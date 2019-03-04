Выбрали парк Победы для реконструкции жители Бердска

Общественная комиссия 4 марта подвела итоги интернет-голосования на официальном сайте администрации по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году в Бердске. Большинство голосов набрал парк Победы.

Напомним, голосование проходило с 26 февраля по 1 марта включительно.

Перечень общественных территорий, представленных на голосование:

1. Территория в районе школы № 11;

2. Территория в районе ДК Родина;

3. Территория в районе ул. Лунная,11;

4. Территория в районе домов ул, Рогачева,18а, 20, 20а, ул.Красная Сибирь, 109;

5. Территория ул. Рогачева, 1;

6. Парк «Победы»;

7. Территория в районе ул. Свердлова,12, 12а;

8. Территория в районе МКД Микрорайон, 37-38;

9. Территория в районе МКД ул. Лелюха, 26, ул.Комсомольская, 24, ул.Первомайская, 11 и ГДК.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, победу в интернет-голосовании одержал парк Победы. За него бердчане отдали 45% голосов (проголосовали 400 человек). На втором месте — сквер за ДК «Родина» (180 голосов), на третьем — территория рядом с домами №18 и 20 по ул. Рогачева (90 голосов).

В 2020 году парк Победы ждет реконструкция.

В этом году небывалое благоустройство, более чем на 78 млн рублей, пройдет на территории городского парка культуры и отдыха, ставшей победителем рейтингового голосования в 2018 году.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в проект реконструкции включен большой объем работ: ограждение парка, асфальтовое покрытие, фонари, лавочки, «пушкинские» фонари, новая детская площадка с покрытием и многое другое. К тому же старые деревья заменят на новые. И полностью огородят всю территорию городского парка.

В этом году к 9 Мая будет побелен и покрашен Мемориал Славы в парке Победы, возможно пройдут еще какие-то ремонтные работы, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.