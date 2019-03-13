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На благоустройство парков из 5 млрд рублей по программе «Городская среда» получит Бердск

Столько денег дает федеральный бюджет Новосибирской области на новую программу нацпроекта. В Бердске уже выбрали общественные места для благоустройства.

13.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
На благоустройство парков из 5 млрд рублей по программе Городская среда получит Бердск

Парк Победы в Бердске благоустроят в 2020 году

Новосибирской области до 2024 года будет направлено более 5 млрд рублей на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». О направлениях благоустройства, реализации программ капремонта и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, обеспечения жителей чистой водой в рамках нового нацпроекта 13 марта на пресс-конференции рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

«С этого года федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» приобрёл новый статус, он вошёл в состав национального проекта «Жильё и городская среда». За весь период реализации нацпроекта, до 2024 года, в регионе планируется благоустроить 810 дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) и 514 общественных пространств – всего 1324 объекта. Из федерального бюджета на эти цели планируется направить порядка 5 млрд рублей.

В 2019 году на благоустройство территорий региона будет направлено более 885 млн рублей. На территории 59 поселений области будут благоустроены 133 дворовые территории МКД и 42 общественных пространства», – отметил Денис Архипов. Министр подчеркнул, что в 2019 году особенностью реализации проекта станет ужесточение требований к проектным решениям благоустройства территорий – теперь они подлежат обязательной государственной экспертизе. Это позволит повысить качество проектов и привести их в строгое соответствие с нормативами.

В числе других изменений – активизация участия граждан в реализации проектов благоустройства территорий, внедрение более удобной заочной формы ежегодного голосования среди жителей по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ. Напомним, что голосование проводят муниципальные образования с численностью населения свыше 20 тысяч человек.

В Новосибирской области это 10 муниципалитетов: города Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, Барабинск, Карасук, Куйбышев, Татарск, Тогучин, Краснообск. Министр напомнил, что реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» ведётся в Новосибирской области с 2017 года. За прошедший период благоустроено 75 общественных пространств и 363 придомовые территории, на эти цели направлено более 1,3 млрд рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в прошлом году бердчане проголосовали за благоустройство городского парка на 2019-й. А в этом — за парк Победы, который благоустроят в 2020 году.

Для справки
Новый национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

 


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