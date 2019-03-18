Уволился по собственному желанию начальник управления капстроительства Бердска

Руководитель управления капитального строительства Бердска Алексей Егошин увольняется из бердских органов власти. 25 марта он работает в должности последний день. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сам Алексей Николаевич, глава города Евгений Шестернин подписал заявление об увольнении по собственному желанию.

Пока еще директор УКСа нашел другую работу. Какую именно, Егошин отказался называть из-за суеверия — пока не устроился. Но отметил, что чиновником он больше не будет. Впрочем, Алексей Николаевич приоткрыл завесу тайны: на работу из Бердска он будет ездить в Новосибирск.

-Устроюсь, скажу. Попозже. Я давно сказал, что потихонечку ищу другую работу. Пора уже, — отметил начальник УКСа.

Новую работу Егошин искал полгода — с сентября 2018-го, о чем, по его словам, он предупреждал руководство города.

В должности руководителя УКСа он проработал 6 лет. До этого полгода был специалистом в ведомстве. За время работы по специальности в бердском управлении капстроительства он приобрел еще одно высшее образование — окончил академию госслужбы как управленец.

Алексей Егошин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что ему не стыдно за свою работу. Он оставил городу немало важных объектов: отремонтированный за 500 млн рублей ДК «Родина», детские сады, дорогу в микрорайоне Южном, дренажную систему для отвода грунтовых вод, новый канализационный коллектор, газопровод к школе в Южном.

На его плечах лежало все, что связано со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом в Бердске, а также технический надзор и кадастровые работы.

— Кто будет вместо меня? Пока определяются. Мне не представляли. У меня Юрий Владимирович Бекетов замечательный заместитель, поэтому я спокоен, — высказался Егошин.

Несмотря на увольнение из органов власти он признался, что все равно будет переживать за Бердск, будет интересоваться, здесь происходящим.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Егошин давал свидетельские показания в суде по делу о «роковой земле» бывшего начальника бердской полиции Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк.