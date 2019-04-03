Авто утонуло: Звала на помощь на крыше плывущего в луже автомобиля жительница Бердска

Оказалась в безвыходной ситуации автомобилистка на дороге в сторону Южного микрорайона (как ехать со стороны магазина «Комбат» в сторону кладбища, поворот направо) Бердска. Утром 3 апреля она пыталась преодолеть огромную лужу, почти превратившуюся в озеро. И поплыла. Потом автомобиль бердчанки погрузился на дно — вода достигла ручек на дверцах. Бердчанка выбралась на крышу легковушки и позвонила с службу «112». Звонок переадресовали в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске.
В 8.50 спасатели выехали на место. Им пришлось облачаться в гидрокостюмы, чтобы добраться до терпящей бедствие посреди города, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева. Спасатель на плечах эвакуировал девушку на берег «озера».
Так как двигатель оказался в воде, автомобиль пришлось обесточивать, отметила Наталья Дмитриева. А затем наращивать тросы и выдергивать из лужи.
Автомобилистка рассказала, что была уверена, что сможет проехать залитый талой водой участок дороги. Проезжала здесь буквально неделю назад. Но в этот раз застряла.
По словам Натальи Дмириевой, буквально накануне вечером в отряд обратилась бердчанка. Ее автомобиль застрял в том же месте. Только в салоне автоледи был еще и ребенок. Когда спасатели прибыли на место, автомобилистку уже вытащил из разлившейся лужи проезжавший мимо КамАЗ.
Спасатели предупреждают: легковым автомобилям не проехать в микрорайон Южный со стороны Военного городка. Они советуют поберечь себя и свой транспорт и отправиться в данный микрорайон другой дорогой.
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что-то с прокладкой между сиденьем и рулем
18 7
Или между девушкой и спасателем
3 0
Сальник не держит
1 1
не видела что ли куда лезет? Газку надо было поддать,может и доплыла бы
7 1
Инструкцию надо бы наизусть знать:
Как только машина окажется на плаву: отпустить педаль акселератора, выжать педаль сцеплений, включить водомет, поставить рычаг коробок передач в нейтральное положение (рычаги включения передних мостов и понижающей передачи в раздаточных коробках остаются при этом во включенном положении) и нажать на педаль акселератора.
4 0
Во прынцесса могла и сама идти не утонула бы .
6 0
Я туда на внедорожнике не суюсь…
3 0
только один вопрос: НАФИГА она поперлась в это бескрайнее море???
5 0
люди не только читают *опой
ловко, да: закрыть дорогу не можем (потому что она сильно разгружает город и позволяет не делать улицы Рогачёва и Павлова), улучшить её не можем, ответственность ни за что не несём
https://ic.pics.livejournal.com/sv_tochka/52970173/9982/9982_900.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/sv_tochka/52970173/10124/10124_900.jpg
5 4
и опять врут:
«- Единственное: мы выставили там знаки (запрещающие проезд). Блоки ставить там запрещено. Мы не можем так просто перегородить там движение. Поэтому нужно обращать внимание на знаки. Хочу обратиться к жителям: по этой дороге ездить нельзя, она попадает в зону затопления, — предостерёг Владимир Захаров.»
нет там в этом году ни одного знака ни с одной стороны. те года я в январе визжать начинала, чтоб дорогу на время паводка закрыли, а в этом году плюнула визжать — про неё никто и не вспомнил.
2 6
со вчера там стоит знак — въезд запрещен
6 1
со вчера там стоит знак
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да?
«буквально накануне вечером в отряд обратилась бердчанка. Ее автомобиль застрял в том же месте. … Когда спасатели прибыли на место, автомобилистку уже вытащил из разлившейся лужи проезжавший мимо КамАЗ.»
1 6
и за что минусы? вам не нравится, что цитата про застрявшую машину и ПРОЕЗЖАВШИЙ МИМО камаз противоречит словам швея?
0 0