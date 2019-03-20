В четыре раза больше заплатят за мусор дачники в Бердске

Самым острым стал вопрос по оплате за мусор на дачах на собрании председателей СНТ в Бердске.

— Вы проверили работу регионального оператора? Ленина, 17А, поедьте туда, два часа отстойте, чтобы попасть к этому региональному представителю. Потом он говорит, что пошел на обед, и уходит. Два человека. А там толпа народа. Все население Бердска стоит. Хоть кто-то бы пришел и посмотрел на эту работу. С этого начинается региональный оператор. Потом даете информацию — 466 рублей стоит 1 куб мусора плюс НДС. Мы что продаем этот мусор? Что такое НДС? Это налог на добавленную стоимость. Я должен купить, перепродать и с разницы заплатить деньги. Мы что продаем мусор? — спросил один из председателей СНТ у власти.

Автор видео Галина Панчева



Начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина пояснила, что этот вопрос к департаменту по тарифам, а его представителя на собрании нет.

— Я пересчитал, сколько я в прошлом году вывез мусора. На сегодняшние деньги получается в четыре раза дороже. Спрашиваю у регионального оператора, скажите, пожалуйста, ваши функции в организации с мусором. Он мне отвечает: «Вывоз мусора». Я говорю: у вас есть транспорт, технические средства, емкости. Нет, это идите в «Экосервис». Это что? Это рэкет самый натуральный. Нам не нравится региональный оператор, мы можем пойти заключать договора с теми, с кем мы работали десятилетиями. А они сказали: нет, — продолжал возмущаться дачник.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, СНТ может заключать договора с другими перевозчиками, но это будет незаконно. Региональный оператор выиграл конкурс в Новосибирской области и он является единственным уполномоченным лицом.

— Что касается НДС, вы правы абсолютно. И правительство сейчас внесло в Госдуму поправки к закону, чтобы убрать НДС, — подчеркнул Захаров.

Присутствующие на собрании заволновались и стали высказывать свои претензии по поводу нового закона по мусору. В дискуссию вмешался мэр Бердска Евгений Шестернин:

— Задача регионального оператора — заключение договорных отношений. Первое. На этом все. Он может набрать 20 субподрядчиков. Всех волнует не то, кто возит, а цена вопроса. Я только что подал предложение, что нам необходимо в городе на границе с Искитимским районом своя площадка. Нам не надо возить. Чудес-то не бывает. Вспомните, год тому назад в СМИ я публиковал материал и подвергся критике. С экономической точки зрения трудно мне понять, если возить мусор из Бердска в Раздольный, что цена будет такая же, что возить его с Гусинки. Нереально. Средней температуры не будет по горбольнице. Чтобы этого добиться, первое, есть закон. Мы, Бердск и Искитимский район, подали заявку: давайте на границе с районами поставим свою площадку по переработке мусора. Снизим затратное плечо? Снизим. Нужно убрать длинное плечо логистики. А чтобы его убрать, нужно у себя сделать, вот к этому сейчас и идем, — акцентировал Евгений Шестернин.

Дачники привели пример, что до этого заключали договор на вывоз мусора с «Вербеной» и все было хорошо.

Владимир Захаров спросил дачников, что если так хорошо работал перевозчик, откуда каждое лето брались горы мусора на дороге на водозабор. Была коммерческая услуга и была борьба за рынок цен. Тем дешевле — тем выгоднее потребителю. Но возникал вопрос: куда возят мусор те перевозчики, которые сбивают цену? Они должны вывозить его на свалку. Но на свалке мусор принимают за деньги. Его нужно утилизировать. Откуда берется мусор в оврагах? — вопрошал Захаров.

— Задача регионального оператора, помимо транспортировки, организация мусоропереработки. Если у себя организуем мусоропереработку, не просто утилизацию, тогда можно будет ставить вопрос о снижении тарифа для Бердска, — подчеркнул Захаров.

Дачники поинтересовались, куда нужно обращаться, чтобы ликвидировали несанкционированные свалки. И получили ответ, что в муниципалитет, где свяжутся с регоператором и будут решать этот вопрос.

— Сейчас садоводы будут подходить и говорить, что все лето проживают на даче, дайте им бумагу, они в квартире не проживают и платят за мусор в садовом обществе. Такое происходило, когда счетчиков по воде не было. Люди приходили, председатель выписывал справку, что они проживали с июня по сентябрь на даче. Они несли ее в ЖЭК и там им перерасчет делали, — говорил председатель садового общества.

Данная проблема действительно существует, и этот вопрос уже задали региональному оператору, пояснил Шестернин.