Вырубает вековые сосны бизнесмен Голубев в зеленой зоне Бердска

8-класница попала в больницу с травмами после ссоры с сотрудником школы в Новосибирской области
Законы о фейковых новостях и неуважении к власти принял Совфед
ФСБ ликвидировала террориста-смертника в Самарской области
До 46 рублей подорожает проезд на дачных автобусах в Бердске
Путин пожертвовал деньги на икону главного храма Вооруженных сил
На благоустройство парков из 5 млрд рублей по программе «Городская среда» получит Бердск
Шок: Выкинула с 9-этажа 2-летнюю дочь мать в Уфе
Кредитов на 2 млрд рублей набрали мужчины к 8 марта
Неадекватную женщину в тепловой камере у магазина «Комбат» нашли полицейские Бердска
Бдительность — это правильно!
То что Голубев действует по закону — хорошо.
Так что все молодцы, всем пятерки
14 31
Нахапал то земли !
И везде деревья под откос и прямо везде можно ему рубить!
что ему всё можно,а другим нельзя … как то странно
47 9
что значит «нахапал»?
есть факты что противозаконно завладел?
Если нет, то нефиг желчью и завистью исходить
15 46
Кто ж ему разрешения подписывал в 90- е годы? А сейчас ими прикрывается(месный Чубайс).А Шестобитовуа только И может головой кивать да подписывать, какой от неё толк!!!
27 9
Сначала распродали лесные участки, потом выдали разрешение на вырубку. А сейчас говорят, что все по закону! Нет предела человеческой жадности
61 11
Господин Новый Мэр, вам слово. Что можете сказать по данному поводу?
Приготовиться Поросёнку Петру.
14 23
По данному поводу могу сказать, что бумажки наверное у него в порядке. Но как и кто выдавал эти бумажки? Не исключаю, что имеет место такой же схемы, как у бывшего начальника полиции. У него вроде то же всё по закону,но оказалось вроде не по закону.
15 10
Слабоват спич.
Помнится, о Путине вы зажигаете, куда мощнее и экспрессивнее.
Бумажки, конечно же — в полном порядке.
Так и у Путина «бумажки в порядке». Но главу государства вы критикуете, куда мощнее, чем господина Голубева. Хотя, Путин у вас в лесу сосны не рубит.
5 7
«главу государства вы критикуете, куда мощнее»..набором из 3-5 шаблонов.
«чем господина Голубева»…здесь самому надо и думать, и формулировать. Всё ещё осложняется тем, что «буржуй» -местный.
4 2
Это — характерная особенность борьбы.
Сражаться в виртуале с главой государства гораздо проще — он, как правило, не читает поток масс-медиа, ответить не может, поэтому борцы пинают его силуэт безбоязненно.
А за критику спиленных в твоём лесу деревьев, дровосеки могут и предъявить.
3 4
Мне с вами понятно, вы у него на зп, ваша задача отрабатывать деньги. Придет вместо Путина другой и Голубев так же вступит в его партию и будет там дружить с депутатами.Ему какая разница-чисто бизнес.А вот что будет с вами ,это вопрос и далеко не его
0 0
Строитель домов, слабоват не слабоват и что такое спич? Знаю только что, администрация у него ручная. Так нормально, или вы думаете Захаров с Носовым зря хлеб кушают?
2 1
Вы наверно попутали место где пишут о вырубке леса ,А не про Путина В.В..Пожалуйста будте внимательное!
1 0
Ему опять все мало. Зеленую зону беречь надо. Такое уже не восстановишь. Пусть на своих построенных выселках посадками нормальными займется. Смотреть на Бердск больно, под любыми предлогами вырубают или под строительство или для лесопилок. В других городах берегут вековые леса, лично убедился. У нас же только и ищут предлоги под выпил. Причем все законно. Берега захватили- законно, лес под строительство частнику отдали- законно, потом лес там выпили — законно. А в итоге смотришь, а Бердск уже не тот…Мы ведь в итоге с Вас — наши бердские «законники» можем спросить. Не все еще потеряно с гражданской самосознательностью, хоть как не стараются власти ее убить. И помянут вас еще тем словом.
41 11
Деньги и только деньги решают всё, есть много денег, значит всё будет по закону и никто из администрации не вякнет против… Ну а полиция с прокуратурой, они просто не способны, другие у них проблемы….
24 8
В двух словах. Город помойка
27 7
Вообще-то, после 64 лет, пора-бы задуматься и о вечном!
Деньги есть, почет тоже есть. Что ещё нужно человеку, что -бы достойно встретить старость?!
25 6
В рай Путинский заезжает, то же денег стоит
5 9
Вы, наверно, хотели сказать — » в Голубевский рай», да постеснялись? Правильно я вас понимаю?
4 4
Что хотел то и сказал,все его действия поддерживаются партией ЕР и депутатом Карелиным.Разве это какая то тайна?
1 0
А у меня всё схвачено, за всё заплачено,
И жизнь моя налажена на зависть всем.
Везде места заказаны и кое-чем обязаны
Такие люди разные, что нет проблем.
11 6
С газетой Витя дружить надо, все она видит и все знает.
9 0
Да, ребята, пока толстосумы весь лес не вырубят-не успокоятся. Очень обидно за родной город.
16 0
ОН как бобр , строит и строит , деревья грызет и грызет .
9 0
» Позабыв покой и лень. Делай деньги, делай деньги, А остальное всё дребедень, А остальное всё дре-бе-бедень
(Мф «Остров сокровищ» 1988г)
7 0