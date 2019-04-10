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Квартиру от Путина ждет 96-летняя фронтовичка из ветхого дома в Бердске

По закону бердчанке Марии Левиной благоустроенная квартира не положена. Но в щитовом старом доме жить невозможно. Поможет только подарок от президента.

10.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 4 коммент.
 
 

Квартиру от Путина ждет 96 летняя фронтовичка из ветхого дома в Бердске

Марии Левиной, воевавшей на Северном фронте, в сентябре 2019 года исполнится 97 лет

Следом за Следственным комитетом сегодня, 10 апреля, решила проверить жилищные условия 96-летней Марии Левиной, участницы Великой Отечественной войны, и прокуратура Бердска.

В среду руководитель бердского отдела соцзащиты Наталья Скоромных давала пояснения в СК. Она подробно объяснила следователю, в чем нуждались Мария Игнатьевна и ее 68-летний сын Борис, какие услуги им предоставили. Но самое главное — то, что комиссия еще в 2015 году признала их дом пригодным для проживания. А значит, фронтовичка Левина не имеет права на улучшение жилищных условий за счет средств федерального бюджета.

И сделать с этим ничего нельзя в рамках существующего закона. Благоустроенная квартира Марии Левиной не положена, так как жилая площадь дома достаточна для проживания двоих человек. Унитаз и ванную ей поставили в доме силами соцзащиты. Но пользоваться ими нельзя, поскольку сейчас канализация залита грунтовыми водами. Они и щитовой дом разрушают. Вода в подполе стоит круглый год.

— С 2015 года ничего с места не тронулась. Дали квартиры двум вдовам ветеранов войны. А я действительно воевала. Никогда ни у кого не просили. Был приказ Путина, но квартиры у меня так и нет. Мне уже на кладбище надо, — в сердцах восклицает Мария Игнатьевна.

Но над местными чиновниками, между тем, висит уголовная статья, если они признают при таких условиях Левину нуждающуюся в жилищных условиях и направят документы на вручение ей сертификата на 1,3 млн рублей для покупки квартиры. Разве что президент России Владимир Путин сделает подарок и бердской фронтовичке и выделит деньги на новое жилье. Наталья скоромных намерена ходатайствовать в минтруда и соцразвития, чтобы сделали какое-то исключение для Марии Левиной.

Уезжать в однокомнатную квартиру в доме ветеранов на ул. Рогачева она категорически отказывается, считая, что имеет полное право не на временное, а на постоянное и собственное благоустроенное жилье — завоевала, оставив здоровье на Северном фронте.

Подробности — в ближайшее время.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Они только с трибуны могут говорить как дороги им ветераны .

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  2. Аноним

    Лукавит бабуля.Ох лукавит

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  3. Галыч

    Пусть администрация оценят дом и приобретут (для маневренного фонда) у бабуле, а ей на эти деньги купят квартиру. Как стыдно за наших чиновников! Совсем совесть потеряли. Это в 90 лет и участнику Великой Отечественной Войны надо кланяться?

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  4. zizou

    это ж насколько лицемерными удалено надо быть, чтоб из этой позорной реальности каждый год устраивать корчи победобесия. и ветеранов поздравят — аж по стописят баксов им дадут. :-!

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