КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам ком. Вокзальная 12, 8-913-919-89-20 Ирина
Продам 1 ком. кв Рогачева 18, тел. 8-913-919-89-20
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам комнату
Продам 2к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Шашлыки жарят у детской площадки 9-этажки в центре Бердска

Провалилась дорога из-за аварии на канализационном коллекторе бизнесмена Голубева в Бердске

С 4 этажа упала женщина в торговом центре Новосибирска

Заказное убийство спустя 11 лет раскрыли полицейские в Новосибирске

Борьба с ВИЧ-инфекцией: Ваучер на покупку шприцев раздадут наркоманам

Японский истребитель F-35 исчез с радаров над Тихим океаном

Эксперты: Работу с хорошей зарплатой могут потерять 3 млн россиян

Провалился в виде сердца асфальт на месте фекальной аварии на ул. Рогачева в Бердске

Победные 5000 рублей вручает губернатор фронтовикам Бердска

Неохотно выдают кредиты россиянам банки в 2019 году

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Лягушки квакают в затопленном грунтовыми водами подполе частного дома в Бердске

Разрушаются от постоянного подтопления даже крепкие дома. Они уходят в землю, не выдерживают бетон и кирпичные стены.(ФОТО)

10.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 5 коммент.
 
Лягушки квакают в затопленном грунтовыми водами подполе частного дома в Бердске

Нина Лебедева винит строителей в затоплении частного сектора грунтовыми водами

Дренажные колодцы, сооруженные для отвода грунтовых вод в частном секторе Бердска, не справляются с объемом воды. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 10 апреля, будут решать вопрос о выдаче компании «Виогем», строящей дренажную систему, больших энергомощностей, чтобы она могла поставить более мощный насос.

А пока вода из переполненного колодца вытекает наружу, усугубляя и без того «мокрую» ситуацию.

Случилось это на одном из двух работающих дренажных колодцев на пересечении улиц Искитимской и Красной Сибири. А жители Искитимской как раз находятся в зоне затопления грунтовыми водами. И они питали большие надежды, что лучи дренажной системы смогут осушить их дома и огороды. Видимо, зря надеются.

— Что мы испытываем, это ужас! Это делают специально, чтобы нас затопить, снести и высотные дома построить. Толку нет от властей. Примерно с 2014 года началось подтопление. До этого у нас в погребе половики лежали, и мы там мешки с мукой и солью хранили. Огороды вокруг уже давно никто не садит. Дом наш сантиметров на 50 просел — проваливается, — поведала о своих бедах из-за грунтовых вод Нина Лебедева, живущая в доме №42 на ул. Искитимской.

Она показала ушедшие в землю отдушины, которые приходится откапывать и вставлять трубки, чтобы сохранить вентиляцию. В прошлом году дом капитально ремонтировали, заливали бетоном. Весной 2019-го все рушится — стены пошли трещинами, пол вспучило, двери на веревочках держатся.

— Начало подтапливать, когда застраивали на ул. Гагарина. Сильно поднялась вода, когда построили высотку на углу улиц Рогачева и Красноармейской. Не помогает ничего — вода просто снизу поднимается, — рассказала Наталья, дочь Нины Ивановны.

Они справляются своими силами. Да и дом на рельсах стоит — крепкий. Но даже он уходит под землю. Что говорить о старых и менее прочных домах соседей. У них полная разруха. За несколько лет грунтовые воды сделали свое дело.

— Фундамент когда заливали, железные жгуты прокладывали. Но это не помогает. Фундамент рвет. Когда чиновники говорят, что у нас старые дома и за ними нужно ухаживать, это точно не про наш дом. Он очень прочный, основательный. Но вода его снизу распирает, а земля поглощает, — продемонстрировала Наталья внутренности дома.

Под линолеум на деревянный пол постоянно доски подкладывают, чтобы был ровным — проваливается. Сарай уходит под землю, тянет за собой отмостку, корежит пол и фундамент.
— И мы в этом не виноваты. Это стихийное бедствие. Обидно до слез — я в прошлом году сама бетонировала, стены замазывала. Отпуск свой на это потратила. А сейчас снова пошло трещинами, снова все отваливается. Пришлось запенивать, чтобы не дуло. В прошлом году полностью поменяли всю проводку, сделали ремонта. И все насмарку… — сокрушается Наталья.

Из разговоров со строителями она узнала, что сваи под высотки в Микрорайоне вбивали в кашу. Она уверена, что там нельзя было разрешать строить. Ведь на том месте когда-то было озеро, дикие утки жили.

— Страшно, когда в подполе все время стоит вода. Спишь, а там лягушки квакают, — Наталья открыла подпол и показала, как там плавают банки.

В прошлом году жижа стояла в огороде до конца июля. Садили перец и огурцы только в теплице на поднятых грядках. Весной-2019 огород Нины Лебедевой выглядит гораздо лучше, чем у ее соседей — нет озер. Но без резиновых сапог по нему не пройти.

Нина Ивановна не надеется на дренажную систему. По ее мнению, почва в их стороне состоит из пластов, а воды настолько много, что с ней не справятся лучевые колодцы. В пример она приводит катастрофическое состояние усадьбы у соседей напротив. Привезенные 12 КамАЗов грунта на огород за зиму просто исчезли — провалились сквозь землю, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Лягушки квакают в затопленном грунтовыми водами подполе частного дома в Бердске

Откачка воды из подпола не помогает

Лягушки квакают в затопленном грунтовыми водами подполе частного дома в Бердске

Дом ушел под землю на 50 см

Лягушки квакают в затопленном грунтовыми водами подполе частного дома в Бердске

Залитый в прошлом году бетоном полу пошел трещинами

Лягушки квакают в затопленном грунтовыми водами подполе частного дома в Бердске

Стены растрескались и3-за того, что дом «ходит» от воды


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Почти 500 таксистов привлекли к ответственности инспекторы ГИБДД Новосибирской области Почти полсотни таксистов привлекли к ответственности инспекторы ГИБДД Новосибирской области Лягушки квакают в затопленном грунтовыми водами подполе частного дома в Бердске

(5) Комментариев

  1. Аноним

    Причина не в застройке Гагарина, а гораздо раньше. Когда начали строить Южный с улицы Рогачева, Новая и т.д.

    Thumb up 6 Thumb down 3

    • Человек

      Причина не в застройке Гагарина и не в Рогачёва,а началось это с изменением климата на Земле — это началось где-то 10 лет назад.Так вот к чему это привело:пошли сильные ветра,бури,много снега и дождя,и следствие этого — правильно,поднятие грунтовых вод!
      Так и будет продолжатся и когда это закончится неизвестно.
      Так что лучше будет,если сделать полную дренажную систему города/а её давно пора сделать,так как всё давно уже сгнило/.А потом уже строить многоэтажные дома на своях,конечно убрав весь старый деревянный и шлаколитой центр,иначе он сам весь разрушится.
      Человек — *IN LOVE*

      Thumb up 2 Thumb down 15

      • Человек

        Ну что ж,дорогие Анонимы,которые проставили мне минусы…Значится лягушек вы не желаете?
        Тогда ждите со следующего года уже утки будут прилетать и селиться.Будет интересно:не выходя из дома охотиться на лодке на уток,впридачу ещё резиновую уточку/подсадную/себе купите и посадите в брошенную ванну,а сами будете из окна крякать…
        Эх,анонимы,я вам ведь говорю правду,а вы всё не желаете поверить.
        Человек — *IN LOVE*

        Thumb up 3 Thumb down 10

  2. Аноним

    Насколько я помню, и до строительства вышеуказанных многоэтажек люди жаловались, что в погребе вода бывает. Помню, что жаловались в районе перекрестка Павлова-Красноармейская. Грунтовые воды могут менять свое русло. Почему решили, что это именно из-за высотных домов?

    Thumb up 6 Thumb down 4

  3. Николай

    Я думаю скоро заквакают лягушки на ул. Горького, если там построят что-нибудь грандиозное. На месте строительства вокзала, в 70-х мы катались на плотах.Я думаю скоро заквакают лягушки на ул. Горького, если там построят что-нибудь грандиозное. На месте строительства вокзала, в 70-х мы катались на плотах.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика