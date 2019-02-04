700 тонн песка на полмиллиона рублей покупает против гололеда Бердск

Центр муниципальных услуг Бердска, который следит за состоянием городских дорог, 2 февраля объявил аукцион на поставку песка. Для посыпки проезжей части ЦМУ хочет приобрести 700 тонн песка. И готов заплатить за это 511 тыс. рублей.

«Песок предназначен для приготовления пескосоляной смеси для посыпки автомобильных дорог в зимний период в целях предупреждения образования гололеда», сказано в документах закупки.

Бердск готов заплатить только рассыпной песок, который имеет сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение. «Товар» не должен быть токсичен и отвечать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей.

Договор действует с момента подписания до 30 марта 2019 года.