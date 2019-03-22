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Вакантное место начальника УКСа займет по конкурсу новый чиновник в Бердске

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Вакантное место начальника УКСа займет по конкурсу новый чиновник в Бердске

Нынешний директор управления капстроительства Алексей Егошин уволился по собственному желанию. Вице-мэр по городскому хозяйству Владимир Захаров сожалеет об уходе управленца.

22.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Вакантное место начальника УКСа займет по конкурсу новый чиновник в Бердске

Алексей Егошин (на фото — слева), Владимир Захаров (на фото — в центре)

Место начальника управления капитального строительства мэрии Бердска станет вакантным 25 марта. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», нынешний руководитель УКСа Алексей Егошин написал заявление об увольнении по собственному желанию. И глава города Евгений Шестернин его подписал.

По словам Егошина, он нашел другую работу в Новосибирске. Но пока из суеверия не распространяется, куда устроился. Алексей Николаевич еще в сентябре 2018 года предупредил руководство города об уходе с должности.

Кто заменит Егошина, он не знает. Временно исполнять обязанности начальника УКСа, по его словам, будет его заместитель Юрий Бекетов.

Эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил 22 марта вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Кроме того, он сообщил, что управленца на должность руководителя бердского УКСа будут искать по конкурсу.

— У нас когда командира убивают, вступает в бой замкомандира. Бикетов будет исполнять обязанности. Отдел труда объявит конкурс на замещение вакантной должности. Это обычная практика. Можно, конечно, принять человека и без конкурса, но принято решение, что выберут по конкурсу, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Он высказал сожаление об уходе коллеги:
— Конечно, нечему радоваться, человек был в системе. С новым человеком, пока он не в системе будет сложнее.

В должности руководителя УКСа Алексей Егошин проработал 6 лет. До этого полгода был специалистом в ведомстве. За время работы по специальности в бердском управлении капстроительства он приобрел еще одно высшее образование — окончил академию госслужбы как управленец.

Он рассказал, что ему не стыдно за свою работу. Он оставил городу немало важных объектов: отремонтированный за 500 млн рублей ДК «Родина», детские сады, дорогу в микрорайоне Южном, дренажную систему для отвода грунтовых вод, новый канализационный коллектор, газопровод к школе в Южном.

На его плечах лежало все, что связано со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом в Бердске, а также технический надзор и кадастровые работы.

Несмотря на увольнение из органов власти он признался, что все равно будет переживать за Бердск, будет интересоваться, здесь происходящим.

 


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(1) Комментарий

  1. Бердчанин

    Демагогия Захарова про «систему» смешна,как быстро очиновился данный работник,а на швейке тоже система была,а Захаров? Порой читаешь или слушаешь подобный бред и страшновато становится за будущее своих меньших домочадцев.

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