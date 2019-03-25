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Школьное питание не волнует родителей учеников в Бердске

Руководство школы №1 организовало конференцию на тему питания в школьной столовой. Однако актовый зал так остался полупустым — на встречу пришли лишь две мамы и педагоги.

25.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Школьное питание не волнует родителей учеников в Бердске

Школьное меню составляется в соответствии с СанПином

Не интересуются школьным питанием родители школы №1 Бердска. Директор учреждения Марина Комарова организовала конференцию на тему школьного питания, но среди слушателей оказалось только двое родителей учеников и несколько сотрудников школы.

Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что заведующий столовой и специалист по питанию готовы были ответить на вопросы родителей, но в зале прозвучало лишь пожелание о «более горячем чае». Другая родительница вовсе отказалась сообщать в каком классе учится ее ребенок.

Как отметила директор школы, пустота зала говорит о многом: по всей видимости, у родителей нет вопросов к педагогам по организации школьного питания. А председатель попечительского совета попросил передать родителям, что у них есть второй шанс, чтобы задать свои вопросы руководству школы — завтра, 26 марта, в 18:00 состоится заседание попечительского совета.

Напомним, информационный портал SMI8 провел свое собственное расследование и выяснил, что 10 социальных учреждений кормили протухшим мясом своих подопечных в Новосибирской области. По их сведениям, в злополучный список попали детские сады, школа и горбольница Новосибирска. Протухшие котлеты, которые попали на столы в соцучереждения, были изготовлены якобы продовольственной компании ООО «МТК МК».

Директор бердского управления образования и молодежном политики Жанна Тузова сообщила «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 29 января, что 30 августа 2018 года из Следственного отдела по городу Обь Новосибирской области СУ СК РФ в адрес управления образования поступал запрос об информации по организации питания в школьных и дошкольных учреждениях. При этом Тузова заверила, что на столы в детсадах и школ поступает качественная еда, без полуфабрикатов от сторонних организаций.

Директор школы №1 Марина Комарова 25 февраля ответила на запрос «Курьер. Среда. Бердск» о школьном питании, развеяв домыслы о возможном отравлении учеников школы протухшим мясом.

Так, по сведениям руководства школы в 2017-2019 годах учебное заведение не возвращало продукты питания с подозрением на их не лучшее качество. Ученики не обращались в медкабинет школы с жалобами на пищевое отравление в 2018 году. Все же подтвердила, что СУ СК России по Новосибирской области города Обь 30 августа 2018 года запрашивал информацию о поставке продуктов питания в школу.

-Никто из учащихся и их родителей не обращался. Справок с диагнозом пищевое отравление или иное заболевание, связанное с дисфункцией желудочно-кишечного тракта ни по одному учащемуся не представлено, — говорится в письменном ответе директора школы № 1.

Сегодня, 25 марта, работники столовой сообщили, что разработали и перешли на новое весенне-летнее меню. По словам педагогов, все школьные блюда соответствуют нормам СанПина, учтено соотношение белков, жиров и углеводов. Впрочем, мама ученица подтвердила — нареканий к столовской еде у нее нет.

Репортаж из школьных столовых читайте в ближайшее время.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Если каждый на своём рабочем месте будет исполнять свои
    обязанности—добросовестно, то родители и беспокоиться
    не будут. У родителей другие заботы…..работа, дети, семьи.
    А при приёме продуктов, может и директор школы присутствовать, и свои притензии высказать если что ни так.
    Да и наверное пищу в школах готовят специалисты с образование, зачем им указывать. Всем больших успехов
    в работе!!.

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