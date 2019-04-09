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Пьяный водитель «Яндекс.Такси» влетел в маршрутку №13 с пассажирами в Бердске

Сидевший в Nissan Almera и несколько пассажиров «газели» пострадали. Они имеют право на страховку. Маршрутка стояла на остановке у элитного Изумрудного городка, когда в нее врезался таксист.(ФОТО)

9.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Овакима Погосяна Один комментарий
 
Пьяный водитель Яндекс.Такси влетел в маршрутку №13 с пассажирами в Бердске

На месте ДТП у лыжной базы «Метелица»

Днем сегодня, 9 апреля, автомобиль «ЯндексТакси» сбил пассажирскую газель в Бердске. ДТП произошло в районе лыжной базы «Метелица» напротив Изумрудного городка.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник транспортного отдела мэрии Надежда Нятнина, пострадали несколько пассажиров маршрутки №13. Они могут обратиться за выплатой страховки.

По словам очевидцев, таксист был пьян.

-На пассажирском сидении находилась бутылка водки. Слава богу, пассажиров в такси не было.
В «газели» пострадало два человека, все живы, — сообщил в группу «Курьер. Среда. Бердск» во «ВКонтакте» Оваким Погосян. Впрочем, подтвердить или опровергнуть это сможет медицинская экспертиза.

Маршрутка №13 остановилась на остановке «Метелица», когда в нее врезался «Ниссан Альмера». «Газель» отлетела на несколько метров, развернувшись.

По словам Надежды Нятиной, которая получила информацию о ДТП с участием пассажирского транспорта через 15 минут после аварии, водитель такси тоже пострадал. Его единственного из всех получивших травмы госпитализировала «скорая».

-Все пассажиры общественного транспорта являются застрахованными и могут обратиться за выплатой страховки в случае причинения ущерба при проезде в общественном транспорте, — пояснила Надежда Валерьевна. — Они могут обратиться либо к нам, либо непосредственно к перевозчику.

По ее словам, пассажиры из зеленой зоны, куда ходит 13-я маршрутка, без общественного транспорта не останутся. На маршруте работают 3 перевозчика, ходит 13 микроавтобусов. После ДТП, когда одна машины выбыла из строя, равномерно распределят интервалы та, что люди этого не заметят, заверила Нятина.

-Чтобы получить страховку по ОСАГО, машину несколько дней нельзя трогать. А после решают — либо замена, либо ремонт, — прокомментировала начальник транспортного отдела.

Она отметила, что спрос с водителей общественно транспорта гораздо выше, чем к частникам, как и требования к водителям. На 13-м маршруте, по ее оценке, работают проверенные перевозчики, опытные водители.

-И в этом случае наш водитель не виноват, — констатировала Надежда Нятина.

Пьяный водитель Яндекс.Такси влетел в маршрутку №13 с пассажирами в Бердске

«Ниссан» серьезно разбит

Пьяный водитель Яндекс.Такси влетел в маршрутку №13 с пассажирами в Бердске

Маршрутка вышла из строя

 


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(1) Комментарий

  1. Зверь

    А разве у Метелицы или изумрудного есть автобусная остановка? ГИБДД ,наведи те уже наконец то порядок с остановками маршруток!

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