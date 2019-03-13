Вырубает вековые сосны бизнесмен Голубев в зеленой зоне Бердска

Рубят деревья в зеленой зоне Бердска. Жители сомневаются, что вырубка происходит на законных основаниях.

— На ул. Морской, 44 к. 3 пилят деревья, огромные сосны, — сообщил утром 13 марта читатель «Курьер. Среда. Бердск».

Сомнения бердчан развеяла начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова:

-27 февраля прошло заседание комиссии по принятию решения о вырубке и посадке зеленых насаждений. Пятым вопросом рассматривалось обращение ИП Голубева Виктора Алексеевича с просьбой разрешить вырубку зеленых насаждений на ул. Морской (земельный участок с кадастровым номером 5432010766:230). Данный участок находится в частной собственности. Было выдано разрешение на вырубку согласно акту оценки зеленых насаждений с компенсационной посадкой зеленых насаждений на территории города.