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Провалился асфальт под Honda Fit на улице Первомайской в Бердске

Колеса хэчбека в буквальном смысле ушли под землю. Примечательно, что дорожное покрытие здесь ремонтируют каждый год. Но после прокладки коллектора, видимо, вновь образовались пустоты.(ВИДЕО)

17.03.2019 Фото: АСТ-54 2 коммент.
 
Провалился асфальт под Honda Fit на улице Первомайской в Бердске

В Бердске под Хондой провалился асфальт

На улице Первомайской на полосе в сторону трассы Р-256 в воскресенье, 17 марта, обрушилось дорожное покрытие прямо под колесами хэтчбека Honda Fit.

Автомобиль застрял в одной из ям задним колесом, которое ушло туда полностью. Хэчбек в буквальном смысле повис на днище и не смог ехать дальше. Повреждения имеет и передняя часть автомобиля.

Фотографии неудачной поездки размещены в паблике АСТ-54 во «Вконтакте».

Провалился асфальт под Honda Fit на улице Первомайской в Бердске

Машина не может двигаться дальше

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ул. Первомайскую ремонтируют каждый год. Но лучше дорожное покрытие от этого не становится. Под дорогой пролегает канализационный коллектор, который достроили в прошлом году. И, видимо, снова образовались опасные для автомобилистов пустоты.

 


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(2) Комментариев

  1. Как же вы все надоели

    Сейчас будут конючить , соплежуи, за что им вообще платит ГОлубев ?
    Или его это все устрааивает ?
    Набрал каких то баранов , смотреть и слушать противно , которые ничего не умею и не могут , а только денег хотят .
    Дааайте денег на ремонт дорог , мы крутимся , вертимс , детей на ноги хотим поставить и хлеб в семью купить .

    Thumb up 1 Thumb down 1

    • Аноним

      Голубев то при чем???
      А вообще: ремонт коллектора был безобразно сделан — вот все и вылазит.
      Подрядчика бы привлечь за такое!

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