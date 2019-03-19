Розыск «Лиза Алерт»: Нашлась женщина с родинкой недалеко от Бердска

Бердчанка с родинкой Екатерина Васильева (Ямполь), поиск которой объявили вечером 18 марта, нашлась в тот же вечер. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила руководитель направления по связям со СМИ поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская сегодня, 19 марта.

— Женщину нашли в границах Новосибирской области. Она жива и здорова, — прокомментировала Елизавета Лиманская.

Напомним, утром 17 марта, пока все спали, женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Сообщалось, что до этого она уже несколько раз пропадала, нуждается в медицинской помощи.

Поисковики предупреждали, что на предложение о помощи женщина могла убежать иди откликнуться положительно. Предполагалось, что бердчанка могла ехать автостопом, на попутке, с дальнобойщиками, пересаживаясь в придорожных кафе, идти пешком по путям или ехать на поезде.