Мэр Бердска: Парковку на «Асторе» превратили в площадку для фигурного вождения

За прошлую неделю было зарегистрировано 402 сообщения о нарушениях и преступлениях в книге учета отдела МВД по Бердску. Из общего количества 36 — сообщений о преступлениях, 18 раскрыты, из ранее нераскрытых раскрыты два преступления, сообщил на совещании чиновников 25 марта начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов. В ИВС доставляли 30 человек, выявили 31 административное правонарушение.

— Проводили оперативно-профилактические мероприятия «Район» по противодействию терроризму, в сфере экономики. Есть результаты — выявлены административные нарушения. За неделю тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано не было. Занимались выявлением нарушений в сфере миграционного законодательства. Выявили девять преступлений, предусмотренных статьей 322, о зарегистрированных, но не проживающих гражданах. Выдворено из Бердска три человека, составлено три административных протокола, — рассказал Владимир Соколов.

Мэр Бердска Евгений Шестернин сообщил о том, что в горадминистрацию обратился бердчанин с жалобой на ночных гонщиков, занимающихся фигурным вождением на большой скорости на парковке ТРЦ «Астор».

По словам Соколова данная информация поступала в отдел МВД по Бердску, вечером на парковке проходят рейды, есть выявленные нарушения. Данная работа продолжается, акцентировал Владимир Васильевич.

— Я хотел бы к этому вопросу привлечь не только правоохранительные органы, но и собственников. Там в вечернее время парковка не нужна. Нужно навести порядок. Убрать снег, где он еще есть. Сделать площадку сухой. А превращать ее в площадку для фигурного вождения не обязательно. Люди, живущие рядом, испытывают сложности. Это не приезжают из Черепанова, все местные, — отметил Шестернин.