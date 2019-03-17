Провалился асфальт под Honda Fit на улице Первомайской в Бердске

На улице Первомайской на полосе в сторону трассы Р-256 в воскресенье, 17 марта, обрушилось дорожное покрытие прямо под колесами хэтчбека Honda Fit.

Автомобиль застрял в одной из ям задним колесом, которое ушло туда полностью. Хэчбек в буквальном смысле повис на днище и не смог ехать дальше. Повреждения имеет и передняя часть автомобиля.

Фотографии неудачной поездки размещены в паблике АСТ-54 во «Вконтакте».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ул. Первомайскую ремонтируют каждый год. Но лучше дорожное покрытие от этого не становится. Под дорогой пролегает канализационный коллектор, который достроили в прошлом году. И, видимо, снова образовались опасные для автомобилистов пустоты.