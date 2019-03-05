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Ищет виновных в обрушении козырька над входом в элитный ресторан на двух женщин СК Новосибирска

Следователи СКР проводят комплекс проверочных действий по установлению всех обстоятельств происшествия. Проведение проверки продолжается. Пострадавшие работали в банкетном зале «la creme». (ВИДЕО)

5.03.2019 Фото: АСТ 54 Один комментарий
 
Ищет виновных в обрушении козырька над входом в элитный ресторан на двух женщин СК Новосибирска

Козырек над входом в ресторан обвалился в Новосибирске

Следственным отделом по Ленинскому району г. Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту падения козырька крыльца банкетного зала «la creme» на двух сотрудниц заведения, по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

— В настоящее время следователями СКР проводится комплекс проверочных действий по установлению всех обстоятельств происшествия. Проведение проверки продолжается, — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Ленинском районе Новосибирска 3 марта на людей рухнула крыша крыльца, сообщили очевидцы в группе АСТ-54. Крыша не выдержала снега.

На улице Пермитина, 24, обрушилось крыльцо, расположенного в здании банкетного зала. Читатели сообщают о том, что обломки конструкции придавили двух женщин. В этом здании находится более 80 заведений, в том числе ресторан La Créme

Источник: СК РФ


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Судя по фото, козырёк держался на соплях… 8)

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