Шашлык Цеповяза: начальника колонии уволили

Начальник колонии №3 в Амурской области, где содержался член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, подполковник внутренней службы Александр Радьков будет снят с должности сразу после возвращения из отпуска, сообщили агентству Интерфакс в региональном управлении ФСИН.

«Начальник исправительной колонии №3 находится в отпуске с последующим увольнением», — сообщил собеседник агентства.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ Дмитрий Носов по итогам проверки колонии №3 сообщил, что ее начальник отстранен от должности. В УФСИН опровергли эту информацию, отметив, что он находится в отпуске без уточнений по кадровым решениям.

Шашлыки, крабы и смартфоны

В начале ноября прошлого года общественный резонанс вызвала публикация фотографий, на которых Цеповяз в колонии жарит шашлыки, ест крабов и икру. Во ФСИН тогда заявили, что фотографии были сделаны в 2015 году. Позднее также в интернете появилась видеозапись из комнаты отдыха колонии, на которой Цеповяз и другие осужденные держат в руках смартфоны.

Кроме того, было опубликовано видео, снятое якобы самим Цеповязом, на котором показана огороженная забором территория с пчелиной пасекой, огородом, беседкой, бытовыми жилыми строениями и летним душем.

Против сотрудников колонии возбудили уголовное о превышении должностных полномочий, которое расследует центральный аппарат СК.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что Цеповяз получал различные деликатесы на сумму до 60 тыс. руб. в месяц. Между тем сам осужденный настаивает на том, что не пользуется в колонии никакими привилегиями, а фотографии, на которых он обедает деликатесами, являются подделкой.