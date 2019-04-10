Лягушки квакают в затопленном грунтовыми водами подполе частного дома в Бердске

Дренажные колодцы, сооруженные для отвода грунтовых вод в частном секторе Бердска, не справляются с объемом воды. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 10 апреля, будут решать вопрос о выдаче компании «Виогем», строящей дренажную систему, больших энергомощностей, чтобы она могла поставить более мощный насос.

А пока вода из переполненного колодца вытекает наружу, усугубляя и без того «мокрую» ситуацию.

Случилось это на одном из двух работающих дренажных колодцев на пересечении улиц Искитимской и Красной Сибири. А жители Искитимской как раз находятся в зоне затопления грунтовыми водами. И они питали большие надежды, что лучи дренажной системы смогут осушить их дома и огороды. Видимо, зря надеются.

— Что мы испытываем, это ужас! Это делают специально, чтобы нас затопить, снести и высотные дома построить. Толку нет от властей. Примерно с 2014 года началось подтопление. До этого у нас в погребе половики лежали, и мы там мешки с мукой и солью хранили. Огороды вокруг уже давно никто не садит. Дом наш сантиметров на 50 просел — проваливается, — поведала о своих бедах из-за грунтовых вод Нина Лебедева, живущая в доме №42 на ул. Искитимской.

Она показала ушедшие в землю отдушины, которые приходится откапывать и вставлять трубки, чтобы сохранить вентиляцию. В прошлом году дом капитально ремонтировали, заливали бетоном. Весной 2019-го все рушится — стены пошли трещинами, пол вспучило, двери на веревочках держатся.

— Начало подтапливать, когда застраивали на ул. Гагарина. Сильно поднялась вода, когда построили высотку на углу улиц Рогачева и Красноармейской. Не помогает ничего — вода просто снизу поднимается, — рассказала Наталья, дочь Нины Ивановны.

Они справляются своими силами. Да и дом на рельсах стоит — крепкий. Но даже он уходит под землю. Что говорить о старых и менее прочных домах соседей. У них полная разруха. За несколько лет грунтовые воды сделали свое дело.

— Фундамент когда заливали, железные жгуты прокладывали. Но это не помогает. Фундамент рвет. Когда чиновники говорят, что у нас старые дома и за ними нужно ухаживать, это точно не про наш дом. Он очень прочный, основательный. Но вода его снизу распирает, а земля поглощает, — продемонстрировала Наталья внутренности дома.

Под линолеум на деревянный пол постоянно доски подкладывают, чтобы был ровным — проваливается. Сарай уходит под землю, тянет за собой отмостку, корежит пол и фундамент.

— И мы в этом не виноваты. Это стихийное бедствие. Обидно до слез — я в прошлом году сама бетонировала, стены замазывала. Отпуск свой на это потратила. А сейчас снова пошло трещинами, снова все отваливается. Пришлось запенивать, чтобы не дуло. В прошлом году полностью поменяли всю проводку, сделали ремонта. И все насмарку… — сокрушается Наталья.

Из разговоров со строителями она узнала, что сваи под высотки в Микрорайоне вбивали в кашу. Она уверена, что там нельзя было разрешать строить. Ведь на том месте когда-то было озеро, дикие утки жили.

— Страшно, когда в подполе все время стоит вода. Спишь, а там лягушки квакают, — Наталья открыла подпол и показала, как там плавают банки.

В прошлом году жижа стояла в огороде до конца июля. Садили перец и огурцы только в теплице на поднятых грядках. Весной-2019 огород Нины Лебедевой выглядит гораздо лучше, чем у ее соседей — нет озер. Но без резиновых сапог по нему не пройти.

Нина Ивановна не надеется на дренажную систему. По ее мнению, почва в их стороне состоит из пластов, а воды настолько много, что с ней не справятся лучевые колодцы. В пример она приводит катастрофическое состояние усадьбы у соседей напротив. Привезенные 12 КамАЗов грунта на огород за зиму просто исчезли — провалились сквозь землю, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».