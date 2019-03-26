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Снизит тариф на мусор строительство мусорного завода в Бердске

Главы Бердска и Искитима ищут площадку для нового полигона твердых бытовых отходов, в большей степени она расположится на территории Искитимского района.(ВИДЕО)

26.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 56 коммент.
 
Снизит тариф на мусор строительство мусорного завода в Бердске

Полигон твердых бытовых отходов исключат из границ города

Ряд замечаний и предложений по проекту генерального плана Бердска вынес координационный совет администрации Новосибирской области. Один из вопросов касался полигона твердых бытовых отходов. Но его исключают из границ города в соответствии с федеральным законом, сообщил 22 марта на заседании комиссии по подготовке проекта генплана Бердска начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

— Я подал заявку в министерство ЖКХ об открытии межрайонного полигона, который в большей степени проходит на территории Искитима. Со строительством завода по переработке мусора. Потому что возить в Раздольное — вещь дорогая, — рассказал мэр Бердска Евгений Шестернин.

Автор видео Галина Панчева

Какая разница, ведь есть тариф, подчеркнула член комиссии по подготовке генплана, депутат бердского горсовета Елена Белова.

Рано или поздно наступит прозрачность данного вопроса, парировал мэр.

Депутат Владимир Голубев отметил, что уже поднимался вопрос о том, что цены на вывоз мусора будут в районах разные.

— Если район спит, жди, когда за тебя дядя поработает. Дядя поработает с большими деньгами. Ты спал и ничего не делал. Тот, кто проснулся, говорит: «Нет, ребята, мы будем сами делать». Тогда решайте вопрос: сами — это как, за счет бюджета, инвестора, концессионера? Это называется проснулись. Завтра тарифная политика будет другой. Там, где город закрепился, считает эту цену. Обслуживать никто не будет чужие города и районы. Общак — это все условно. Наша задача сейчас — быстрее найти с Искитимом вариант этой площадки, площадка-то найдена. Теперь только вопрос: за счет чего и как? Другой вопрос — надо понимать судьбу нашего полигона. Как Чернобыльскую АЭС закрыть колпаком или перерабатывать? — подчеркнул мэр.

Мэр заверил, что будут думать и уже думают вместе с Искитимом о создании своей площадки: ее размеры, как это будет.

— У многих представления: расчистил площадку, свалил туда мусор. И будь здоров! А для Бердска — это уже далеко не «будь здоров!». По одной простой причине: грунтовые воды у нас находятся на расстоянии полметра. И весь снег и дождь на свалке, уходит не вверх, а вглубь. Значит, у нас должен быть не просто полигон, а еще водоочистка и водоотведение. Совершенно другие вещи уже, — заверил Евгений Шестернин.


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(56) Комментариев

  1. Аноним

    Какой такой завод?
    Это обычная свалка.Полигон.Большая часть отходов будет тупо свалена слоями и засыпана землей с отравлением
    грунтовых вод и прочими радостями.

    Thumb up 18 Thumb down 0

  2. Иван

    Гора большая и высокая на нашей свалке, интересно можно там горнолыжную базу сделать

    Thumb up 15 Thumb down 0

  3. Никола

    «У многих представления: расчистил площадку, свалил туда мусор. И будь здоров! А для Бердска — это уже далеко не «будь здоров!». По одной простой причине: грунтовые воды у нас находятся на расстоянии полметра. И весь снег и дождь на свалке, уходит не вверх, а вглубь. Значит, у нас должен быть не просто полигон, а еще водоочистка и водоотведение.»

    У нас на существующей свалке странным образом сочетаются высокие грунтовые воды и частое возгорание. Казалось бы: в грунте много воды — легко не допустить горение закапыванием и перемешиванием с грунтом… Ан нет!

    Thumb up 17 Thumb down 1

  4. Новый мэр

    За наши деньги якобы будут строить! Тарифы будут расти,но завода не будет! Спорим?

    Thumb up 23 Thumb down 1

  5. Аноним

    «Я подал заявку в министерство ЖКХ об открытии межрайонного полигона, который в большей степени проходит на территории Искитима. Со строительством завода по переработке мусора. Потому что возить в Раздольное — вещь дорогая, — рассказал мэр Бердска Евгений Шестернин.»

    Как этот «короткий рукав»(смотри прежнюю статью) отразиться на 90 рублей, с носа, для жителей Бердска? Уверен, что никак!!! Причём тут вообще Раздольное? Если кто не в курсе, то Раздольное за Дзержинским районом Новосибирска! Кто, хоть раз в жизни, возил мусор из Бердска,за Дзержинский район в Раздольное??? Почему, по этой логике, не возить мусор, из Бердска, на Колыму? У нас ведь, в Бердске, никто не знает, про свалку на с.Морозово?

    Thumb up 18 Thumb down 1

    • Аноним

      А что мелочиться с межрайонным полигоном, сразу просить в ООН международный центр мусора в Бердске открыть.

      Thumb up 4 Thumb down 0

  6. Аноним

    «Как Чернобыльскую АЭС закрыть колпаком или перерабатывать? — подчеркнул мэр.»

    Значит ли это, что он осознает, что новая областная свалка у Бердска, будет воздействовать на детей Бердска, также, как Чернобыльская АЭС? В соседней статье, чтобы не пугать Жителей Бердска, разрастающимися местными кладбищами, он предлагал покойников сжигать, а то они слишком много будут места занимать!

    Thumb up 12 Thumb down 0

  7. Аноним

    «Я подал заявку в министерство ЖКХ об открытии межрайонного полигона, который в большей степени проходит на территории Искитима. Со строительством завода по переработке мусора. Потому что возить в Раздольное — вещь дорогая, — рассказал мэр Бердска Евгений Шестернин.»

    Данный господин, прямым текстом, говорит О НОВОМ МЕЖРАЙОННОМ ПОЛИГОНЕ, КОТОРЫЙ В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПРОЙДЁТ по территории Бердска! А кого тут стесняться? В НСО есть хоть один завод по переработке мусора? Правильно НЕТ!

    Thumb up 11 Thumb down 0

    • Наталья

      Конечно,пройдет по территории Искитимского района,потому,что в Бердске есть пограничные улицы-одна сторона которых относится к Бердску,а другая-к Искитиму.Вот и граница Искитимского района.Так что свалка будет почти в Бердске.И,права Белова,за тот же дорогой тариф будем иметь свалку в городе.За этот тариф можно и в Раздольное возить.На тарифе близость к свалке не отразится.

      Thumb up 14 Thumb down 0

      • Аноним

        :-D :-D :-D
        Так вроде была новость, что саму эту свалку просто из плана города исключают и она де-юре становится НЕБердской.
        А де-факто…, да какая разница, бумага всё стерпит и астмой бумага не болееееет.
        Никуда ничего никто переносить не будет.
        Это как с ремонтом Первомайской — шесть лет обещали, а потом оказалось нельзя. *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

        Thumb up 8 Thumb down 0

        • Аноним

          Укрупнят свалку и будут со всей области мусор вести. Да ещё и завод построят, который будет официально выбросами травить.

          Thumb up 4 Thumb down 0

  8. Тетка

    В других регионах думают как избавиться от свалки,увезти мусор подальше а у нас ищут полигон,чтоб к нам везли,это нормально? Завод это минус экология.Для кого то это бизнес, ничего личного, а для жителей это диоксин в воздухе,значит онкология неизбежна.Вы этого хотите своим детям и внукам?

    Thumb up 20 Thumb down 0

  9. Татьяна

    Хотела задать вопрос мы живем в часном чекторе, не разу мусор с января не вывозили, а счет предьявили договор не с кем не заключали, услуги выполнены не были , уважаемые губернаторы и власти , ответьте за что?

    Thumb up 16 Thumb down 0

  10. Аноним

    Мэр, расскажите, пожалуйста о заводе по переработке мусора, на строительство которого вы подали заявку.
    Кто нам его будет строить — белгородцы, кувейтцы или еще какие мигранты?

    Thumb up 14 Thumb down 0

  11. светлакова

    Какая УЖАСНАЯ идея пришла в голову мэру.

    Thumb up 13 Thumb down 0

  12. Аноним

    Слов сказали много, а показать четко на карте предполагаемое место новой свалки так никто и не удосужился. 8)

    Thumb up 10 Thumb down 0

    • Аноним

      :-D :-D :-D
      Так вроде была новость, что…….
      Останется на месте, просто по другому назовут. :(

      Thumb up 4 Thumb down 0

    • Аноним

      старый полигон ТБО будут закрывать. Это вызвано строительством в ближайшие годы рядом (Агролес) большого завода аж на 11млрд руб. микробиологической направленности. Отсюда «идеи» о новом полигоне (свалке), стыдливо называемом «заводом по переработке мусора» :(

      Thumb up 5 Thumb down 0

  13. Аноним

    А между тем, бердская свалка растёт год за годом выше и выше. И высота этой свалки навалена уже с 7-ми этажку. Весёленький пейзажик виднеется от Колорлона.

    Thumb up 7 Thumb down 0

    • Наталья

      А Вы видели свалку Искитима? Она расположена за Искитимом в сторону Калиновки.Там идет территориальная борьба кладбища и свалки.И теперь когда наш мэр заявил,что
      «Я подал заявку в министерство ЖКХ об открытии межрайонного полигона..» Какая радость для Искитима,Искитим повезет свой мусор на бердскую МЕЖРАЙОННУЮ свалку и решит свою мусорную проблему.У Бердска нет своей земли,»…земля под свалку в большей степени проходит на территории Искитима…»Получается весь негатив и нездоровье населения от свалки достанется Бердску.Однозначно,Бердску надо возить свой мусор за
      территорию Бердска,иначе эта МЕЖРАЙОННАЯ свалка задушит город.

      Thumb up 5 Thumb down 0

      • Наталья

        А почему под свалку не рассматриваются присоединенные земли Барышевского сельсовета? Или это курортная зона,которая не подлежит рассмотрению?

        Thumb up 4 Thumb down 1

        • Аноним

          Слова и иллюзии гибнут, факты остаются.
          Как сообщают власти: де-юре свалка станет вне Бердска. Тогда получается, что мусор повезут за черту муниципального образования. Фактически же ситуация остаётся на прежнем уровне. Такой высоты горы мусорной свалки в Бердске не было ещё год назад.

          Thumb up 4 Thumb down 0

    • Аноним

      У Бердской свалки между тем все сроки разумные эксплуатации кончились.

      Thumb up 1 Thumb down 0

  14. gall

    не нравятся свалки — так давайте не пользоваться плодами «цивилизации», не будет спроса — не будет предложений (производства) а не будет производства, не будет и свалки а иначе ……. :( выбор за вами

    Thumb up 0 Thumb down 7

    • Аноним

      молодец! хорошо сказал!
      только на уровне сторожа свалки.
      Мусор сжигать надо.Чтоб сжигать нужен специальный завод.
      А выкинуть мусор в канаву любой дебил может.

      Thumb up 4 Thumb down 4

      • Аноним

        Надо обязательно сжигать и весь город травить.

        Thumb up 3 Thumb down 1

        • Аноним

          Ну да все швейцарци отравленые ходят!
          Прям зеленые! Мусоро сжигающий завод Это мусоросжигающий завод! А не костер на полигоне!

          Thumb up 0 Thumb down 4

          • Аноним

            В Швейцариях мусор в городской черте не сжигают. Потому что для здоровья вредно и тепла с него мало.

            Thumb up 1 Thumb down 0

            • Аноним

              В Европе отказались от технологии мусоросжигания, и по мере окончания эксплуатации подобных заводов их будут закрывать навсегда.

              Thumb up 2 Thumb down 0

              • Аноним

                пф…чтоб отказаться от таких заводов..МУСОР НАДО КУДА ТО ДЕВАТЬ!!! КУДА!

                Thumb up 1 Thumb down 1

        • Аноним

          При том жечь придется в любом случае!
          Потому как любая свалка это свалочный газ!

          Thumb up 0 Thumb down 2

          • Аноним

            Сжигание — не только самая опасная, но и самая дорогая технология обращения с отходами. При сжигании отходов в воздух попадает много крайне опасных веществ, таких как диоксины и тяжелые металлы. Даже самые дорогие из существующих в мире систем очистки не в состоянии полностью уловить все ядовитые соединения. Сами проектировщики признаются, что за год завод будет выбрасывать в атмосферу более тонны веществ первого, самого высокого класса опасности. Большинство этих веществ имеют способность накапливаться в организме и могут отравлять его годами, приводя к изменениям работы иммунной и репродуктивной систем, нарушению гормонального обмена.

            Thumb up 2 Thumb down 0

            • Аноним

              в противном случае
              все это попадет в грунтовые воды и будет в обском водохранилище.
              Под нами еще линза с артезианскими скважинами.
              так как они накапливаются то через некоторое время вся рыба в оби будет ядовита.Все родники и ключи.
              Разница? плюс бактериальное заражение.

              Thumb up 3 Thumb down 1

              • Аноним

                Что бы обеспечить окупаемость завода придётся свозить отходы со всей области. Из уникального города курорта Бердска тогда просто сваливать придётся, будет хуже чем в Норильске.

                Thumb up 0 Thumb down 0

              • Аноним

                в городе бердске есть свалка.
                она горит каждый год.
                КАЖДЫЙ ГОД.без фильтров.
                без всех этих глупостей.
                Как я понял теперь еще навезут побольше мусора ..задерут тариф.
                и будет свалка КОТОРАЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ КАЖДЫЙ ГОД.
                и каждый год за эту свалку будут задирать тариф.
                а вы будете рассказывать о вреде чего то там.Дурацких фильтров и прочего.И придется обеспечить ОКУПАЕМОСТЬ этого полигона.

                Thumb up 0 Thumb down 1

            • Аноним

              Так что вопрос не в том сжигать или не сжигать А ЧТО сжигать..а Что уйдет в могильники И ГДЕ эти саркофаги будут.
              И КАКОЙ у них будет объем.

              Thumb up 1 Thumb down 1

        • Аноним

          Теперь по этапам.
          1.Этап развертывания системы утилизации пластика.Ставятся автоматы измельчители
          тары.Коробка такая пластмассовая.
          С дырочкой для бутылок.Внутри нее шредер.
          Такая фигня что крутится и крошит пластиковые бутылочки.ЕЕ можно делать на бэмзе!.
          Расставляются в шаговой доступности пластик вывозится раз в неделю или месяц.
          2.Особоопасная бытовуха.
          Батарейки и лампочки..прочая ..сдавать отдельно в пукты приема..ОНА ОСОБО ОПАСНА!
          4.Органика..это на завод..и жечь!либо тэц
          У нас была система ТЭЦ..и ЖГЛИ ЖЕ!

          Thumb up 1 Thumb down 0

  15. Гость Очередной

    «снизят»?
    откуда такая уверенность?
    Примеры? Что и когда снизили :-D

    Thumb up 4 Thumb down 0

  16. очевидно

    Сейчас в лесу всеми известному берчанам карьере идет захоронение мусора в лесной зоне. ( 500 метров от ост.Пристать ) =-O =-O =-O

    Курьер писал:
    http://www.kurer-sreda.ru/2019/03/19/413686-zavalyat-zemlej-i-zasadyat-derevyami-za-10-mln-rublej-musornyj-karer-v-lesu-berdska/comment-page-1#comment-1654159

    Экологи молчат !!! БЕС продел !!!

    Thumb up 4 Thumb down 0

  17. Аноним

    Только и знают , тариф фф тариф фф тариф фф.
    Сидят там и фыркают, дармоеды .

    Thumb up 4 Thumb down 0

  18. тетка

    Нашелся умник сравнил Швейцарию с Сибирью.Там и заводы как надо а у нас будет печка и выхлоп в небо и это все понимают. Так же как уровень жизни, качество продуктов,уровень медицины и др. Завод у нас это большой бизнес проект,река денег,а жители стерпят.

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Аноним

      При СССР в Бердске была фирма, которая разработала каталитическую печь для бездымного сжигания мусора.
      На выходе — бесплатное тепло для отопления 21 квартала и безвредный остеклованный шлак для производства брусчатки отсыпки обочин.
      Даже корпус успели построить на свалке.
      Ну а потом СССР разворовали и вывезли в офшоры.

      Thumb up 1 Thumb down 1

      • Аноним

        Энергия, получаемая за счёт сжигания мусора, обходится потребителю дороже традиционной в среднем в 10 (шлак примерно также). Так что не надо вводить людей в заблуждение.

        Thumb up 0 Thumb down 0

  19. gall

    стал быть отказываться не хотим)) прикипели, и душой и телом, даже подумать наверное страшно остаться без авто личного например и всего всего что с ним связано, а без мебели дсп — двп, и материалов синтетических?, а насчёт пива в пэтах как? нет желания расстаться? продукты без упаковки? ответ нет, правильно? без электроники? не, точно псих, ударился возможно головой(( эх, ну что тут скажешь — дорого нам то, к чему привыкли, умрём за это, но не сдадимся)))) лучше способ придумаем хитро-мудрый, как разом и рыбку съесть и на … сесть. или нет лучше так — чтоб у нас всё было, а нам за это ничего не было

    Thumb up 0 Thumb down 0

  20. Аноним

    Что бы обеспечить окупаемость завода придётся свозить отходы со всей области. Из уникального города курорта Бердска тогда просто сваливать придётся, будет хуже чем в Норильске.

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