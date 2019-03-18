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Розыск «Лиза Алерт»: может идти по путям или ехать на поезде женщина с большой родинкой из Бердска

Екатерин Владимировна Васильеву (Ямполь), 38 лет, Бердск. Утром 17 марта 2019 года, пока все спали, ушла из дома в неизвестном направлении.

18.03.2019 Фото: Лиза Алерт Один комментарий
 
Розыск Лиза Алерт: может идти по путям или ехать на поезде женщина с большой родинкой из Бердска

Екатерина Владимировна Васильева (Ямполь), 38 лет, Бердск

Ищем Екатерину Владимировну Васильеву (Ямполь), 38 лет, Бердск. Утром 17 марта 2019 года, пока все спали, ушла из дома в неизвестном направлении. До этого уже несколько раз пропадала, нуждается в медицинской помощи.

На предложение о помощи может и убежать, и откликнуться положительно. Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Слева от крыла носа большая родинка. Была одета: шапка в черно-белую поперечную полоску, черная куртка,черные лосины,черные кроссовки Demix. Может ехать автостопом, на попутке, с дальнобойщиками, пересаживаясь в придорожных кафе, может идти пешком по путям или ехать на поезде. Женщина нуждается в медпомощи, просим поддержки горожан — возможно те, кто поедет на работу из пригорода или районов утром, увидят её на станциях\в общественном транспорте.

Приметы: телосложение нормальное, глаза карие, волосы тёмно-русые. Была одета: черная куртка, черные лосины, черные кроссовки, черно-белая вязаная шапка (поперечные полосы). Особые приметы: слева от носа родинка.

Розыск Лиза Алерт: может идти по путям или ехать на поезде женщина с большой родинкой из Бердска


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38-летняя бердчанка с родинкой ушла из дома в неизвестном направлении В Бердске пропала Васильева Екатерина. Женщина нуждается в медпомощи Теракт в Утрехте: трое погибли и девять ранены во время стрельбы в трамвае

(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Екатерин Владимировна Васильеву» — наймите редактора текстов

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