан», и открыт он будет до 20.00. В бюллетень внесено 6 фамилий.

Список кандидатов:

1. 36-летний Рамиз Масимов — представитель «Справедливой России», гендиректор УК «Сибирские коммунальные системы»;

2. 44-летний выдвиженец от КПРФ Дмитрий Титов, гендиректор ООО «Пульс-Про»;

3. 34-летний искитимец Максим Максимов, инженер-проектировщик компании «Фирма Янтарь III ЛТД», самовыдвиженец;

4. 50-летний бердчанин Евгений Титов, наладчик оборудования в ООО «Тримэкс», самовыдвиженец;

5. 51-летний бердчанин Евгений Соколов, работающий гендиректором ООО НПК «Аквасиб», выдвиженец от ЛДПР;

6. Андрей Пилько, 51 год, партия «Единая Россия», замдиректора по общим вопросам ООО «Бердский кирпичный завод».

Последний, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» больше всех потратился на свою избирательную кампанию — 30 тыс. рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», изначально 8 человек заявили о желании баллотироваться в депутаты — занять последнее кресло в представительном органе власти Бердска. Но 33-летний самовыдвиженец Андрей Бухаров, коммерческий директор ООО «Русстрой» и самовыдвиженец Никита Хоцкин, 24 года, менеджер по работе с поставщиками ООО «РайсБизнесКарт» были сняты с дистанции. Им отказали в регистрации из-за проблем с подписными листами.

В выборах, напомним, участвуют только избиратели округа №20. Это улицы частного сектора в районе школы №3 «Пеликан»:

улицы Белинского — четная сторона с №2 по №74, нечетная сторона с №1 по №69; Гоголя — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №29; Кутузова — четная сторона с №4 по №34, нечетная сторона с №1 по №37; Лазо; Ленина, 15, 18; Ломоносова; К. Маркса, 2А, 2Б, четная сторона с №2 по №12, нечетная сторона с №3 по №15; Островского, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, четная сторона с №4 по №54, нечетная сторона с №3 по №47; Пушкина — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №29; Первомайская — четная сторона с №48 по №54, нечетная сторона 15, 17; Суворова — четная сторона с №4 по №44, нечетная сторона с №1 по №31; Фурманова; Чапаева; Чернышевского — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №57; Щорса; Энергетическая.


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(7) Комментариев

  1. Смешно

    Депутата уже давно назначил почётный, хватит жаловаться.

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  2. Новый мэр

    Единорос на столбах :-D

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  3. Аноним

    наши неофеодалы плевать хотели на народ, и все выборы превратили в показуху… :-!

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  4. Аноним

    Правильно народу поступает! Не стоит ходить на любые выборы пока не наведут порядок начиная с процедуры назначения кандидата. Лезут одни детектора и толстосумы потом соревнуются кто больше потратил на агитацию позорище! Я лично и моя семья уже не ходим не на местные не на государственные и спокойно себя чувствуем совесть не мучает что твоим голосом кто-то распорядился как им угодно!

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  5. Местный житель

    Нормальная избирательная провокация…Андрюха,не поддавайся.Кто то видел,что Пилько ходил и клеел?

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