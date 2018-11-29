Против «грабительского» закона о вывозе мусора восстали председатели совета МКД Бердска

Грамотно изучить «грабительский» закон об обращении с твердыми коммунальными отходами и принять соответствующее решение по принятию поправок призвали депутатов Заксобрания Новосибирской области председатели многоквартирных домов (МКД) Бердска. Они предупреждают: население на грани социального взрыва. Свое обращение в Заксобрание председатели МКД передали 28 ноября. Теперь ждут ответ от законодателей.

«Уважаемые избранники народа! Обращаемся к вам как к основному законодательному органу нашей области, который не только издает законы на территории области, но и утверждает и согласовывает федеральные законы. Так вот, при утверждении постановления правительства РФ от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление правительства РФ от 25 августа 2008 года № 641» грубо нарушены права собственников жилья многоквартирных домов в плане оплаты по нормативу.

На протяжении многих лет в наших домах имеются контейнеры с определенным объемом и мы, как собственники, знаем время их наполнения, и в договорах с компаниями по вывозу мусора определяем сроки. Таким образом регулируем цену данной услуги. Новый закон этого не предусматривает и таким образом обязывает нас платить больше, но за воздух. Как вы не могли этого увидеть? Или вам все равно, лишь бы с людей деньги взять, не взирая и без того уже на неподъемные цены на ЖКУ.

2. Непонятно, почему теперь эта услуга переведена в коммунальную? Что мы получаем от регоператора? Его обязанность только вывоз мусора, да и то вряд ли это будет, как вывозили ранее компании «Вербена» и «ЭкоСервис», так и будут, только предварительно заключив договор на право вывоза с регоператором.

3. Почему вводится дополнительная строчка «Вред экологии»? Эта статья расходов уже существует в тарифе за вывоз мусора, который оплачивает компания по вывозу мусора, то есть нам дважды навязывают эту статью расходов: мы как физлица, и компании как юрлица.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что для нас, как для жителей МКД Бердска, ничего не меняется в плане предоставления данной услуги: компании по вывозу мусора те же; полигон ТБО тот же. Вопрос: для чего заключать договор с peгоператором? Тем более, что мы не согласны с его условиями (норматив и тариф). Таким образом, мы категорически отказываемся голосовать за заключение договора с peгоператором!

Уважаемые депутаты, как можно было не увидеть эти грабительские огрехи данного закона, на протяжении 2 лет шло обсуждение, и в итоге имеется столько вопросов, которые требуем немедленно решить путем обращения в государственную думу для принятия поправок.

Обращаемся к вам не просто, население на грани социального взрыва. За последние годы нам пришлось много пережить в плане глупых необоснованных реформ в сфере ЖКХ: 1) злосчастный «капитальный ремонт»; 2) оплата за тепло по 1/12 в течение года при наличии приборов учета; 3) бесконечное повышение тарифов ЖКХ — ежегодное, а теперь и 2 раза в год!

Мотивацией для создания данного закона была беспорядочная организация полигонов ТБО по всей стране, так вот, для наведения порядка и решено было принят закон и передача данных объектов в одни руки.

Но получилось как всегда — все превратилось в очередное бремя на плечи собственников МКД, да и у частного сектора множество вопросов к данному «творению» законодателей страны.

Еще раз просим вас грамотно изучить закон и принять соответствующие решения хотя бы на территории нашей области.» Под данным обращением подписались 36 председателей советов многоквартирных домов.

По словам председателя общественной организации «Наш дом» председателей совета домов Татьяны Ощепко, тариф на вывоз мусора в месяц на одного человека будет составлять приблизительно от 110 до 150 рублей.

— У меня квартира 47,5 кв. м, я платила за вывоз мусора 45 рублей в месяц. Мы платили с квадратных метров. А теперь они ввели норматив 2,38 куб. м, это примерно 6 литров на человека в месяц. У нас зарегистрировано 4 человека, и теперь вместо 45 рублей, мне придется платить 400 рублей. Почти в 10 раз больше. Мы еще точно не знаем тарифа, а уже по домам носят бюллетени, где мы должны проголосовать за заключение прямого договора с региональным оператором. С чего вдруг ради? Идут сплошные нарушения, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Ощепко.

Татьяна Ощепко досконально изучила новый закон об обращении с твердыми бытовыми отходами и считает его грабительским.

— Он издан с нарушением основного закона о защите прав потребителей. Эту услугу вдруг перевели в коммунальную. Коммунальная услуга — это когда потребителю что-то предоставляют: свет, воду, тепло. Здесь нам ничего не предоставляют, но услугу тупо перевели в коммунальную. За этим тянется повышение коммунальных платежей 2 раза в год. Нам навязывают по этому закону платить по нормативу. А норматив рассчитали непонятно исходя из чего. Вроде как обосновывают: сюда входят ваши диваны, ваши столы и стулья. Но мы же не настолько богаты, чтобы каждый раз их менять. За 30 лет проживания в своем многоэтажном доме я поменяла три дивана, два кресла и два стула. Но все это я отвезла на дачу — на мусорке ничего не оказалось, — возмущена председатель общественной организации «Наш дом».

Татьяна Ощепко приводит в пример ситуацию в частном секторе. На три дома один контейнер. Вывоз мусора стоит 170 рублей. Каждый из домов по очереди платит за вывоз. В частном доме зачастую прописано по 5-6 человек. По новому закону за пустой контейнер они будут каждый месяц платить с человека по 150 рублей, это «золотой» контейнер, отметила Ощепко.

— Люди возмущены до беспредела. Почему нас приравняли к отдаленным районам области, где мусор возят за 40 км? Для жителей Бердска ничего не поменялось. Наши перевозчики будут те же — «Экосервис» и «Вербена». Полигон тот же самый. Почему какому-то региональному оператору мы должны платит в 10 раз больше? Я не понимаю. И никто этого не понимает. И никто нам объяснить это не может, — недоумевала Татьяна Анатольевна.

Больше всего председателя общественной организации смущает то факт, что организация «Экология-Новосибирск» существует уже давно, но в преддверии закона поменялись все соучредители, кроме гендиректора из Новосибирска, остальные все – Москва.

Одна из председателей МКД сделала подсчеты по новой системе и получилось, что региональный оператор с пятиэтажки будет получать в год 300 000 рублей, привела пример Ощепко.

— Больше всего меня обижает, что наш горсовет депутатов не отреагировал на данную проблему, как будто у нас нет комитета по ЖКХ, — вздохнула Татьяна Анатольевна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже с 1 января 2019 года изменится система вывоза мусора. Региональный оператор «Экология-Новосибирск» заключит договоры с подрядчиками по выводу бытовых отходов как из многоэтажек, так и из частного сектора и организаций. У жителей с 1 января появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать услугу в счет тарифа, без всякой дополнительной оплаты. Учитывая, что вывоз мусора станет коммунальной услугой, на нее будет полностью распространяться все субсидии и льготы. В связи с переходом услуги в коммунальную теперь на нее добавят НДС 20%, в тариф включат негативное воздействие на окружающую среду, транспортные услуги и деятельность регионального оператора. Тариф на вывоз мусора будет установлен в начале декабря. Норматив — 6 литров мусора в сутки на одного человек или 2, 38 куб. м в год.