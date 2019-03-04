«Спрятали» лужу песком на остановке коммунальщики Бердска
Пассажиры возмущены кучами песка внутри остановки. В ЦМУ говорят, что целенаправленно засыпали остановку толстым слоем, чтобы убрать лужи.
4.03.2019Автор: Анастасия СолодковаФото: Сергея Чупина2 коммент.
Засыпанная остановка у магазина Шаринского
Читатель «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Чупин в субботу, 2 марта, поделился с редакцией фото остановки на ул. Пушкина, засыпанную толстым слоем песка. Бердчанина это возмутило. Он полагает, что коммунальщики, вместо того, чтобы посыпать проезжую часть и тротуары «просто спрятали» песок и отчитались о проделанной работе».
-Они просто песок внутри остановки высыпали. Там даже стоять невозможно — все в песке. Вокруг просто кучи навалены. Сдвинули и все. Похоже, что спрятали, чтобы его посередине остановки не было, — высказался Сергей.
Он напомнил, что контора ЦМУ, которая занимается посыпкой дорог, находится в нескольких метрах от остановки: но нести назад, дескать, не хотели.
-А дороги были посыпаны плохо. С остановки пассажиры понесут этот песок домой. Зачем было это делать? — рассуждает Сергей.
Руководитель Центра муниципальных услуг Игорь Сысоев, чьи работники посыпают остановки, не заподозрил своих сотрудников в отлынивании от работы. По его оценке, в тот день на дорогах и тротуарах стояли лужи. И в антигололедной посыпке не было необходимости.
-Мы специально так засыпали остановку, которая вся в лужах. Остановка слишком нехорошая, там нужны были профилактические мероприятия. Мы их провели. Песок был специально предназначен для это остановки (у Шаринского магазина — в направлении центра — прим. ред.). Никто песок не прятал. Это все целенаправленно, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Сысоев.
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Зато когда монтировали остановку отчитались, что всё хорошо. Только поднять и сделать твёрдое покрытие забыли!
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И правильно сделали , потом песок уберут и лужи не будет
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