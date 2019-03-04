«Спрятали» лужу песком на остановке коммунальщики Бердска

Читатель «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Чупин в субботу, 2 марта, поделился с редакцией фото остановки на ул. Пушкина, засыпанную толстым слоем песка. Бердчанина это возмутило. Он полагает, что коммунальщики, вместо того, чтобы посыпать проезжую часть и тротуары «просто спрятали» песок и отчитались о проделанной работе».

-Они просто песок внутри остановки высыпали. Там даже стоять невозможно — все в песке. Вокруг просто кучи навалены. Сдвинули и все. Похоже, что спрятали, чтобы его посередине остановки не было, — высказался Сергей.

Он напомнил, что контора ЦМУ, которая занимается посыпкой дорог, находится в нескольких метрах от остановки: но нести назад, дескать, не хотели.

-А дороги были посыпаны плохо. С остановки пассажиры понесут этот песок домой. Зачем было это делать? — рассуждает Сергей.

Руководитель Центра муниципальных услуг Игорь Сысоев, чьи работники посыпают остановки, не заподозрил своих сотрудников в отлынивании от работы. По его оценке, в тот день на дорогах и тротуарах стояли лужи. И в антигололедной посыпке не было необходимости.

-Мы специально так засыпали остановку, которая вся в лужах. Остановка слишком нехорошая, там нужны были профилактические мероприятия. Мы их провели. Песок был специально предназначен для это остановки (у Шаринского магазина — в направлении центра — прим. ред.). Никто песок не прятал. Это все целенаправленно, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Сысоев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в феврале ЦМУ купил 700 тонн песка на полмиллиона рублей против гололеда.

Песок смешивают с солью, а потом посыпают проезжую часть и тротуары по мере надобности до конца марта.