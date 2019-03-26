Снизит тариф на мусор строительство мусорного завода в Бердске

Полигон твердых бытовых отходов исключат из границ города
Ряд замечаний и предложений по проекту генерального плана Бердска вынес координационный совет администрации Новосибирской области. Один из вопросов касался полигона твердых бытовых отходов. Но его исключают из границ города в соответствии с федеральным законом, сообщил 22 марта на заседании комиссии по подготовке проекта генплана Бердска начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.
— Я подал заявку в министерство ЖКХ об открытии межрайонного полигона, который в большей степени проходит на территории Искитима. Со строительством завода по переработке мусора. Потому что возить в Раздольное — вещь дорогая, — рассказал мэр Бердска Евгений Шестернин.
Автор видео Галина Панчева
Какая разница, ведь есть тариф, подчеркнула член комиссии по подготовке генплана, депутат бердского горсовета Елена Белова.
Рано или поздно наступит прозрачность данного вопроса, парировал мэр.
Депутат Владимир Голубев отметил, что уже поднимался вопрос о том, что цены на вывоз мусора будут в районах разные.
— Если район спит, жди, когда за тебя дядя поработает. Дядя поработает с большими деньгами. Ты спал и ничего не делал. Тот, кто проснулся, говорит: «Нет, ребята, мы будем сами делать». Тогда решайте вопрос: сами — это как, за счет бюджета, инвестора, концессионера? Это называется проснулись. Завтра тарифная политика будет другой. Там, где город закрепился, считает эту цену. Обслуживать никто не будет чужие города и районы. Общак — это все условно. Наша задача сейчас — быстрее найти с Искитимом вариант этой площадки, площадка-то найдена. Теперь только вопрос: за счет чего и как? Другой вопрос — надо понимать судьбу нашего полигона. Как Чернобыльскую АЭС закрыть колпаком или перерабатывать? — подчеркнул мэр.
Мэр заверил, что будут думать и уже думают вместе с Искитимом о создании своей площадки: ее размеры, как это будет.
— У многих представления: расчистил площадку, свалил туда мусор. И будь здоров! А для Бердска — это уже далеко не «будь здоров!». По одной простой причине: грунтовые воды у нас находятся на расстоянии полметра. И весь снег и дождь на свалке, уходит не вверх, а вглубь. Значит, у нас должен быть не просто полигон, а еще водоочистка и водоотведение. Совершенно другие вещи уже, — заверил Евгений Шестернин.
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Какой такой завод?
Это обычная свалка.Полигон.Большая часть отходов будет тупо свалена слоями и засыпана землей с отравлением
грунтовых вод и прочими радостями.
18 0
Гора большая и высокая на нашей свалке, интересно можно там горнолыжную базу сделать
15 0
Будет называть Гора Вонючая.
1 0
«У многих представления: расчистил площадку, свалил туда мусор. И будь здоров! А для Бердска — это уже далеко не «будь здоров!». По одной простой причине: грунтовые воды у нас находятся на расстоянии полметра. И весь снег и дождь на свалке, уходит не вверх, а вглубь. Значит, у нас должен быть не просто полигон, а еще водоочистка и водоотведение.»
У нас на существующей свалке странным образом сочетаются высокие грунтовые воды и частое возгорание. Казалось бы: в грунте много воды — легко не допустить горение закапыванием и перемешиванием с грунтом… Ан нет!
17 1
Что за бред?
Уровень грунтовых вод везде разный, в зависимости от ландшафта местности
2 2
За наши деньги якобы будут строить! Тарифы будут расти,но завода не будет! Спорим?
23 1
«Я подал заявку в министерство ЖКХ об открытии межрайонного полигона, который в большей степени проходит на территории Искитима. Со строительством завода по переработке мусора. Потому что возить в Раздольное — вещь дорогая, — рассказал мэр Бердска Евгений Шестернин.»
Как этот «короткий рукав»(смотри прежнюю статью) отразиться на 90 рублей, с носа, для жителей Бердска? Уверен, что никак!!! Причём тут вообще Раздольное? Если кто не в курсе, то Раздольное за Дзержинским районом Новосибирска! Кто, хоть раз в жизни, возил мусор из Бердска,за Дзержинский район в Раздольное??? Почему, по этой логике, не возить мусор, из Бердска, на Колыму? У нас ведь, в Бердске, никто не знает, про свалку на с.Морозово?
18 1
А что мелочиться с межрайонным полигоном, сразу просить в ООН международный центр мусора в Бердске открыть.
4 0
«Как Чернобыльскую АЭС закрыть колпаком или перерабатывать? — подчеркнул мэр.»
Значит ли это, что он осознает, что новая областная свалка у Бердска, будет воздействовать на детей Бердска, также, как Чернобыльская АЭС? В соседней статье, чтобы не пугать Жителей Бердска, разрастающимися местными кладбищами, он предлагал покойников сжигать, а то они слишком много будут места занимать!
12 0
Какие симптомы говорят о раке мозга:
Многие пациенты не обращали внимания на появившиеся проблемы с памятью, потерю равновесия, ухудшение зрения, на то, что стали «более неуклюжими», стали чаще испытывать усталость, ощущать дежавю.
http://www.kurer-sreda.ru/2019/03/25/414882-kakie-simptomy-govoryat-o-rake-mozga
8 0
«Я подал заявку в министерство ЖКХ об открытии межрайонного полигона, который в большей степени проходит на территории Искитима. Со строительством завода по переработке мусора. Потому что возить в Раздольное — вещь дорогая, — рассказал мэр Бердска Евгений Шестернин.»
Данный господин, прямым текстом, говорит О НОВОМ МЕЖРАЙОННОМ ПОЛИГОНЕ, КОТОРЫЙ В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПРОЙДЁТ по территории Бердска! А кого тут стесняться? В НСО есть хоть один завод по переработке мусора? Правильно НЕТ!
11 0
Конечно,пройдет по территории Искитимского района,потому,что в Бердске есть пограничные улицы-одна сторона которых относится к Бердску,а другая-к Искитиму.Вот и граница Искитимского района.Так что свалка будет почти в Бердске.И,права Белова,за тот же дорогой тариф будем иметь свалку в городе.За этот тариф можно и в Раздольное возить.На тарифе близость к свалке не отразится.
14 0
Так вроде была новость, что саму эту свалку просто из плана города исключают и она де-юре становится НЕБердской.
А де-факто…, да какая разница, бумага всё стерпит и астмой бумага не болееееет.
Никуда ничего никто переносить не будет.
Это как с ремонтом Первомайской — шесть лет обещали, а потом оказалось нельзя.
8 0
Укрупнят свалку и будут со всей области мусор вести. Да ещё и завод построят, который будет официально выбросами травить.
4 0
В других регионах думают как избавиться от свалки,увезти мусор подальше а у нас ищут полигон,чтоб к нам везли,это нормально? Завод это минус экология.Для кого то это бизнес, ничего личного, а для жителей это диоксин в воздухе,значит онкология неизбежна.Вы этого хотите своим детям и внукам?
20 0
Хотела задать вопрос мы живем в часном чекторе, не разу мусор с января не вывозили, а счет предьявили договор не с кем не заключали, услуги выполнены не были , уважаемые губернаторы и власти , ответьте за что?
16 0
Мэр, расскажите, пожалуйста о заводе по переработке мусора, на строительство которого вы подали заявку.
Кто нам его будет строить — белгородцы, кувейтцы или еще какие мигранты?
14 0
Какая УЖАСНАЯ идея пришла в голову мэру.
13 0
В голову? Скорей в кошелек.
14 0
Вы поймите,тяжело лавировать между партийными интересами Единого ведра и интересами местного почетного олигарха
7 1
Слов сказали много, а показать четко на карте предполагаемое место новой свалки так никто и не удосужился.
10 0
Так вроде была новость, что…….
Останется на месте, просто по другому назовут.
4 0
старый полигон ТБО будут закрывать. Это вызвано строительством в ближайшие годы рядом (Агролес) большого завода аж на 11млрд руб. микробиологической направленности. Отсюда «идеи» о новом полигоне (свалке), стыдливо называемом «заводом по переработке мусора»
5 0
А между тем, бердская свалка растёт год за годом выше и выше. И высота этой свалки навалена уже с 7-ми этажку. Весёленький пейзажик виднеется от Колорлона.
7 0
А Вы видели свалку Искитима? Она расположена за Искитимом в сторону Калиновки.Там идет территориальная борьба кладбища и свалки.И теперь когда наш мэр заявил,что
«Я подал заявку в министерство ЖКХ об открытии межрайонного полигона..» Какая радость для Искитима,Искитим повезет свой мусор на бердскую МЕЖРАЙОННУЮ свалку и решит свою мусорную проблему.У Бердска нет своей земли,»…земля под свалку в большей степени проходит на территории Искитима…»Получается весь негатив и нездоровье населения от свалки достанется Бердску.Однозначно,Бердску надо возить свой мусор за
территорию Бердска,иначе эта МЕЖРАЙОННАЯ свалка задушит город.
5 0
А почему под свалку не рассматриваются присоединенные земли Барышевского сельсовета? Или это курортная зона,которая не подлежит рассмотрению?
4 1
Слова и иллюзии гибнут, факты остаются.
Как сообщают власти: де-юре свалка станет вне Бердска. Тогда получается, что мусор повезут за черту муниципального образования. Фактически же ситуация остаётся на прежнем уровне. Такой высоты горы мусорной свалки в Бердске не было ещё год назад.
4 0
У Бердской свалки между тем все сроки разумные эксплуатации кончились.
1 0
не нравятся свалки — так давайте не пользоваться плодами «цивилизации», не будет спроса — не будет предложений (производства) а не будет производства, не будет и свалки а иначе ……. выбор за вами
0 7
молодец! хорошо сказал!
только на уровне сторожа свалки.
Мусор сжигать надо.Чтоб сжигать нужен специальный завод.
А выкинуть мусор в канаву любой дебил может.
4 4
Надо обязательно сжигать и весь город травить.
3 1
Ну да все швейцарци отравленые ходят!
Прям зеленые! Мусоро сжигающий завод Это мусоросжигающий завод! А не костер на полигоне!
0 4
В Швейцариях мусор в городской черте не сжигают. Потому что для здоровья вредно и тепла с него мало.
1 0
В Европе отказались от технологии мусоросжигания, и по мере окончания эксплуатации подобных заводов их будут закрывать навсегда.
2 0
пф…чтоб отказаться от таких заводов..МУСОР НАДО КУДА ТО ДЕВАТЬ!!! КУДА!
1 1
При том жечь придется в любом случае!
Потому как любая свалка это свалочный газ!
0 2
Сжигание — не только самая опасная, но и самая дорогая технология обращения с отходами. При сжигании отходов в воздух попадает много крайне опасных веществ, таких как диоксины и тяжелые металлы. Даже самые дорогие из существующих в мире систем очистки не в состоянии полностью уловить все ядовитые соединения. Сами проектировщики признаются, что за год завод будет выбрасывать в атмосферу более тонны веществ первого, самого высокого класса опасности. Большинство этих веществ имеют способность накапливаться в организме и могут отравлять его годами, приводя к изменениям работы иммунной и репродуктивной систем, нарушению гормонального обмена.
2 0
в противном случае
все это попадет в грунтовые воды и будет в обском водохранилище.
Под нами еще линза с артезианскими скважинами.
так как они накапливаются то через некоторое время вся рыба в оби будет ядовита.Все родники и ключи.
Разница? плюс бактериальное заражение.
3 1
Что бы обеспечить окупаемость завода придётся свозить отходы со всей области. Из уникального города курорта Бердска тогда просто сваливать придётся, будет хуже чем в Норильске.
0 0
в городе бердске есть свалка.
она горит каждый год.
КАЖДЫЙ ГОД.без фильтров.
без всех этих глупостей.
Как я понял теперь еще навезут побольше мусора ..задерут тариф.
и будет свалка КОТОРАЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ КАЖДЫЙ ГОД.
и каждый год за эту свалку будут задирать тариф.
а вы будете рассказывать о вреде чего то там.Дурацких фильтров и прочего.И придется обеспечить ОКУПАЕМОСТЬ этого полигона.
0 1
Так что вопрос не в том сжигать или не сжигать А ЧТО сжигать..а Что уйдет в могильники И ГДЕ эти саркофаги будут.
И КАКОЙ у них будет объем.
1 1
Теперь по этапам.
1.Этап развертывания системы утилизации пластика.Ставятся автоматы измельчители
тары.Коробка такая пластмассовая.
С дырочкой для бутылок.Внутри нее шредер.
Такая фигня что крутится и крошит пластиковые бутылочки.ЕЕ можно делать на бэмзе!.
Расставляются в шаговой доступности пластик вывозится раз в неделю или месяц.
2.Особоопасная бытовуха.
Батарейки и лампочки..прочая ..сдавать отдельно в пукты приема..ОНА ОСОБО ОПАСНА!
4.Органика..это на завод..и жечь!либо тэц
У нас была система ТЭЦ..и ЖГЛИ ЖЕ!
1 0
«снизят»?
откуда такая уверенность?
Примеры? Что и когда снизили
4 0
Сейчас в лесу всеми известному берчанам карьере идет захоронение мусора в лесной зоне. ( 500 метров от ост.Пристать )
Курьер писал:
http://www.kurer-sreda.ru/2019/03/19/413686-zavalyat-zemlej-i-zasadyat-derevyami-za-10-mln-rublej-musornyj-karer-v-lesu-berdska/comment-page-1#comment-1654159
Экологи молчат !!! БЕС продел !!!
4 0
Только и знают , тариф фф тариф фф тариф фф.
Сидят там и фыркают, дармоеды .
4 0
Нашелся умник сравнил Швейцарию с Сибирью.Там и заводы как надо а у нас будет печка и выхлоп в небо и это все понимают. Так же как уровень жизни, качество продуктов,уровень медицины и др. Завод у нас это большой бизнес проект,река денег,а жители стерпят.
2 0
При СССР в Бердске была фирма, которая разработала каталитическую печь для бездымного сжигания мусора.
На выходе — бесплатное тепло для отопления 21 квартала и безвредный остеклованный шлак для производства брусчатки отсыпки обочин.
Даже корпус успели построить на свалке.
Ну а потом СССР разворовали и вывезли в офшоры.
1 1
Энергия, получаемая за счёт сжигания мусора, обходится потребителю дороже традиционной в среднем в 10 (шлак примерно также). Так что не надо вводить людей в заблуждение.
0 0
Аяяй да что вы такое говорите..Надо же..
0 1
Надо людям в частном секторе мусор бесплатно отдавать, пусть они им топятся,
вместо газа.
0 0
Зачем? он и на свалке горит нормально
Каждый год.
0 0
Чай не швейцары как тетка он высказалась..принюхались и нормально.
А если фильтры ставить то эо две тонны
ядов..а без фильтров не проблема.
без них можно.
0 0
Надо еще яму вырыть и в нее сливать хим отходы.У нас раковых больных то мало.Дак надо чтоб каждый второй.
Зато бабло попрет..
и похороны будут богатыми.
0 0
стал быть отказываться не хотим)) прикипели, и душой и телом, даже подумать наверное страшно остаться без авто личного например и всего всего что с ним связано, а без мебели дсп — двп, и материалов синтетических?, а насчёт пива в пэтах как? нет желания расстаться? продукты без упаковки? ответ нет, правильно? без электроники? не, точно псих, ударился возможно головой(( эх, ну что тут скажешь — дорого нам то, к чему привыкли, умрём за это, но не сдадимся)))) лучше способ придумаем хитро-мудрый, как разом и рыбку съесть и на … сесть. или нет лучше так — чтоб у нас всё было, а нам за это ничего не было
0 0
Что бы обеспечить окупаемость завода придётся свозить отходы со всей области. Из уникального города курорта Бердска тогда просто сваливать придётся, будет хуже чем в Норильске.
0 0
все верно..и на полегон будут свозить чтоб окупить.
и будет каломна дюбель два…
0 0