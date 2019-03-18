Розыск «Лиза Алерт»: может идти по путям или ехать на поезде женщина с большой родинкой из Бердска

Ищем Екатерину Владимировну Васильеву (Ямполь), 38 лет, Бердск. Утром 17 марта 2019 года, пока все спали, ушла из дома в неизвестном направлении. До этого уже несколько раз пропадала, нуждается в медицинской помощи.

На предложение о помощи может и убежать, и откликнуться положительно. Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Слева от крыла носа большая родинка. Была одета: шапка в черно-белую поперечную полоску, черная куртка,черные лосины,черные кроссовки Demix. Может ехать автостопом, на попутке, с дальнобойщиками, пересаживаясь в придорожных кафе, может идти пешком по путям или ехать на поезде. Женщина нуждается в медпомощи, просим поддержки горожан — возможно те, кто поедет на работу из пригорода или районов утром, увидят её на станциях\в общественном транспорте.

Приметы: телосложение нормальное, глаза карие, волосы тёмно-русые. Была одета: черная куртка, черные лосины, черные кроссовки, черно-белая вязаная шапка (поперечные полосы). Особые приметы: слева от носа родинка.