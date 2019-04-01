Ночным гонщикам закроют проезд на парковку ТРЦ «Астор» в Бердске

За прошедшую неделю зарегистрировано 401 сообщение о происшествиях в отделе МВД по Бердску. Из общего числа 20 — о преступлениях, таких, как кражи, незаконный оборот наркотиков, грабеж, сообщил на совещании чиновников 1 апреля начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов. Раскрыты 13 преступлений и 9 из ранее нераскрытых.

В течение недели полицейские проводили оперативно-профилактические мероприятия: «Нелегальный мигрант», «Семья», «Дебитор» и «Надзор». Есть результаты. За неделю из Бердска выдворены восемь иностранных граждан. В сфере нарушения миграционного законодательства составлено 14 административных протоколов. Тяжких и особо тяжких преступлений не было зарегистрировано, отметил Соколов.

Автор видео Галина Панчева



На прошлой неделе прошла встреча представителей отдела МВД по Бердску и руководителя ТРЦ «Астор».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на совещании чиновников 25 марта мэр Бердска Евгений Шестернин сообщил о том, что в горадминистрацию обратился бердчанин с жалобой на ночных гонщиков, занимающихся фигурным вождением на большой скорости на парковке ТРЦ «Астор».

Данная информация поступала в отдел МВД по Бердску, вечером на парковке проходят рейды, есть выявленные нарушения. Данная работа продолжается, акцентировал Владимир Соколов.

— Я хотел бы к этому вопросу привлечь не только правоохранительные органы, но и собственников. Там в вечернее время парковка не нужна. Нужно навести порядок. Убрать снег, где он еще есть. Сделать площадку сухой. А превращать ее в площадку для фигурного вождения не обязательно. Люди, живущие рядом, испытывают сложности. Это не приезжают из Черепанова, все местные, — отметил Шестернин.

По словам Владимира Васильевича, пока нет никаких технических решений по данному вопросу. Силами сотрудников патрульно-постовой службы и дежурных нарядов на территории «Астора» была организована работа.

Технические решения не найдены, потому что их нет? — спросил мэр.

Ранее принимались меры — устанавливались искусственные неровности, отметил Соколов. Пока думают над тем, как там ограничить движение. Руководитель не возражают — готов совместно решать вопрос о принятии мер, акцентировал начальник ОМВД.

— Как это совместно? Это его зона ответственности, — возразил Евгений Анатольевич.

Это его зона ответственности, но без полиции он не справится, сказал Сколов.

Необходимо в вечернее время ограничить въезд на территорию парковки, подчеркнул Шестернин. Жители вечерами и ночами должны отдыхать. Поэтому нужно поставить шлагбаум или какое либо-ограждение, чтобы в нерабочее время площадка была закрыта.

— Предприятие охраняется, тогда в систему охраны должно войти и парковочное пространство. Это простые меры, — был категоричен мэр.