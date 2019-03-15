Площадка по переработке мусора появится в Бердске?!

Много споров вызвал вопрос по вывозу мусора с дачных обществ на собрании председателей

в Бердске. Некоторые никак не могли понять, что новый закон принят на федеральном уровне и предъявляли претензии к горадминистрации. Некоторые, чтобы их услышали, переходили чуть ли не на крик и не внимали никаким доводам. Садоводов успокоил мэр Бердска, сообщив, что предпринимает шаги для снижения тарифа в Бердске.

— Всех бердчан волнует цена вопроса. Я как глава администрации подал предложение, что нам необходимо в городе Бердске на границе с Искитимским районом сделать свою площадку. Нам не нужно возить. Чудес-то не бывает. Вспомните, год тому назад в «Смене» я публиковал материал и подвергся критике. С экономической точки зрения трудно мне понять, если возить мусор из Бердска в Раздольный, что цена будет такая же, что возить его с Гусинки. Нереально. Средней температуры не будет по горбольнице. Чтобы этого добиться, первое, есть закон. Мы, Бердск и Искитимский район, подали заявку: давайте на границе с районами поставим свою площадку по переработке мусора. Снизим затратное плечо? Снизим. Нужно убрать длинное плечо логистики. А чтобы его убрать, нужно у себя сделать, вот к этому сейчас и идем, — акцентировал Евгений Шестернин.

Автор видео Галина Панчева

