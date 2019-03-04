КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам комнату,17кв.м. 89137154330 Светлана
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 3ку Островского 81 3150 ОТС 89130110664
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

КБУ Бердска: перерасчет за отопление по 1/12 за 2018 года будет «на повышение»

Выбрали парк Победы для реконструкции жители Бердска

Самообслуживание: Без помощи медиков родные убирают тела умерших в холодильники морга в ЕАО

Поиск: Ищут в архивах информацию о младенце, отец которого умер и не доехал до роддома 17 лет назад в Бердске

Опрос: ВИЧ «передается» через рукопожатие и поцелуи, считают некоторые жители Бердска

«Скотобазой» назвал жителей хрущевок чиновник Роскосмоса

Правила использования материнского капитала ужесточат в России

Дефицит алкоголя ожидают продавцы России

Боятся переломать ноги покупатели магазина «Лента» в Бердске

«Спрятали» лужу песком на остановке коммунальщики Бердска

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Выбрали парк Победы для реконструкции жители Бердска

Парк Победы набрал 45% голосов в интернет-голосовании. Значимое для города место благоустроят в 2020 году.

4.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Выбрали парк Победы для реконструкции жители Бердска

К 9 Мая этого года Мемориал Славы побелят и покрасят

Общественная комиссия 4 марта подвела итоги интернет-голосования на официальном сайте администрации по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году в Бердске. Большинство голосов набрал парк Победы.

Напомним, голосование проходило с 26 февраля по 1 марта включительно.

Перечень общественных территорий, представленных на голосование:

1. Территория в районе школы № 11;

2. Территория в районе ДК Родина;

3. Территория в районе ул. Лунная,11;

4. Территория в районе домов ул, Рогачева,18а, 20, 20а, ул.Красная Сибирь, 109;

5. Территория ул. Рогачева, 1;

6. Парк «Победы»;

7. Территория в районе ул. Свердлова,12, 12а;

8. Территория в районе МКД Микрорайон, 37-38;

9. Территория в районе МКД ул. Лелюха, 26, ул.Комсомольская, 24, ул.Первомайская, 11 и ГДК.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, победу в интернет-голосовании одержал парк Победы. За него бердчане отдали 45% голосов (проголосовали 400 человек). На втором месте — сквер за ДК «Родина» (180 голосов), на третьем — территория рядом с домами №18 и 20 по ул. Рогачева (90 голосов).

В 2020 году парк Победы ждет реконструкция.

В этом году небывалое благоустройство, более чем на 78 млн рублей, пройдет на территории городского парка культуры и отдыха, ставшей победителем рейтингового голосования в 2018 году.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в проект реконструкции включен большой объем работ: ограждение парка, асфальтовое покрытие, фонари, лавочки, «пушкинские» фонари, новая детская площадка с покрытием и многое другое. К тому же старые деревья заменят на новые. И полностью огородят всю территорию городского парка.

В этом году к 9 Мая будет побелен и покрашен Мемориал Славы в парке Победы, возможно пройдут еще какие-то ремонтные работы, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пенсионная реформа: замначальника Роструда едет в Бердск Платить за «прошлогодние морозы» придётся жителям Бердска КБУ Бердска: перерасчет за отопление по 1/12 за 2018 года будет «на повышение»

(1) Комментарий

  1. АнтиЯ

    Лучше бы ГДК, на Парк Победы и так «сливают» кучу бабла каждый год…..

    Thumb up 1 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика