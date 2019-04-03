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Авто утонуло: Звала на помощь на крыше плывущего в луже автомобиля жительница Бердска

Автомобиль застрял в огромной луже по дверные ручки. Его владелица дожидалась спасателей на крыше. Им пришлось надеть гидрокостюмы, чтобы эвакуировать даму на берег. (ФОТО)

3.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: БПСО 13 коммент.
 
Авто утонуло: Звала на помощь на крыше плывущего в луже автомобиля жительница Бердска

Спасатель на плечах вытаскивал девушку на берег

Оказалась в безвыходной ситуации автомобилистка на дороге в сторону Южного микрорайона (как ехать со стороны магазина «Комбат» в сторону кладбища, поворот направо) Бердска. Утром 3 апреля она пыталась преодолеть огромную лужу, почти превратившуюся в озеро. И поплыла. Потом автомобиль бердчанки погрузился на дно — вода достигла ручек на дверцах. Бердчанка выбралась на крышу легковушки и позвонила с службу «112». Звонок переадресовали в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске.

В 8.50 спасатели выехали на место. Им пришлось облачаться в гидрокостюмы, чтобы добраться до терпящей бедствие посреди города, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева. Спасатель на плечах эвакуировал девушку на берег «озера».

Так как двигатель оказался в воде, автомобиль пришлось обесточивать, отметила Наталья Дмитриева. А затем наращивать тросы и выдергивать из лужи.

Автомобилистка рассказала, что была уверена, что сможет проехать залитый талой водой участок дороги. Проезжала здесь буквально неделю назад. Но в этот раз застряла.

По словам Натальи Дмириевой, буквально накануне вечером в отряд обратилась бердчанка. Ее автомобиль застрял в том же месте. Только в салоне автоледи был еще и ребенок. Когда спасатели прибыли на место, автомобилистку уже вытащил из разлившейся лужи проезжавший мимо КамАЗ.

Спасатели предупреждают: легковым автомобилям не проехать в микрорайон Южный со стороны Военного городка. Они советуют поберечь себя и свой транспорт и отправиться в данный микрорайон другой дорогой.


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(13) Комментариев

  1. Аноним

    что-то с прокладкой между сиденьем и рулем :-D

    Thumb up 18 Thumb down 7

  2. Аноним

    *LOL* не видела что ли куда лезет? Газку надо было поддать,может и доплыла бы *LOL*

    Thumb up 7 Thumb down 1

  3. Андрей

    Инструкцию надо бы наизусть знать:
    Как только машина окажется на плаву: отпустить педаль акселератора, выжать педаль сцеплений, включить водомет, поставить рычаг коробок передач в нейтральное положение (рычаги включения передних мостов и понижающей передачи в раздаточных коробках остаются при этом во включенном положении) и нажать на педаль акселератора.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  4. Аноним

    Во прынцесса могла и сама идти не утонула бы .

    Thumb up 6 Thumb down 0

  5. Аноним

    Я туда на внедорожнике не суюсь…

    Thumb up 3 Thumb down 0

  6. Аноним

    только один вопрос: НАФИГА она поперлась в это бескрайнее море???

    Thumb up 5 Thumb down 0

  7. zizou

    люди не только читают *опой *CRAZY*
    ловко, да: закрыть дорогу не можем (потому что она сильно разгружает город и позволяет не делать улицы Рогачёва и Павлова), улучшить её не можем, ответственность ни за что не несём

    https://ic.pics.livejournal.com/sv_tochka/52970173/9982/9982_900.jpg
    https://ic.pics.livejournal.com/sv_tochka/52970173/10124/10124_900.jpg

    Thumb up 5 Thumb down 4

  8. zizou

    и опять врут:
    «- Единственное: мы выставили там знаки (запрещающие проезд). Блоки ставить там запрещено. Мы не можем так просто перегородить там движение. Поэтому нужно обращать внимание на знаки. Хочу обратиться к жителям: по этой дороге ездить нельзя, она попадает в зону затопления, — предостерёг Владимир Захаров.»

    нет там в этом году ни одного знака ни с одной стороны. те года я в январе визжать начинала, чтоб дорогу на время паводка закрыли, а в этом году плюнула визжать — про неё никто и не вспомнил.

    Thumb up 2 Thumb down 6

    • назарик

      со вчера там стоит знак — въезд запрещен

      Thumb up 6 Thumb down 1

      • zizou

        со вчера там стоит знак
        ===========================
        да?
        «буквально накануне вечером в отряд обратилась бердчанка. Ее автомобиль застрял в том же месте. … Когда спасатели прибыли на место, автомобилистку уже вытащил из разлившейся лужи проезжавший мимо КамАЗ.»

        Thumb up 1 Thumb down 6

        • zizou

          и за что минусы? вам не нравится, что цитата про застрявшую машину и ПРОЕЗЖАВШИЙ МИМО камаз противоречит словам швея? *CRAZY*

          Thumb up 0 Thumb down 0

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