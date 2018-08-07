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Поступило в суд уголовное дело экс-начальника полиции Бердска Сергея Проценко

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Поступило в суд уголовное дело экс-начальника полиции Бердска Сергея Проценко

В конце недели судья Татьяна Васюхневич назначит дату начала процесса по громкому делу. Следствие в отношении Проценко и его дочери Екатерины Песляк длилось полгода.

7.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. Нет комментариев

Поступило в суд уголовное дело экс начальника полиции Бердска Сергея Проценко

Сергей Проценко согласился сотрудничать со следствием и был отпущен из СИЗО под домашний арест

В понедельник, 6 августа, в Бердский городской суд из областной прокуратуры вместе с обвинительным заключением поступило уголовное дело по факту махинаций с муниципальной землей, в котором обвиняют бывшего начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко. Судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич в течении месяца начнет рассмотрение уголовного дела. Пока дата первого судебного заседания не назначена, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в горсуде.

Зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего бывшего начальника отдела полиции по Бердску Сергея Проценко и его 31-летней дочери Екатерины Песляк, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом вечером 6 августа сообщил старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин.

Преступление расследовал второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, Сергей Проценко решил обманным путем завладеть земельным участком, расположенном в элитной зоне города Бердска, выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований.

Для осуществления задуманного мужчина привлек свою дочь Екатерину Песляк, которая по его указанию намеренно предложив существенно завышенную цену арендной платы в 4,5 млн рублей в год победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

На основании результатов аукциона администрацией Бердска с Песляк заключен договор аренды земельного участка, по условиям которого арендная плата должна вноситься ежеквартально в размере около 1,1 млн руб.

Заведомо не намереваясь вносить арендную плату, бывший полицейский и его дочь в максимально короткие сроки соорудили на участке фанерный домик без фундамента и коммуникаций, после чего организовали изготовление технического плана и декларации об объекте недвижимости, в которых были указаны заведомо ложные сведения о том, что возведенное сооружение является объектом недвижимости (индивидуальным жилым домом).

На основании этих документов на Екатерину Песляк было зарегистрировано право собственности на жилой дом, в результате чего она путем обмана получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене, как собственник расположенной на нем недвижимости.

Расторгнув 4 августа 2017 договор аренды, женщина подала в тот же день в администрацию Бердска заявление о выкупе земельного участка с пакетом подложных документов. В результате действий сообщников участок, рыночная стоимость которого согласно заключению экспертов составляет 2,1 млн руб., при отсутствии законных оснований был продан Екатерине Песляк по льготной цене (10 497 рублей).

Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,2 млн рублей.

«Роковая земля» полковника Проценко расположена на ул. Тимирязева в Новом поселке. И, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», подобная схема не является ноу-хау — ее использовали часто до 2016 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергея Алексеевича уволили со службы 10 мая с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом, на земельный участок наложен арест. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 февраля по 23 мая Проценко был под стражей в СИЗО.

До 13 августа суд назначит дату начала громкого процесса над бывшим полицейским.


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