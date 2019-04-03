Авто утонуло: Звала на помощь на крыше плывущего в луже автомобиля жительница Бердска

Оказалась в безвыходной ситуации автомобилистка на дороге в сторону Южного микрорайона (как ехать со стороны магазина «Комбат» в сторону кладбища, поворот направо) Бердска. Утром 3 апреля она пыталась преодолеть огромную лужу, почти превратившуюся в озеро. И поплыла. Потом автомобиль бердчанки погрузился на дно — вода достигла ручек на дверцах. Бердчанка выбралась на крышу легковушки и позвонила с службу «112». Звонок переадресовали в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске.

В 8.50 спасатели выехали на место. Им пришлось облачаться в гидрокостюмы, чтобы добраться до терпящей бедствие посреди города, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева. Спасатель на плечах эвакуировал девушку на берег «озера».

Так как двигатель оказался в воде, автомобиль пришлось обесточивать, отметила Наталья Дмитриева. А затем наращивать тросы и выдергивать из лужи.

Автомобилистка рассказала, что была уверена, что сможет проехать залитый талой водой участок дороги. Проезжала здесь буквально неделю назад. Но в этот раз застряла.

По словам Натальи Дмириевой, буквально накануне вечером в отряд обратилась бердчанка. Ее автомобиль застрял в том же месте. Только в салоне автоледи был еще и ребенок. Когда спасатели прибыли на место, автомобилистку уже вытащил из разлившейся лужи проезжавший мимо КамАЗ.

Спасатели предупреждают: легковым автомобилям не проехать в микрорайон Южный со стороны Военного городка. Они советуют поберечь себя и свой транспорт и отправиться в данный микрорайон другой дорогой.