Козырек над входом в элитный ресторан рухнул на двух женщин в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска 3 марта на людей рухнула крыша крыльца, сообщили очевидцы в группе АСТ-54. Крыша не выдержала снега.

На улице Пермитина, 24, обрушилось крыльцо, расположенного в здании банкетного зала. Читатели сообщают о том, что обломки конструкции придавили двух женщин.

В этом здании находится более 80 заведений, в том числе ресторан La Créme.

