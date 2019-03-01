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Выселяют известного моржа Виталия Панасюка из социального жилья в Бердске

Мэрия дала временное пристанище аквайс-спортсмену, когда банк забрал у него за долги ипотечную квартиру, в которую он замуровывал крыс. Выезжать самостоятельно он не желает. Власть подала в суд.

1.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
 

Выселяют известного моржа Виталия Панасюка из социального жилья в Бердске

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В Бердском городском суде начался гражданский процесс, в котором ответчиком выступает небезызвестный в Бердске и за его пределами морж Виталий Панасюк. На него подала иск городская администрация, требуя выселения из квартиры, относящейся к маневренному фонду.

С 2016 года Виталий Панасюк проживал в муниципальной квартире по договору социального найма, заключенному на два года.

— Срок договора истек в 2018 году. Но он самостоятельно не освободил помещение, не выезжает. Поэтому администрация обратилась с исковым заявлением о выселении без предоставления другого помещения, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова.

Маневренный фонд муниципалитета не может предоставляться гражданам для постоянного проживания. Есть несколько законных оснований временного предоставления такого жилья. Например, переселяют на время капремонта или реконструкции дома, оставшимся без жилья в результате пожара или потопа. В список оснований входит и пункт о предоставлении маневренного фонда во временное пользование, когда на жилье на квартиру или дом обращено взыскание — например, человек перестал платить ипотеку и жилье, находившееся в залоге, забирает банк.

Такая история и произошла с Виталием Панасюком еще в 2013 году.
— Без жилья же человек не может остаться, на какой-то период ему предоставляет кров администрация. Так случилось и с Панасюком. Но сегодня администрация полагает, что основания для предоставления ему жилплощади истекли и предлагает ему выселиться.

28 февраля состоялось предварительное слушание до гражданскому делу Виталия Панасюка. Но ответчик в суд не явился, попросив отложить судебное заседание. Процесс продолжится в конце марта.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», выселение аквайс-спортсмена из ипотечной квартиры было долгим и скандальным. Панасюк вставал в пикет у здания Верховного суда в защиту своих жилищных прав и замуровывал дохлых крыс в стенах.

В марте 2015 года Панасюк рассказывал, что по решению бердского суда, его пытаются выселить из квартиры. Банк на тот момент уже продал квартиру должника.

Как сообщал портал «Инфонарод», Виталий взял в ипотеку однокомнатную квартиру, но, потеряв работу, не смог своевременно вносить платежи по кредиту — более 20 000 рублей в месяц. С банком договориться ему не удалось, родственники тоже не смогли помочь ему.

Но Виталий Панасюк решил не отдавать просто так квартиру перекупщикам. На его странице в социальной сети «ВКонтакте» есть видео, где он замуровывает в стену мертвых крыс. Панасюк отмечает, что это никак не скажется на санитарии и не помешает соседям. Но такие «вонючие закладки» сделают квартиру для будущих владельцев менее привлекательной.

Позже он рассказывал, что в квартире отключили электричество.

— 21 апреля 2015 года в подъезд дома по ул. Попова, 35А, где расположена квартира, в которой я проживаю, пришли какие-то люди (6 человек), на вопрос соседей, кто они, зачем –не ответили, что делают в подъезде – не объяснили. В результате действий данных граждан моё жилище осталось без энергоснабжения, причём сделано всё было так (УМЫШЛЕННО перепутаны местами фазовые и нулевые провода и т. д.), что в случае отсутствия внимательности при попытке его восстановления могла произойти аварийная ситуация.

Открытое письмо с обращением в прокуратуру и отдел МВД он просил опубликовать «Курьер. Среда. Бердск».

Все-таки Виталию Панасюку пришлось съехать. Но не на улицу, а в маневренное жилье, предоставленное мэрией. Сейчас ему придется освобождать и эту квартиру.

Связаться с Виталием «Курьер. Среда. Бердск» не удалось. Его телефон сейчас не доступен.


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(5) Комментариев

  1. Гость

    Не порядочно поступает сие господин. Ведь ему в своё время пошли на встречу, а если кто то оказался или окажется в тяжелой ситуации а поселить некуда.

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  2. Аноним

    А по жизни «известный морж» кто/чем занимается-зарабатывает?

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  3. Евгений

    А почему он на улице-то не может жить? Он же морж, холода не боится. В речке купается в любую погоду, вроде.
    Неужели работы не нашлось новой? Жалко, конечно, человека, но ведь он здоровый лось, почему хочет за чужой счет жить!?

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  4. Аноним

    Как хорошо быть наглым …
    ..а если честно, то терпеть не могу таких , которым все общепринятые нормы поведения до фонаря …

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  5. Аноним

    Виталий, обратитесь к своему кумиру — Путину.
    Он тут в газетах про ипотечные каникулы что-то опять рассказывал.

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