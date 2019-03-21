Свидетель: Разобраться с вымогательством, а не «простить» долг за воду в 170 млн рублей просил мэр Бердска

Суд по уголовному делу о «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директором бердского КБУ Александром Кожиным с пособниками продолжает допрашивать свидетелей. Их, напомним, только сторона обвинения заявила около 40. Перед судом предстали уже более половины.

Лариса Степанова работала вице-мэром по городскому хозяйству Бердска с декабря 2016-го по июнь 2018 года. Именно в этот период арестовали директора муниципального Комбината бытовых услуг Александра Кожина и его пособников — гендиректора МК «Сибиряк» Владимира Дыненкова и замдиректора МУП «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича.

Их следствие обвиняет в занижении суммы долга за потребленную «Сибиряком» воду со 170 млн до 380 тыс. рублей. По этому поводу Степанову суд допросил в качестве свидетеля 20 марта.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инициатором проверки МК «Сибиряк» и появления огромной суммы был бывший коммерческий директор КБУ Сергей Орлов, ныне работающий в Агентстве инвестиционного развития, учрежденного правительством Новосибирской области. Он же заявлял в суде о том, что глава Бердска Евгений Шестернин имеет прямое отношение к «прощению» задолженности, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Первой вопросы в судебном заседании 20 марта задавала помощник прокурора Бердска Анна Белова. Ее интересовало, обсуждалась при главе тема «Сибиряка».

На одном из совещаний по работе КБУ глава Бердска Евгений Шестернин озвучил ситуацию, вспомнила Степанова. Он сказал, по ее словам, примерно следующее: отдельные нехорошие сотрудники КБУ попытались вымогать у Дыненкова, вымогательством занимались, пытались совершить противоправные действия в Речкуновской зоне.

Во всяком случае так свидетель интерпретировала слова Шестернина:

— Так я поняла из контекста. О том что Орлов пытался вымогать у Дыненкова, я уже была наслышана. Но кто первый мне об этом сказал, я не могу пояснить. Не могу вспомнить, много событий прошло.

По словам Ларисы Владимировны, она узнала об этом в декабре 2017 года. Ей сказали, что Орлов пытался вымогать у Дыненкова земельными участками якобы в связи с тем, что в «Сибиряке» он нашел несанкционированные врезки по воде.

— На пороге моего кабинета в декабре 2017 года Орлов сообщил мне, что нашел незаконные врезки и бездоговорное потребление воды. Не сказал, где. Я ему ответила: «Арбитраж в помощь». Больше я с ним на эту тему не говорила, — подчеркнула Степанова.

Совещание, где говорили о вымогательстве, было посвящено финансовой деятельности КБУ за год, вопросы, связанные непосредственно с врезками и долгами МК «Сибиряк», не обсуждали, рассказала Лариса Владимировна:

— Но глава сказал Кожину: «Разберитесь». Когда мы спускались вниз, со мной была Елена Викторовна из ПАТП, которая входит в наблюдательный совет. Она спросила: «Что это было?». Но я не стала пояснять, так как я на тот момент не совсем владела ситуацией.

— Когда-нибудь Шестернин давал Кожину указание рассмотреть вопрос о снижении задолженности МК «Сибиряк» перед МУП КБУ? — продолжила допрос свидетеля гособвинитель Анна Белова.

— Глава не мог… Повторю, он сказал эту речь про сотрудника (КБУ) и попросил разобраться, — ответила Лариса Степанова.

Отвечая на вопрос адвоката Евгения Нахабина, она заявила, что мэр Бердска Евгений Шестернин никогда не давал указания Кожину снизить сумму долга за потребленную жителями «Сибиряка» воду до 380 тыс. рублей. По ее мнению, эта цифра шла плюсом к 170 млн рублей, которые выразили в претензии Дыненкову.

Автор видео Анастасия Солодкова



Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», эпизод с вымогательством взятки у Дыненкова активно муссируют и адвокаты. Они с пристрастием допрашивали Сергея Орлова, что он делал в офисе МК «Сибиряк». По версии Орлова, смотрели фотографии и вспоминали комсомольскую юность.

Лариса Степанова считает, что долга в 170 млн рублей у жителей 6 домов МК «Сибиряк» не может быть физически. Нет там, по ее оценке, незаконных врезок и бездоговорного потребления воды, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Мэр Бердска Евгений Шестернин тоже значится в списке свидетелей. Но его еще не приглашали в суд для дачи показаний по делу Кожина.

Дело «о хищении воды»

Напомним, что по версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.