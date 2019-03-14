В экстренном порядке отремонтируют дорогу к лагерю «Орбита» в Бердске

— Мы очень благодарны администрации за то, что с каждым годом движение автобусов на дачи становится лучше и качественнее. Но с нашей «любимой» сосновской дорогой вы уж нас не бросайте, — обратилась к власти Бердска на собрании дачников 13 марта председатель СНТ «Отрадное».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дорога до лагеря «Орбита» находится у нескольких собственников: областной администрации, лесничества, Искитимского района, дачных обществ и Бердска. Проблемный участок в 850 метров на повороте от водозабора на Сосновку принадлежит Искитимскому району. В прошлом году из-за плохого состояния участка дороги до Сосновки даже приостановили выход дачных автобусов.

На выездном совещании с участием замминистра транспорта Новосибирской области, проходившему в мае 2018 года, Искитимскому району было дано поручение продолжить работу по оформлению участка в собственность и формирования этой дороги как объекта.

«Земельный участок, по которому осуществляется проезд к загородному лагерю «Орбита» и детскому центру «Кировский» не является автомобильной дорогой Искитимского района, а относится к землям сельскохозяйственного назначения. Чтобы признать существующую десятки лет дорогу дорогой, сельсовет должен внести изменения в правила землепользования и перевести участок в категорию промышленных земель для строительства автодороги. И только после этого, появятся правовые основания «для осуществления дальнейших мероприятий по строительству автомобильной дороги», — следовало из ответа райадминистрации Искитимского района летом 2018 года.

Мэр Бердска Евгений Шестернин уверил, что город дачников не бросит и не забудет, однако все зависит от финансирования.

О состоянии дорожного полотна дачным обществам рассказал начальник УЖКХ Максим Совбанов:

— Дорога на водозабор зиму пережила без особых эксцессов. Весной в рамках содержания дорожной сети мы проведем аварийный ремонт, чтобы запускать муниципальный транспорт, во избежании претензий со стороны БАТП по поводу поломок автобусов. Плавно мы перейдем в ямочный ремонт в рамках содержания. Дорогу на Сосновку мы не бросим, будем за ней следить. Выделены средства для аварийного ремонта дороги к лагерю «Орбита».

Автор видео Галина Панчева



Евгений Шестернин тоже коснулся участка злополучной дачной дороги на Сосновку.

— Мы когда вызвали геодезистов и они пробили векторные точки, стало все ясно. Если сравнить с рубанком, то на одном месте строгали и строгали эту дорогу. Дострогались — яму сделали. Нужно ее засыпать на 1,5 метров и делать водоотведение. Есть места, где водоотведение не сделаешь вдоль дороги, без дачного общества не пройти, — отметил Шестернин.