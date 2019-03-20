КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1 комн. кв-ру
продам
продам
продам
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Вырубать вековой лес еще 5 лет будут в зеленой зоне Бердска

Как помощник кулака партизаном стал

Губернатор Челябинской области подал в отставку

Четыре зарезанных трупа в шкафу и подвале нашли полицейские на Урале

Ушел в отставку глава Калмыкии

Дизайн-проекты 12 дворов готова обсуждать власть Бердска

Свидетель: Обвиняемый в «хищении воды» на 170 млн рублей достоин руководить КБУ Бердска еще 5 лет

Экономят тепло в Барабинске роботы из Бердска

Отставку главы республики Алтай принял Путин

Отменили слушания по генплану депутаты Бердска

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


В четыре раза больше заплатят за мусор дачники в Бердске

Председатели СНТ возмущены не только тарифом, но и огромными очередями к представителю регионального оператора «Экология-Новосибирск». (ВИДЕО)

20.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Pixabay 2 коммент.
 
В четыре раза больше заплатят за мусор дачники в Бердске

Мусор в садовых обществах будут вывозить по факту

Самым острым стал вопрос по оплате за мусор на дачах на собрании председателей СНТ в Бердске.

— Вы проверили работу регионального оператора? Ленина, 17А, поедьте туда, два часа отстойте, чтобы попасть к этому региональному представителю. Потом он говорит, что пошел на обед, и уходит. Два человека. А там толпа народа. Все население Бердска стоит. Хоть кто-то бы пришел и посмотрел на эту работу. С этого начинается региональный оператор. Потом даете информацию — 466 рублей стоит 1 куб мусора плюс НДС. Мы что продаем этот мусор? Что такое НДС? Это налог на добавленную стоимость. Я должен купить, перепродать и с разницы заплатить деньги. Мы что продаем мусор? — спросил один из председателей СНТ у власти.

Автор видео Галина Панчева

Начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина пояснила, что этот вопрос к департаменту по тарифам, а его представителя на собрании нет.

— Я пересчитал, сколько я в прошлом году вывез мусора. На сегодняшние деньги получается в четыре раза дороже. Спрашиваю у регионального оператора, скажите, пожалуйста, ваши функции в организации с мусором. Он мне отвечает: «Вывоз мусора». Я говорю: у вас есть транспорт, технические средства, емкости. Нет, это идите в «Экосервис». Это что? Это рэкет самый натуральный. Нам не нравится региональный оператор, мы можем пойти заключать договора с теми, с кем мы работали десятилетиями. А они сказали: нет, — продолжал возмущаться дачник.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, СНТ может заключать договора с другими перевозчиками, но это будет незаконно. Региональный оператор выиграл конкурс в Новосибирской области и он является единственным уполномоченным лицом.

— Что касается НДС, вы правы абсолютно. И правительство сейчас внесло в Госдуму поправки к закону, чтобы убрать НДС, — подчеркнул Захаров.

Присутствующие на собрании заволновались и стали высказывать свои претензии по поводу нового закона по мусору. В дискуссию вмешался мэр Бердска Евгений Шестернин:

— Задача регионального оператора — заключение договорных отношений. Первое. На этом все. Он может набрать 20 субподрядчиков. Всех волнует не то, кто возит, а цена вопроса. Я только что подал предложение, что нам необходимо в городе на границе с Искитимским районом своя площадка. Нам не надо возить. Чудес-то не бывает. Вспомните, год тому назад в СМИ я публиковал материал и подвергся критике. С экономической точки зрения трудно мне понять, если возить мусор из Бердска в Раздольный, что цена будет такая же, что возить его с Гусинки. Нереально. Средней температуры не будет по горбольнице. Чтобы этого добиться, первое, есть закон. Мы, Бердск и Искитимский район, подали заявку: давайте на границе с районами поставим свою площадку по переработке мусора. Снизим затратное плечо? Снизим. Нужно убрать длинное плечо логистики. А чтобы его убрать, нужно у себя сделать, вот к этому сейчас и идем, — акцентировал Евгений Шестернин.

Дачники привели пример, что до этого заключали договор на вывоз мусора с «Вербеной» и все было хорошо.

Владимир Захаров спросил дачников, что если так хорошо работал перевозчик, откуда каждое лето брались горы мусора на дороге на водозабор. Была коммерческая услуга и была борьба за рынок цен. Тем дешевле — тем выгоднее потребителю. Но возникал вопрос: куда возят мусор те перевозчики, которые сбивают цену? Они должны вывозить его на свалку. Но на свалке мусор принимают за деньги. Его нужно утилизировать. Откуда берется мусор в оврагах? — вопрошал Захаров.

— Задача регионального оператора, помимо транспортировки, организация мусоропереработки. Если у себя организуем мусоропереработку, не просто утилизацию, тогда можно будет ставить вопрос о снижении тарифа для Бердска, — подчеркнул Захаров.

Дачники поинтересовались, куда нужно обращаться, чтобы ликвидировали несанкционированные свалки. И получили ответ, что в муниципалитет, где свяжутся с регоператором и будут решать этот вопрос.

— Сейчас садоводы будут подходить и говорить, что все лето проживают на даче, дайте им бумагу, они в квартире не проживают и платят за мусор в садовом обществе. Такое происходило, когда счетчиков по воде не было. Люди приходили, председатель выписывал справку, что они проживали с июня по сентябрь на даче. Они несли ее в ЖЭК и там им перерасчет делали, — говорил председатель садового общества.

Данная проблема действительно существует, и этот вопрос уже задали региональному оператору, пояснил Шестернин.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Вырубать вековой лес еще 5 лет будут в зеленой зоне Бердска Как помощник кулака партизаном стал Губернатор Челябинской области подал в отставку

(2) Комментариев

  1. Аноним

    У Бердска земли много- конечно завод по мусоропереработке ну и полигон до кучи необходим! :-D :-D :-D Можно для экономии в здании мэрии расположить! *CRAZY*

    Thumb up 7 Thumb down 1

  2. Аноним

    Никакого завода между Бердском и Искитимом быть не должно!
    Мы — не помойка для Новосибирска!

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика