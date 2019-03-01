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Коллекторы каждую минуту звонят ночью из-за чужих долгов молодой матери в Бердске

Судебные приставы начали проверку по факту коллекторского беспредела. Вычислить звонивших и посылавших сообщения с угрозами не составит труда.(ФОТО)

1.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com Один комментарий
 
Коллекторы каждую минуту звонят ночью из за чужих долгов молодой матери в Бердске

Коллекторы превратили жизнь семьи из Бердска в ад

Региональная служба судебных приставов начала проверку по факту беспредела коллекторов, которые угрозами и беспрерывными звонками сделали невыносимой жизнь молодой матери из Бердска. Только за утро 28 февраля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Екатерина получила 500 звонков и несколько смс-сообщений оскорбительного содержания. Она стала жертвой чужие долгов по кредиту микрофинансовой организации — своей коллеги, педагога из бердского кадетского корпуса.

Начальник отдела ведения госреестра и контроля за фирмами по возврату просроченной задолженности управления ФССП по Новосибирской области Назар Вдовенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 1 марта, о том, что им необходимо связаться с потерпевшей и уточнить некоторые детали события. Но Екатерина сегодня вне зоны доступа. Как объяснил ее упруг Илья, всю предыдущую ночь и ему, и Екатерине опять названивали коллекторы. У нее 350 пропущенных вызовов, у него — более 200.

В УССП не возражают против общения с супругом.
— Нам нужно сначала опросить их, уточнить ряд моментов. А после примем соответствующее решение. Проверка будет проводиться в любом случае, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Вдовенко.

— История продолжается, ничего не изменилось. Обязательно буду звонить приставам. Дам им всю переписку и историю звонков с телефона. Екатерина с ребенком сидит, вся на нервах, — рассказал Илья и поделился скриншотами с телефона — звонки со скрытого номера идут практически ежеминутно.

Напомним, что беды Екатерины начались года три назад, когда коллега по работе в бердском кадетском корпусе взяла кредит в конторе микрозаймов. В конце 2018 года коллекторский террор возобновился. Екатерина опасается, что должница передала ее персональные данные, в том числе копию паспорта, микрофинансовой организации.

— Только что пришло смс-сообщение «Это тебе, собака сутулая, за …». Это самая «скромная» угроза. Муж в командировке. Я ему позвонила, чтобы он предупредил свекровь, у которой я прописана, что и на них может быть оказано давление. Я не знаю, что мне делать. Я не могу в больницу позвонить, когда ребенок заболел, и до меня дозвониться не могут, потому что сотни звонков идут ежедневно со скрытых номеров, — возмущена Екатерина.

Как оказалось, коллекторы достают не только Екатерину и ее супруга, но и кадетский корпус — звонками в бухгалтерию и директору.

— У коллекторов открывается словесный понос, отборные оскорбления текут без остановки — слово вставить не дают. А потом, хоп, и трубку бросают. Еще летом пробовал разговаривать с Аленой. Она плачется, мол, они такие нехорошие. А сейчас вообще трубку не берет, — высказался Илья.

Директор казачьего кадетского корпуса Бердска Сергей Овчинников подтвердил: ситуация с долгами педагога есть. Он сообщил, что неоднократно разговаривал с должницей — других методов воздействия на нее у него нет. Последний раз в корпус звонили коллекторы 27 февраля.

Сергей Овчинников предлагал Екатерине обращаться в полицию, тем более, что есть эсэмэски с угрозами. Но самое простое, по его мнению, — поменять номер телефона, чтобы избавиться от назойливых до неприличия коллекторов.

По словам директора, к профессиональной деятельности должницы у него вопросов нет. Она справляется, нареканий ни от родителей, ни от кадет не поступало.

Прокурор Бердска Роман Сивак советует Екатерине и другим, попавшим в похожую ситуацию, обращаться с заявлением в полицию.

По его словам, сейчас надзор за деятельностью коллекторских агентств осуществляет служба судебных приставов. А технический прогресс сейчас достиг такого высокого уровня, что установить, откуда звонили, несложно, даже если номер скрыт. Есть спецсредства.

По вопросу нарушения прав бердчане могут сообщить письменно по адресу: Новосибирск, ул. Красный проспект, 86/1, либо отправив заявление на электронную почту mail@r54.fssprus.ru, с помощью интернет приемной (r54.fssprus.ru), тел. 8(383)241-07-95.

 

 

 


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(1) Комментарий

  1. zizou

    Но самое простое, по его мнению, — поменять номер телефона, чтобы избавиться от назойливых до неприличия коллекторов.
    =============================
    да. или уехать. в общем, ни в чём не повинному человеку разрушить СВОЮ привычную жизнь — это самое простое дело в государстве, которое не может остановить хамство и беспредел хз кого. зато отвалтузить инакомыслящих.
    казаки***

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