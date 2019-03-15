Площадка по переработке мусора появится в Бердске?!

Вопрос о вывозе мусора в садовых обществах стал самым острым на собрании председателей СНТ
Много споров вызвал вопрос по вывозу мусора с дачных обществ на собрании председателей
в Бердске. Некоторые никак не могли понять, что новый закон принят на федеральном уровне и предъявляли претензии к горадминистрации. Некоторые, чтобы их услышали, переходили чуть ли не на крик и не внимали никаким доводам. Садоводов успокоил мэр Бердска, сообщив, что предпринимает шаги для снижения тарифа в Бердске.
— Всех бердчан волнует цена вопроса. Я как глава администрации подал предложение, что нам необходимо в городе Бердске на границе с Искитимским районом сделать свою площадку. Нам не нужно возить. Чудес-то не бывает. Вспомните, год тому назад в «Смене» я публиковал материал и подвергся критике. С экономической точки зрения трудно мне понять, если возить мусор из Бердска в Раздольный, что цена будет такая же, что возить его с Гусинки. Нереально. Средней температуры не будет по горбольнице. Чтобы этого добиться, первое, есть закон. Мы, Бердск и Искитимский район, подали заявку: давайте на границе с районами поставим свою площадку по переработке мусора. Снизим затратное плечо? Снизим. Нужно убрать длинное плечо логистики. А чтобы его убрать, нужно у себя сделать, вот к этому сейчас и идем, — акцентировал Евгений Шестернин.
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Аргумент в логике — утверждение (посылка) или группа утверждений (посылок), приводимые в подтверждение (доказательство) другого утверждения (заключения).
Трактористу заплатить это не аргумент.
У него помесячная зарплата или ему платят от того сколько он солярки переработает ?
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Может Шестернину после таких заявлений свалку возглавить, а не стотысячный город?
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Не потянет! У него «плечо короткое»!
6 0
«Я как глава администрации подал предложение, что нам необходимо в городе Бердске на границе с Искитимским районом сделать свою площадку. Нам не нужно возить. если возить мусор из Бердска в Раздольный, что цена будет такая же, что возить его с Гусинки. давайте на границе с районами поставим свою площадку по переработке мусора. Снизим затратное плечо? Снизим. Нужно убрать длинное плечо логистики. А чтобы его убрать, нужно у себя сделать, вот к этому сейчас и идем, — акцентировал Евгений Шестернин.»
Значит не мытьём, так катанием, он хочет сделать областную свалку, плюс к существующей Бердской?!! Любой житель Бердска знает, что нельзя создавать вторую свалку в черте Бердска! Это Рак Бердчан, а мэр только о сверхприбылях мечтает! Он не живет в Бердске, значит рак ему не страшен!!! Свалку, нужно отодвигать на 40 км от Бердска, а не плодить новые , прямо в Бердске!!! Хоть о наших Бердских детях подумайте, если на стариков плевать!!!
31 0
«Это Рак Бердчан, а мэр только о сверхприбылях мечтает! Он не живет в Бердске, значит рак ему не страшен!!! Свалку, нужно отодвигать на 40 км от Бердска, а не плодить новые , прямо в Бердске!!! Хоть о наших Бердских детях подумайте, если на стариков плевать!!!»
При нынешней реформе, всё,что реально можно сделать, для снижения тарифа на вывоз мусора, это добиться отмены НДС в 20%, всё остальное не пролезет, железно! А вторая свалка, принесет деньги, за счёт умных соседей, которые повезут свой мусор максимально далеко, а значит нам под дверь, от своего дома, НО за эти копейки, которые заработает на этом мэрия, каждый житель Бердска заплатит огоромные деньги, за своё лечение: астмы, аллергии и даже рака!
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«Значит не мытьём, так катанием, он хочет сделать областную свалку, плюс к существующей Бердской?!!»
А что если он из Бердска, в конечном итоге, хочет и сделает областную свалку?
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«Мы, Бердск и Искитимский район, подали заявку: давайте на границе с районами поставим свою площадку по переработке мусора. Снизим затратное плечо? Снизим. Нужно убрать длинное плечо логистики. А чтобы его убрать, нужно у себя сделать, вот к этому сейчас и идем, — акцентировал Евгений Шестернин.»
Какое плечо? Причём тут, вообще удалённость свалки? Закон о мусорной реформе вы вообще читали? Как например 20% НДС, на вывоз мусора, влияет на удалённость плеча? Если бы, речь шла два года назад, до принятия нового закона о тарифах на вывоз мусора, то это и то не имело смысл!
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«Если бы, речь шла два года назад, до принятия нового закона о тарифах на вывоз мусора, то это и то не имело смысл!»
Рачительные соседи, повезут свой мусор на новую свалку в Бердске, не под себя же им гадить, им своих родственников жалко, Вдруг заболеют и не дай бог умрут! Кого тут в Бердске жалеть? Ну а денежки потекут в мэрию, что не понятного?
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«Какое плечо? Причём тут, вообще удалённость свалки? Закон о мусорной реформе вы вообще читали? Как например 20% НДС, на вывоз мусора, влияет на удалённость плеча? Если бы, речь шла два года назад, до принятия нового закона о тарифах на вывоз мусора, то это и то не имело смысл!»
Даже, если, доставка мусора до свалки чуть станет дешевле, то на тарифах жителей Бердск, это 100% не отразится, разница окажется только в кармане регионального перевозчика мусора. Говоря по русски, региональные перевозчик, получит ещё больше прибыли с города Бердск и всё! За то Бердчане огребут по полной! От двух вечно горящих свалок, вони, до ещё двух-трех хронических заболеваний каждый! Но в этом одни плюсы, для увеличения финансирования больниц, до сверхприбыли аптек и похоронных контор…….
12 0
«Говоря по русски, региональные перевозчик, получит ещё больше прибыли с города Бердск и всё! За то Бердчане огребут по полной! От двух вечно горящих свалок, вони, до ещё двух-трех хронических заболеваний каждый! Но в этом одни плюсы, для увеличения финансирования больниц, до сверхприбыли аптек и похоронных контор…….»
Ну нельзя всё время только о себе любимом думать! У владельцев аптек и похоронных контор тоже есть жёны и любовницы, они тоже вкусно кушать хотят и заграницу ездить, ну а вы всю жизнь терпели и сейчас потерпите.
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Если даже свалку на площади Горького устроить, а в здании администрации сделать предприятие по переработке, то платежи будут как будто на Гусинобродку возили.
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Бердск мусорная столица.
6 0
Жители Бердска и Искитима мечтают что бы у них создали свалку.
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Бердская свалка исчерпала свой ресурс, сыпят уже реально настоящую гору, со Спортивной машины на верхушке горы уже видно, плюс она постоянно горит из за бесконтрольности. Скоро загорится после субботника и будет дымить до зимы. В районе Лебедевки только по другую строну трассы хорошее место на 2 района — Бердск и Искитим, между прочим там уже есть свалка, только сортировку и правильное складирование нужно организовать.
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«со Спортивной машины на верхушке горы уже видно, плюс она постоянно горит из за бесконтрольности. Скоро загорится после субботника и будет дымить до зимы.»
Если я правильно вас понимаю, вам хочется из своего окна , видеть второй пик мусора, с новой областной свалки короткого плеча? Вас моно не устраивает, вам стерео вонь подавай?
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Зато администрация сэкономит транспортные расходы, потерпим……..
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У себя дома складируй.
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Администрация дождалась удобного момента,чтобы озвучить предназначение Бердска в проекте Академгородок-2.Это свалка областного масштаба.Мусор будут везти как с Искитима,так и из Новосибирска.Тужик будучи вице-мэром заявлял,что в Бердске нет территорий под свалку.А пока Новосибирская область отбивала свои территории от размещения свалок,протестовали,Бердск молчал.Теперь территория под свалку утверждена на федеральном уровне.Так что быть свалке в Бердске.
4 2
Бердск зато получит рабочие места на переработке мусора.
1 5
А ты сам то будешь там работать ?
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Ты будешь работать там.
1 5
«Бердск зато получит рабочие места на переработке мусора.»
На кладбище, рабочие места уже никому не понадобятся……
5 0
Сам-то понял, что ляпнул? Труд на свалке и сортировке не квалифицированный, КАКОЙ ИЗ ЭТОГО ВЫВОД? Наберут гастарбайтеров и бомжей, с этой же свалки! Ну, а начальство, как всегда по блату окажется.
4 0
Что плохого если бердск будет перерабатывать мусор со всей области.горожанам сплошная польза и заработки.
1 12
Ну с таким же успехом вы такие заработки можете заработать в другом месте .
Или нравится кувыркаться в мусоре ?
5 1
У тебя в носу биофильтры стоят?!
5 1
Господа, а вы не задумывались, строительство заводов будет за наш с вами счет, а не за счет мусорщиков. После, как народ построит эти заводы по переработке мусора их заберут себе мусорные хозяева… Все повторяется, опять все за счет народа… и мы с вами будем виноваты, что родились на свет, как пишут обязаны платить по тарифам на мусор по факту, что живете. Может начать с мусорщиков, проверить их на предмет корупции с чиновниками, было идеально прогнать их через полиграф, а пока много вопросов ко всем, кто агитирует за молчаливое принятие необоснованных тарифов , от всего этого идет запашок, как от мусора…
10 1
С чего Вы взяли,что будут строиться перерабатывающие заводы? Свалки будут обыкновенные.
5 0
короче, на проблеме мусорной свалки и её «переработке» кто то очередной озолотится …и всё будет в той или иной степени решаться за счет жителей,даже если где то и привлекут бюджетные средства …
«рука рынка » и «оптимизация», понимаешь….
где то в новостях, кстати, уже писали план олигархов — за счет федерального бюджета построить по всем регионам России несколько сотен мусоро-перерабатывающих заводов, и потом дальше на них самим зарабатывать ..как и на мусорном налоге в квитанциях жкх …
т.е. сами олигархи де факто вкладываться в эти заводы не будут, а просто применят очередную грабительскую финансовую схему на населении и бюджете ..
5 0
Всем срочно надеть светоотражающие жилеты, поменять аптечки и огнетушители, пройти флюорографию и смотреть цЫфру!
3 0
А вот,где планируется свалка,фактически, в 2 км от Спортивной http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/16/363744-razmestyat-li-svalku-berdska-v-lebedevke. Еще есть отговорка мэрии бердской,что это искитимская земля и наша мэрия не может распоряжаться этой землей.Так вот,господин мэр, жители Бердска не обращались с просьбой о создании еще одной свалки рядом с городом.Господин мэр,наверное,будет получать дивиденды от этой свалки,поэтому так ратует за эту свалку.
5 0
Давайте изучать опыт жителей городов при подмосковных мусорных полигонах. Если сделают свалку, то запах химзавода нам покажется просто пекарней. Я не призываю, а извещаю.
8 0
Вся проблема в том что постоят, а фильтры не поставят, и будут экологические проблемы горожанам Бердска.
Все помнят хим.завод 86-92 года.
5 0
Какие фильтры?Будет такая же сортировка мусора бомжами, как на нынешней свалке.Оставьте уже свои мечты о перерабатывающих заводах,о них даже речь не идет в нынешней реформе.Размечтались.
6 0