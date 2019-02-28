500 раз позвонили коллекторы с угрозами за утро учительнице в декрете за долги коллеги в Бердске

За несколько часов сегодня, 28 февраля, Екатерина получила более 500 звонков от коллекторов. Женщина, учитель бердского кадетского корпуса, сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Но вынуждена терпеть унижение за чужие долги.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Екатерина, года три назад в кадетский корпус пришла устраиваться Алена (имя изменено), приехавшая из района Новосибирской области в Бердск. Чтобы перевезти семью, она решила взять кредит.

— Я ей говорила, что ни в коем случае нельзя брать деньги в микрофинансовой организации — там бешеные проценты. А чуть позже она попросила дать разрешение дать мой телефон банку. Я сделала большую глупость, что разрешила. Ведь у нее нет знакомых в Бердске. Один раз мне позвонили, спросили, работает ли у нас Алена. А потом начинают постоянно звонить, матом меня крыть, доводят меня до истерик, — поведала Екатерина.

Потом коллекторы начали звонить периодически. Алена, по словам Екатерины, трубку брать перестала. Тогда она пошла к директору кадетского корпуса, чтобы рассказать, как на нее давят, делая это незаконно, поскольку ни заемщиком, ни поручителем она не является. Екатерину приглашали прийти в офис микрофинасовой организации якобы для того, чтобы подписать документ, что она «здесь ни при чем». Катя, конечно, не пошла.

В конце 2018 года террор возобновился. Екатерина опасается, что Алена передала ее персональные данные, в том числе копию паспорта, конторе микрозайма.

— Только что пришло смс-сообщение «Это тебе, собака сутулая, за …». Это самая «скромная2 угроза. Муж в командировке. Я ему позвонила, чтобы он предупредил свекровь, у которой я прописана, что и на них может быть оказано давление. Я не знаю, что мне делать. Я не могу в больницу позвонить, когда ребенок заболел, и до меня дозвониться не могут, потому что сотни звонков идут ежедневно со скрытых номеров, — возмущена Екатерина.

По ее словам, коллекторы терроризируют весь кадетский корпус: звонят в бухгалтерию, директору. У него они вообще требовали выдавать им зарплату должницы. Однако директор заявил, что вправе это делать только по судебному решению.

Муж Екатерины Илья не менее возмущен.

— Пришло сегодня смс-сообщение «Это тебе, тварь, за твою подружку Алену». Коллекторы беспредельничают. Мы сейчас вами разговариваем, а они мне названивают. Я пытался с ними разобраться, чтобы они не звонили супруге, которая сидит с маленьким ребенком, — рассказал Илья.

Он пытался прояснить ситуацию в самом кадетском корпусе, но там говорят, что им тоже звонят.

— У коллекторов открывается словесный понос, отборные оскорбления текут без остановки — слово вставить не дают. А потом, хоп, и трубку бросают. Еще летом пробовал разговаривать с Аленой. Она плачется, мол, они такие нехорошие. А сейчас вообще трубку не берет, — высказался Илья.

Директор казачьего кадетского корпуса Бердска Сергей Овчинников подтвердил: ситуация с долгами педагога есть.

-Я не скажу, что коллекторы парализуют работу корпуса, но временами надоедают. Это действительно так. Но с юридической точки зрения — это взаимодействие двух субъектов. Единственное, что я могу сделать, это уговаривать ее быстрее погасить долг. Другое не в моей компетенции, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Геннадьевич.

По его словам, Екатерина обращалась к нему летом прошлого года по поводу того, что ее терроризируют коллекторы.

-Я неоднократно разговаривал с Аленой. Говорил, что свои проблемы она не должна решать за счет корпуса. Странно, как в поручителях оказалась Екатерина, которая не давала на это согласие. Я не сомневаюсь, что Екатерина не является поручителем. Это отрицает и алена. И проверить я это не могу, поскольку не имею на это прав, — рассказал Овчинников.

Коллекторы несколько раз звонили и ему с просьбой оказать воздействие на должницу. Директор в свою очередь попросил не звонить в приемную и бухгалтерию.

Последний раз в корпус звонили коллекторы 27 февраля.

Сергей Овчинников предлагал Екатерине обращаться в полицию, тем более, что есть эсэмэски с угрозами. Но самое простое, по его мнению, — поменять номер телефона, чтобы избавиться от назойливых до неприличия коллекторов.

По словам директора, к профессиональной деятельности Алены у него вопросов нет. Она справляется, нареканий ни от родителей, ни от кадет не поступало.

Найдется защита

Прокурор Бердска Роман Сивак советует Екатерине и другим, попавшим в похожую ситуацию, обращаться с заявлением в полицию.

-Если идут фактические угрозы с требованием погасить несуществующий долг, это можно квалифицировать как вымогательство. Надо проводить процессуальную проверку. Когда звонят коллекторы, нужно спокойно и неспешно разговаривать, сообщить, что идет запись звонка, что будут использоваться аудиозапись. Надо объяснить, что вы не имеете к долгам никакого отношения, что коллекторы нарушают закон, в том числе о персональных данных. Нужно сказать, что вы собираетесь писать заявление в правоохранительные органы и попросить прекратить звонки, — пояснил Роман Андреевич.

По его словам, сейчас надзор за деятельностью коллекторских агентств осуществляет служба судебных приставов. А технический прогресс сейчас достиг такого высокого уровня, что установить, откуда звонили, несложно, даже если номер скрыт. Есть спецсредства.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску Александр Федотов, управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области осуществляет надзор за соблюдением прав граждан по взысканию просроченной задолженности коллекторами.

По вопросу нарушения прав бердчане могут сообщить письменно по адресу: Новосибирск, ул. Красный проспект, 86/1, либо отправив заявление на электронную почту mail@r54.fssprus.ru, с помощью интернет приемной (r54.fssprus.ru), тел. 8(383)241-07-95.