КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
Продам 2-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Брось сигарету! Спаси себя от рака!

Надстроят этаж в кинотеатре «Орион» Бердска

Снос частного сектора: Обвиняют власть в нарушении конституционных прав общественники Бердска

Правительство поддержало законопроект об автономном рунете

Эксгумируют тела погибших из группы Дятлова и одежду проверят на радиацию

Отключили холодную воду в 80 частных и 6 многоквартирных домах Бердска

700 тонн песка на полмиллиона рублей покупает против гололеда Бердск

По дешевизне бензина Россия стоит на втором месте в Европе

Сдам в долгосрочную аренду офис в центре Бердска

По заданию ФСБ проверила зарплату обвиняемой в растрате 2 млн рублей экс-чиновнице бухгалтер без высшего образования из Бердска

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


700 тонн песка на полмиллиона рублей покупает против гололеда Бердск

Песок будут мешать с солью, а потом посыпать проезжую часть по мере надобности до конца марта. Центр муниципальных услуг объявил аукцион на покупку песка.

4.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
700 тонн песка на полмиллиона рублей покупает против гололеда Бердск

Песок и соль для посыпки дорог и тротуаров в Бердск закупают через госзакупки

Центр муниципальных услуг Бердска, который следит за состоянием городских дорог, 2 февраля объявил аукцион на поставку песка. Для посыпки проезжей части ЦМУ хочет приобрести 700 тонн песка. И готов заплатить за это 511 тыс. рублей.

«Песок предназначен для приготовления пескосоляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний период в целях предупреждения образования гололеда», сказано в документах закупки.

Бердск готов заплатить только рассыпной песок, который имеет сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение. «Товар» не должен быть токсичен и отвечать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей.

Договор действует с момента подписания до 30 марта 2019 года.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сбор валежника в лесах России больше не будут считать хищением Брось сигарету! Спаси себя от рака! Надстроят этаж в кинотеатре «Орион» Бердска

(1) Комментарий

  1. Эрвин

    :-D В Норвегии и Финляндии дороги посыпают мраморной крошкой, она отлично держит авто. Весной ее собирают промывают и складируют до следующей зимы. Срача и пыли на дорогах нет. Но это у цивилизованных людей, а не у дикарей

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика