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Обрушился асфальт под Honda Fit в Бердске: пустоту залили бетоном, но он тоже уходит под землю

Проезжая часть провалилась из-за 7-метровой шахты, которую рыли под дорогой на ул. Первомайской при прокладке канализационного коллектора. Подрядчик устранит свои недоработки.(ФОТО)

18.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 4 коммент.
 
 

Обрушился асфальт под Honda Fit в Бердске: пустоту залили бетоном, но он тоже уходит под землю

Провал заделали и огородили

Сразу после того, как в воскресенье, 17 марта, на дороге по ул. Первомайской в Бердске в яму провалилась Honda Fit, провал залили бетоном. А место разрушения дорожного полотна огородили, обозначив знаками «Объезд» и «Ремонтные работы».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дорожное покрытие обрушилось прямо под колесами хэтчбека. Автомобиль застрял в одной из ям задним колесом, которое ушло туда полностью. Машина повреждена.

Провал заделали, но уже на следующий день он начал разрушаться. Заметно, что раствор уходит под землю, обнажая пустоту.

Обрушился асфальт под Honda Fit в Бердске: пустоту залили бетоном, но он тоже уходит под землю

Бетон не держится

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, провал на Первомайской образовался из-за шахты.

— Там было уплотнение. Там рыли семиметровую шахту, когда делали прокол при строительстве канализационного коллектора. Видно, где-то вода нашла путь. Подрядчик будет устранять свои недоработки, — прокомментировал Захаров.

По его словам, уже на этой неделе подрядная организация ликвидирует провал. Пока же его в аварийном порядке «закрыли» и огородили.

Ул. Первомайскую, напомним, ремонтируют каждый год. Но лучше дорожное покрытие от этого не становится. Помимо того, что крошится асфальт, образуя ямы, дает о себе знать опасными провалами проложенный под дорогой канализационный коллектор.

Обрушился асфальт под Honda Fit в Бердске: пустоту залили бетоном, но он тоже уходит под землю

В Бердске под Хондой провалился асфальт. Фото АСТ-54

Обрушился асфальт под Honda Fit в Бердске: пустоту залили бетоном, но он тоже уходит под землю

Обрушился асфальт под Honda Fit в Бердске: пустоту залили бетоном, но он тоже уходит под землю

Ул. Первомайскую ремонтируют каждый год

 


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(4) Комментариев

  1. Новый мэр

    Захаров с Совбановым зп каждый месяц получают сполна

    Thumb up 5 Thumb down 2

  2. Аноним

    Захаров, Совбанов. Бердск достоин таких непутевых чинуш.

    Thumb up 6 Thumb down 0

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