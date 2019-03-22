Версию обвинения о «хищении воды» на 170 млн рублей опровергла свидетель в суде Бердска

Новый свидетель по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директором Комбината бытовых услуг Александра Кожина полностью опроверг версию обвинения о причинении им крупного ущерба муниципалитету.

В судебное заседание 20 марта вызвали Ларису Степанову, которая с декабря 2016 года по июнь 2018-го исполняла обязанности вице-мэра Бердска по городскому хозяйству. Она по сути провела собственное расследование, собрав кучу документов в подтверждение невиновности Кожина.

Нет состава преступления?

Новый свидетель опровергла сведения о том, что МК «Сибиряк», который, по версии следствия «выпил» воды на баснословную сумму, не имел договора на потребление холодной воды и отвод канализационных стоков с КБУ. Утверждать так ей позволяет в том числе работа начальником абонентско-договорного отдела в Комбинате. Договор был заключен в 2006 году с МУП «Горводоканал», правопреемником которого является КБУ. И до сих пор, утверждает свидетель, договор считается действующим.

Автор видео Анастасия Солодкова



Согласно дополнению к договору от 2007 года МК потребляет 40,5 тыс. кубометров и вырабатывает 53,3 кубических метров стоков в год. При чем этот лимит ресурсов рассчитывался много лет назад с учетом полной застройки территории «Сибиряка». Компания с 1984 года строила сети для себя. И эти документы есть в управлении градостроительства бердской мэрии, заявила Лариса Владимировна.

Расчеты для «Сибиряка» и по теплу, и по воде, и по электричеству делали на всю территорию согласно проекту застройки с последующими изменениями, что занесено в градостроительный план Бердска. И даже если Дыненков не уведомил о вводе в эксплуатацию очередного дома, по мнению Степановой, это нельзя считать незаконными врезками.

А именно они стали поводом для ареста Кожина. Обвинение полагает, что из-за этого воду использовали без учета и в гигантских объемах, причинив колоссальный ущерб муниципалитету.

Лариса Степанова оценила расчеты гипотетического потребления воды, которые в пяти вариантах сделали по заданию бывшего коммерческого директора КБУ Сергея Орлова, ставшего инициатором проверок, а по сути и громкого уголовного дела. Она назвала поразительным то, что Орлов назначил плановую проверку в сентябре 2017 года, а акты составил как после внеочередного осмотра.

Столько воды не «выпить»

— На конце трубы потребителем являются жители. И если сложить все жилье «Сибиряка» (6 домов — прим. ред.), получается 154 квартиры, что соизмеримо с домами №33 или 35 на ул. Ленина. Дом не может потребить такой объем воды (на 170 млн рублей — прим. ред.). Сам МК «Сибиряк» потребителем воды не является. Как показывают акты, приборы учета на объектах стояли — действующие, с заводскими номерами. После ареста Кожина я сама выезжала на место, фотографировала все приборы учета, запрашивала как замглавы всю переписку между КБУ, «Сибиряком» и «Новосибирскэнергосбытом», чтобы разобраться в ситуации, чтобы меня потом не обвинили в халатности, — пояснила суду свидетель.

Автор видео Анастасия Солодкова



На комплексных приборах учета, по ее словам, стояли пломбы СО РАН. Счетчики имеют память, и легко достать информацию о фактах потребления воды.

— По хорошему, МП КБУ должен был заключить договор на транспортировку воды по сетям «Сибиряка» и оплачивать ему, как это сделано в «Борвихе». Именно собственник дает разрешение на врезку в свои сети, — рассказала Степанова.

Она опровергла выводы Орлова о том, что «Новосибитрскэнергосбыт» как агент КБУ мог не знать о количестве объектов, потребляющих воду на территории «Сибиряка»:

— НЭС в 2015 году заключил договор с МК на поставку электроэнергии по каждому объекту и бывал в связи с этим в «Сибиряке» регулярно. Непонятно, почему он не сделал этого по воде.

Автор видео Анастасия Солодкова



Быть не могло такого, чтобы КБУ не знал о количестве объектов в МК «Сибиряк», уверена Степанова. В 2015 году в городе проходила масштабная акция по установке приборов учета и выявлению «бесприборных объектов». Сотрудники Комбината проходили по всем бердским домам и составляли акты на предмет возможности установления счетчиков. Если бы КБУ этого не делал, получил бы большие штрафы. Кроме того, объекты на территории МК каждый год фигурировали в отчетах о подготовке в зиме. Ввести жилые дома без сетей и лимитов на коммунальные услуги невозможно. В списке должников за коммунальные услуги «Сибиряка» не было ни разу.

Кожин увеличил, а не снизил долг МК «Сибиряк»

Отвечая на вопрос адвоката Евгения Нахабина свидетель заявила, что никаких тяжких последствий для Бердска не наступило в связи с деятельностью Кожина. Жители МК «Сибиряк» чисто физически не могли потребить столько вода. Тем более, что многие купили там жилье в качестве апартаментов, реально проживая в другом месте. А значит. Квартиры стоят пустыми.

Автор видео Анастасия Солодкова



Лариса Степанова подвергла сомнению варианты расчета от 2 млн до 170 млн рублей, которые сделали в КБУ по заданию Орлова. Видела она и расчет Кожина на 380 тыс рублей — штрафные санкции за период с 5 сентября по 7 декабря 2017 года. Последнее, по ее мнению, является доначислением за три месяца, а не заменой 170-миллионного «долга». То есть, претензионная сумма выросла, а не уменьшилась. Напомним, что следствие обвиняет Кожина в том, что он снизил сумму долга за потребленную воду со 170 млн до 380 тыс. рублей.

Всю реализацию ресурсов по объемам можно увидеть на сайтах КБУ и департамента по тарифам Новосибирской области. Комбинат поставлял «Сибиряку» только холодную воду и забирал стоки. Нагревал воду УЭВ СО РАН.

КБУ является гарантирующим поставщиком и за каждый куб взятой в водоеме воды платит налог. Поставка ресурсов должна быть сопоставимой с потреблением, поэтому 170 млн рублей — совершенно нереальная сумма, убеждена Степанова.

Примечательно, что на стадии предварительного следствии она все это говорила и документы показывала, но их не приняли во внимание. Судья Татьяна Васюхневич по инициативе свидетеля приобщила к материалам уголовного дела собранные Степановой документы.

Впрочем, как заявили «Курьер. Среда. Бердск» адвокаты подсудимых, суд может посчитать приведенные новым свидетелем доводы как мнение и не принять во внимание при вынесении приговора.

КБУ не доработал

На предыдущем судебном заседании бывший коммерческий директор Комбината Сергей Орлов признал свои недоработки в части заключения договоров. Их отсутствие, дескать, принесло КБУ серьезные убытки.

В суде выяснилось, что еще в ноябре 2016 года в Орлов написал письмо своему агенту «Новосибирскэнергосбыту», имевшему право как собирать плату за потребленные ресурсы, так и заключать договоры. И Орлов, являющийся ключевым свидетелем обвинения по уголовному делу, не понимает, почему НЭС тянул.

— Не сработали, до сентября 2017 года тянули, — ответил Орлов адвокату Кожина Елене Полозовой. — Конечно, это наша недоработка, я ничего не говорю. Недоработка и «Энергосбыта», и нас как контролирующей организации.

В КБУ, по его словам, предполагали, что на территории МК «Сибиряк» есть объекты, которые пользуются водой, и за которую не платят. Между тем, еще в августе 2017-го управляющая компания, обслуживающая жилые дома «Сибиряка» обратилась в КБУ за заключением договора на потребление ресурсов.

Как рассказал суду Орлов, в течение года провели несколько совещаний с участием гендиректора МК «Сибиряк» Владимира Дыненкова. Но результатов это, как считает свидетель, не дало: Дыненков не предоставил никаких документов по объектам «Сибиряка», схеме коммуникаций.

Поэтому КБУ вышел с проверкой, обнаружил «незаконный врезки» в сети. Что стало поводом для предъявления «Сибиряку» претензии на сумму 170 млн рублей за потребленную воду и возбуждения уголовного дела против Кожина. Дыненков и замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергей Оленич проходят по делу как пособники. Последний якобы от имени главы города вел переговоры о предъявлении реальной, а не баснословной задолженности.

Претензия о задолженности, между тем, на какую бы сумму она не была, не обязывает платить. Это признал и Орлов, откровенно говоря, что можно было написать и 1 млрд рублей — пусть суд разбирается.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в суде прозвучали выводы о том, Орлов пытался вымогать у Дыненкова землю взамен на снижение суммы предъявленного долга. И мэр Бердска Евгений Шестернин просил Александра Кожина разобраться в ситуации, которую спровоцировал его подчиненный. Официального подтверждения информация о вымогательстве пока нет. Более того, полиция отказала в возбуждении уголовного дела по этому возможному эпизоду.

Дело «о хищении воды»

Напомним, что по версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг», договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, не желая погашать задолженность, через Сергея Оленича, замдиректора МУП «Спецавтохозяйство», обратился к директору КБУ Александру Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.