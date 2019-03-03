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Козырек над входом в элитный ресторан рухнул на двух женщин в Новосибирске

Крыша упала под тяжестью снега. (ВИДЕО)

3.03.2019 Фото: АСТ-54 Нет комментариев
 
Козырек над входом в элитный ресторан рухнул на двух женщин в Новосибирске

Козырек над входом в ресторан обвалился в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска 3 марта на людей рухнула крыша крыльца, сообщили очевидцы в группе АСТ-54. Крыша не выдержала снега.

На улице Пермитина, 24, обрушилось крыльцо, расположенного в здании банкетного зала. Читатели сообщают о том, что обломки конструкции придавили двух женщин.

В этом здании находится более 80 заведений, в том числе ресторан La Créme.


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