Отказывается съезжать из незаконно занятого соцжилья знаменитый морж из Бердска

На акцию протеста решился известный бердский аквайс-спортсмен Виталий Панасюк из-за того, что его выселяют из маневренного фонда. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он собирается встать в пикет возле здания городской администрации вечером 28 марта.

Заявленная тема пикетирования — отсутствия института социального жилья в стране и городе, монополия коммерческого способа получения жилья, обманутые дольщики. именно это указал он в официальном уведомлении, которое зарегистрировал в мэрии 21 марта.

Панасюк остался без жилья, когда банк забрал у него за долги ипотечную квартиру. Мэрия в 2018 году разрешила пожить ему два года в маневренном жилье муниципалитета — в части одноэтажного дома на ул. Панфилова. В 2018-м истек срок договора социального найма. Но выезжать самостоятельно он не желает. Власть в начале марта 2019 года подала в суд, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Панасюк полагает, что ему могли бы пролонгировать договор, но чиновники из жилищного отдела категорически настаивают на выселении, ссылаясь на нехватку маневренного фонда для погорельцев и других нуждающихся в жилье, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Это обоснование для освобождения занимаемой Пнасюком жилплощади подтвердила «Курьер. Среда. Бердск» и ведущий эксперт отдела по жилищным вопросам горадминистрации Татьяна Михайлова. Но поведение Панасюка она отказалась комментировать:

-Это судебное дело. Выйдет решение суда, вы сможете ознакомиться. Он проживает незаконно. То, что маневренный фонд нужен людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, — это факт. В Жилищном кодексе определено, что такое маневренный фонд и кому он предоставляется.

Маневренный фонд муниципалитета не может предоставляться гражданам для постоянного проживания. Есть несколько законных оснований временного предоставления такого жилья. Например, переселяют на время капремонта или реконструкции дома, оставшимся без жилья в результате пожара или потопа. В список оснований входит и пункт о предоставлении маневренного фонда во временное пользование, когда на жилье на квартиру или дом обращено взыскание — например, человек перестал платить ипотеку и жилье, находившееся в залоге, забирает банк.

Такая история и произошла с Виталием Панасюком еще в 2013 году.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», выселение аквайс-спортсмена из ипотечной квартиры было долгим и скандальным. Панасюк вставал в пикет у здания Верховного суда в защиту своих жилищных прав и замуровывал дохлых крыс в стенах.

В марте 2015 года он рассказывал, что по решению бердского суда, его пытаются выселить из квартиры. Банк на тот момент уже продал квартиру должника. Все-таки Виталию пришлось съехать. Но не на улицу, а в маневренное жилье, предоставленное мэрией. Сейчас ему придется освобождать и эту квартиру.

Версия выселения

Здоровый и молодой Виталий Панасюк, в свою очередь, высказывает свою версию выселения.

— Во второй секции моего «маневренника» люди живут уже 12 лет, смогли прописаться. До того момента, как квартал в районе ул. Кирова начали сносить, никто не проявлял ко мне интереса. А тут оживились, — прокомментировал он «Курьер. Среда. Бердск».

Он предполагает, что при сносе старого дома, прописанные там будут иметь право на получение квартиры от города. Об этом он намерен писать в прокуратуру.

Даже если Панасюка принудительно выселят «судебные приставы под белые руки», «в канаве он жить не будет» и крыс замуровывать в стены тоже. Виталий заявил, что у него есть работа, есть какие-то сбережения. Но его конкретная ситуация подтолкнула к тому, чтобы заставить государство предоставлять социальное жилье.

— Я смотрел законодательство. Каждый муниципалитет обязан сформировать фонд социального жилья. В славном городе Москве, например, полмиллиона квадратных метров в год раздают социального жилья. У нас более скромные возможности. Но, насколько я знаю, в Бердске это вообще не делается, — рассказал Панасюк.

По его оценке, если бы город участвовал в программе строительства социального жилья, квартира бы стоила 300-500 тыс. рублей. А такую «каждый может себе позволить купить».