Дороги в лагерь «Орбита» не существует по документам Искитимского района

Искитимский район отказывается ремонтировать свой участок дороги, ведущий к детскому лагерю «Орбита», относящемуся к Бердску. Это стало понятно из ответа, полученного из районной администрации на запрос «Курьер. Среда. Бердск».

В июне после вмешательства замминистра транспорта Новосибирской области, вроде бы, была достигнута договоренность о том, что каждый муниципалитет приведет в порядок свой участок дороги. По ней ездят не только в спортивный лагерь «Орбита», но и дачники в несколько бердских СНТ, расположенных в районе водозабора на Обском море.

Бердск засыпал щебенкой свою часть пути, но та, что принадлежит Искитимскому району становится непроездной после дождей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дорога до лагеря «Орбита» находится у нескольких собственников: областной администрации, лесничества, Искитимского района, дачных обществ и Бердска. Проблемный участок в 850 метров на повороте от водозабора на Сосновку принадлежит Искитимскому району.

На выездном совещании с участием замминистра транспорта Новосибирской области, проходившему в мае, Искитимскому району дано поручение продолжить работу по оформлению участка в собственность и формирования этой дороги как объекта.

Не первый год администрации двух соседних муниципалитетов не могут договориться о том, кому содержать дорогу к бердскому лагерю, находящемуся на территории Искитимского района. Похоже, некому. Как стало ясно из ответа искитимской власти, дороги-то вообще нет.

Земельный участок, по которому осуществляется проезд к загородному лагерю «Орбита» и детскому центру «Кировский» не является автомобильной дорогой Искитимского района, сообщил замглавы районной администрации по ЖКХ и энергетике Александр Обрывко. А посему власть Искитимского района «не имеет правовых оснований для расходования бюджетных средств на ремонт этой дороги».

— Земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства, 24 июля 2018 года зарегистрировано право собственности Искитимского района. В утвержденных правилах землепользования и застройки Совхозного сельсовета сведения о том, что указанный земельный участок находится в зоне объектов автомобильного транспорта отсутствует, — ответил Александр Николаевич.

Чтобы признать существующую десятки лет дорогу дорогой, сельсовет должен внести изменения в правила землепользования и перевести участок в категорию промышленных земель для строительства автодороги. И только после этого, во словам замглавы, появятся правовые основания «для осуществления дальнейших мероприятий по строительству автомобильной дороги».

Судя по всему, бердским дачникам и родителям, отправившим детей на отдых в «Орбиту» придется ждать хорошей дороги по меньшей мере до следующего лета, когда ее официально признает таковой искитимский сельсовет. И не факт, что к будущему сезону деньги на ремонт у районной власти найдутся.

В 2013 году родители просто не могут попасть к детям в лагерь «Орбита» по размытой дождями дороге. Они бросали застрявшие в грязи машины и шли пешком 2,5 километра, нагруженные гостинцами, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Вот так и живем… Как будто не 21-й век на дворе, а средневековье, — философствовал водитель «японца», падая перед ним на колени в грязь, чтобы поменять колесо.

В Бердске развезло дорогу до лагеря «Орбита» on PhotoPeach

С тех пор ситуация мало изменилась. В 2018-м Бердск даже отказывался пускать дачные автобусы в том направлении, чтобы не губить технику.

Но в июле вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, рассказывал, что региональный минтранс выделил Искитимскому району на ремонт дороги на «Орбиту» 1,5 млн рублей. Но районная администрация никак не решит вопрос с оформлением данного участка дороги.

Участок дороги до «Орбиты» создает угрозу для пассажиров, сообщила на совещании чиновников 23 июля начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. На место отправится комиссия, чтобы принять решение: запускать туда автобусы или нет.

— Целый месяц — это дорогое удовольствие. Деньги есть, теперь оформления будем ждать. Давайте продумаем варианты всех этих действий параллельно. Или ускорить процесс оформления — взять документы в руки и вместе с ними идти по кабинетам, где это согласовывается, — акцентировал мэр Бердска Евгений Шестирнин в конце июля.

Судя по всему Искитимский район по своему понял оформление дороги, вообще убрав с карты.