Тарифы на вывоз мусора и чехарду в квитанциях обсудят председатели советов домов Бердска

Встреча с участием общественной организации председателей домов Микрорайона «Наш дом», представителей горсовета депутатов, управляющих компаний, представителей УЖКХ, КБУ, ООО «Экология-Новосибирск» (по согласованию) включена в план работы администрации Бердска на 18 апреля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», организовать встречу с руководителями сферы ЖКХ и депутатами попросили мэра Бердска председатели совета домов.

В своем обращении они сообщали, что причиной данной встречи послужила ситуация в сфере ЖКХ города, которая требует ответов. Писать по каждому вопросу и по каждому дому не имеет смысла, считали председатели. Они отмечали, что в 2016-2017 годах подобные встречи проводились регулярно, два-три раза в год, с представителями управляющих компаний и государственной жилищной инспекции. Теперь они сошли на нет, и бердчане не имеют возможности получить достоверные ответы на следующие вопросы:

1. Имеет ли право УК брать деньги за начисление за твердые коммунальные отходы и в каких пределах?

2. Собирается ли администрация, Совет депутатов решать вопрос по переходу оплаты за тепло по факту? Ведь население требует!

3. Необходимо навести порядок с платежным документом по начислению коммунальных услуг.

4. Привести тарифы по коммунальным услугам к фактическому значению по цене.

5. Средствам массовой информации шире и системно освещать вопросы ЖКХ и проблему твердых коммунальных отходов.

6. Контролировать тепловой режим многоквартирных домов в соответствии с погодными условиями (ведется ли контроль?).

7. Проводить мероприятия по очистке городских дорог, муниципальных территорий от снега в оперативном режиме.

По словам председателя общественной организации «Наш дом» председателей совета домов Татьяны Ощепко, очень много вопросов по «мусорной реформе», а ответов практически нет.

— Управляющие компании поступают, кто как хочет. Кто-то предлагает плату за начисление за вывоз мусора и сразу называет сумму. Одна УК сказала, что 15 рублей будет брать комиссионный сбор, а потом заявила — 2-3%. Кругом самостоятельность, не подкрепленная никакими документами. И спросить не у кого. Никто не может разъяснить, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 14 февраля Татьяна Ощепко.

Татьяна Анатольевна приводит пример, что в предыдущие годы начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина собирала круглые столы по вопросам ЖКХ, куда приходили представители ГЖИ, «Умного дома». Специалисты все разъясняли, люди делились своим опытом. Но в 2018 году такие встречи прекратились.

Другим злободневным вопросом является вопрос по оплате за тепло по 1/12.

— Люди возмущаются, просят оплачивать по факту. И городу Бердску можно это сделать по факту, потому что у нас город оснащен приборами учета. Неудобно людям, возмущений очень много, — подчеркнула Ощепко.

Есть у старших по домам вопросы по программе «Комфортная среда». Первый год все это бурно обсуждалось: и подача документов, какие дворы выберут, отметила Татьяна Анатольевна. А теперь как проводится эта работа? Никто ничего не знает, — возмущалась общественница.

— Старшие по домам раз за разом говорят мне, мол, давайте встретимся, давайте кого-то пригласим. Конечно, одно дело писать и читать, другое дело — общаться с глазу на глаз. Назрела необходимость встретиться с представителями КБУ, администрации, комитета по ЖКХ бердского горсовета и управляющих компаний, — подытожила Ощепко.

Напомним, бердские председатели многоквартирных домов в ноябре 2018 года восстали против «грабительского» закона об обращении с твердыми коммунальными отходами. Они отправили петицию в Заксобрание Новосибирской области с просьбой принять соответствующее решение по принятию поправок. Бердчане считали, что данный закон нарушает права собственников жилья многоквартирных домов в плане оплаты по нормативу.

Обращали внимание на тот факт, что для для жителей МКД Бердска ничего не меняется в плане предоставления данной услуги: компании по вывозу мусора те же; полигон ТБО тот же. Вопрос: для чего заключать договор с peгоператором?