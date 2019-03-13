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Вырубает вековые сосны бизнесмен Голубев в зеленой зоне Бердска

Бердчане забили тревогу, сомневаясь, что большие деревья рубят на законных основаниях.

13.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: читателя 25 коммент.
 
Вырубает вековые сосны бизнесмен Голубев в зеленой зоне Бердска

Сосны вырубали на частной территории с разрешения комиссии по вырубке зеленых насаждений

Рубят деревья в зеленой зоне Бердска. Жители сомневаются, что вырубка происходит на законных основаниях.

— На ул. Морской, 44 к. 3 пилят деревья, огромные сосны, — сообщил утром 13 марта читатель «Курьер. Среда. Бердск».

Сомнения бердчан развеяла начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова:

-27 февраля прошло заседание комиссии по принятию решения о вырубке и посадке зеленых насаждений. Пятым вопросом рассматривалось обращение ИП Голубева Виктора Алексеевича с просьбой разрешить вырубку зеленых насаждений на ул. Морской (земельный участок с кадастровым номером 5432010766:230). Данный участок находится в частной собственности. Было выдано разрешение на вырубку согласно акту оценки зеленых насаждений с компенсационной посадкой зеленых насаждений на территории города.


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(25) Комментариев

  1. Аноним

    Бдительность — это правильно!
    То что Голубев действует по закону — хорошо.

    Так что все молодцы, всем пятерки 8)

    Thumb up 14 Thumb down 31

  2. Аноним

    Нахапал то земли !
    И везде деревья под откос и прямо везде можно ему рубить!
    что ему всё можно,а другим нельзя … как то странно

    Thumb up 47 Thumb down 9

    • Аноним

      что значит «нахапал»?
      есть факты что противозаконно завладел?
      Если нет, то нефиг желчью и завистью исходить :P

      Thumb up 15 Thumb down 46

      • аноним

        Кто ж ему разрешения подписывал в 90- е годы? А сейчас ими прикрывается(месный Чубайс).А Шестобитовуа только И может головой кивать да подписывать, какой от неё толк!!!

        Thumb up 27 Thumb down 9

  3. Аноним

    Сначала распродали лесные участки, потом выдали разрешение на вырубку. А сейчас говорят, что все по закону! Нет предела человеческой жадности

    Thumb up 61 Thumb down 11

  4. Строитель домов

    Господин Новый Мэр, вам слово. Что можете сказать по данному поводу?
    Приготовиться Поросёнку Петру.

    Thumb up 14 Thumb down 23

    • Новый мэр

      По данному поводу могу сказать, что бумажки наверное у него в порядке. Но как и кто выдавал эти бумажки? Не исключаю, что имеет место такой же схемы, как у бывшего начальника полиции. У него вроде то же всё по закону,но оказалось вроде не по закону.

      Thumb up 15 Thumb down 10

      • Строитель домов

        Слабоват спич.
        Помнится, о Путине вы зажигаете, куда мощнее и экспрессивнее.
        Бумажки, конечно же — в полном порядке.
        Так и у Путина «бумажки в порядке». Но главу государства вы критикуете, куда мощнее, чем господина Голубева. Хотя, Путин у вас в лесу сосны не рубит. 8)

        Thumb up 5 Thumb down 7

        • Аноним

          «главу государства вы критикуете, куда мощнее»..набором из 3-5 шаблонов.
          «чем господина Голубева»…здесь самому надо и думать, и формулировать. Всё ещё осложняется тем, что «буржуй» -местный. *CRAZY*

          Thumb up 4 Thumb down 2

          • Строитель домов

            Это — характерная особенность борьбы.
            Сражаться в виртуале с главой государства гораздо проще — он, как правило, не читает поток масс-медиа, ответить не может, поэтому борцы пинают его силуэт безбоязненно.
            А за критику спиленных в твоём лесу деревьев, дровосеки могут и предъявить. 8)

            Thumb up 3 Thumb down 4

            • Новый мэр

              Мне с вами понятно, вы у него на зп, ваша задача отрабатывать деньги. Придет вместо Путина другой и Голубев так же вступит в его партию и будет там дружить с депутатами.Ему какая разница-чисто бизнес.А вот что будет с вами ,это вопрос и далеко не его ;)

              Thumb up 0 Thumb down 0

        • Новый мэр

          Строитель домов, слабоват не слабоват и что такое спич? Знаю только что, администрация у него ручная. Так нормально, или вы думаете Захаров с Носовым зря хлеб кушают?

          Thumb up 2 Thumb down 1

        • аноним

          Вы наверно попутали место где пишут о вырубке леса ,А не про Путина В.В..Пожалуйста будте внимательное!

          Thumb up 1 Thumb down 0

  5. вадим

    Ему опять все мало. Зеленую зону беречь надо. Такое уже не восстановишь. Пусть на своих построенных выселках посадками нормальными займется. Смотреть на Бердск больно, под любыми предлогами вырубают или под строительство или для лесопилок. В других городах берегут вековые леса, лично убедился. У нас же только и ищут предлоги под выпил. Причем все законно. Берега захватили- законно, лес под строительство частнику отдали- законно, потом лес там выпили — законно. А в итоге смотришь, а Бердск уже не тот…Мы ведь в итоге с Вас — наши бердские «законники» можем спросить. Не все еще потеряно с гражданской самосознательностью, хоть как не стараются власти ее убить. И помянут вас еще тем словом.

    Thumb up 41 Thumb down 11

  6. Аноним

    Деньги и только деньги решают всё, есть много денег, значит всё будет по закону и никто из администрации не вякнет против… Ну а полиция с прокуратурой, они просто не способны, другие у них проблемы….

    Thumb up 24 Thumb down 8

  7. Аноним

    В двух словах. Город помойка

    Thumb up 27 Thumb down 7

  8. zizou

    А у меня всё схвачено, за всё заплачено,
    И жизнь моя налажена на зависть всем.
    Везде места заказаны и кое-чем обязаны
    Такие люди разные, что нет проблем.

    Thumb up 11 Thumb down 6

  9. Аноним

    С газетой Витя дружить надо, все она видит и все знает.

    Thumb up 9 Thumb down 0

  10. Аноним

    Да, ребята, пока толстосумы весь лес не вырубят-не успокоятся. Очень обидно за родной город.

    Thumb up 16 Thumb down 0

  11. Аноним

    ОН как бобр , строит и строит , деревья грызет и грызет .

    Thumb up 9 Thumb down 0

  12. Алексей

    » Позабыв покой и лень. Делай деньги, делай деньги, А остальное всё дребедень, А остальное всё дре-бе-бедень
    (Мф «Остров сокровищ» 1988г)

    Thumb up 7 Thumb down 0

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