Число заболевших корью увеличилось до 48 в Новосибирске

Число заболевших корью в Новосибирске выросло большинство заразившихся — дети, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник.

«На сегодняшнее утро у нас 48 заболевших, из них 41 ребенок», — сказал он.

Хальзов также отметил, что проводятся мероприятия по предотвращению роста заболеваемости, очерчен круг контактных лиц — около 700 человек, из них 300 вакцинировано, 400 от прививки «категорически отказались», передает Интерфакс.

Он также сообщил, что в 13 школах организован карантин.

В конце прошлой недели сообщалось о 39 заболевших, передавал «Курьер. Среда. Бердск». По данным Роспотребеадзора, все заразившиеся относились к одной религиозной группе, отвергающей прививки и иммунизацию своих детей.