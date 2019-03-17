Провалился асфальт под Honda Fit на улице Первомайской в Бердске
Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Розыск «Лиза Алерт»: уехал на Toyota Carina и пропал 29-летний житель Бердска
«Желтые жилеты» бросают булыжники в полицию в Париже
Суд отказал в аресте обвиняемого во взятке 3,2 млрд рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова
Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Розыск «Лиза Алерт»: Семь человек пропали в выходные в Новосибирске
За нападение на бойца Росгвардии с клинком из костыля в магазине «Ярче» 13 лет колонии дал суд Новосибирска
Сейчас будут конючить , соплежуи, за что им вообще платит ГОлубев ?
Или его это все устрааивает ?
Набрал каких то баранов , смотреть и слушать противно , которые ничего не умею и не могут , а только денег хотят .
Дааайте денег на ремонт дорог , мы крутимся , вертимс , детей на ноги хотим поставить и хлеб в семью купить .
1 1
Голубев то при чем???
А вообще: ремонт коллектора был безобразно сделан — вот все и вылазит.
Подрядчика бы привлечь за такое!
0 0