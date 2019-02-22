Эпидемия кори из-за религиозного сообщества вспыхнула в Новосибирске

На территории Новосибирска складывается напряженная эпидемическая ситуация по заболеваемости корью. Всего на 21 февраля заболело 39 человек, в том числе детей. Стало известно «Курьер. Среда. Бердск» от регионального управления Роспотребнадзора.

-Ситуация осложняется тем, что заболевшие эпидемиологически связаны между собой и находились в контакте. Большинство заболевших входят в одно из религиозных сообществ, члены которого в подавляющем большинстве отказываются от прививок и иммунизации своих детей. Все заболевшие ранее против кори не привиты в связи с категорическими отказами, — рассказали в ведомстве.

Карантин ввели в 13 новосибирских школах.

Наличие в области определенного числа отказывающихся от прививок в значительной степени повышает риск распространения кори в нашем регионе.

По информации Европейского регионального бюро ВОЗ за период с января по декабрь 2018 года(по состоянию на 1 февраля 2019 года) корью заразились 82 596 человек в 47 из 53 стран региона.

Указанная ситуация оказывает влияние на ситуацию по кори в Российской Федерации – в течение 2018 года увеличилось число завозов коревой инфекции из неблагополучных стран Европы и ближнего зарубежья (Украина, Греция, Франция ).

Управлением совместно с Министерством здравоохранения Новосибирской области при регистрации первого случая заболевания в целях локализации очагов заболевания и предупреждения дальнейшего распространения кори, немедленно начаты противоэпидемические мероприятия:

активное выявление и госпитализация заболевших;

иммунизация против кори контактных лиц;

медицинское наблюдение;

обеспечение готовности медицинских организаций к поступлению больных;

создан необходимый резерв вакцины;

информационно-просветительная работа с населением.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Новосибирской области проводится подчищающая иммунизация населения против кори в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска, активно работают иммунологические комиссии по пересмотру медицинских отводов, работа с населением по повышению приверженности к иммунизации.

Создан и работает оперативный штаб. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи, относится к группе инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики.

Источник инфекции– больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре с последних 2 дней инкубационного периода и до 4-го дня после появления сыпи. Порой даже мимолетная встреча восприимчивого к этой инфекции человека с больным корью приводит к заболеванию. К группе риска относятся не привитые лица.

Длительность инкубационного периода составляет: минимум — 8-14 дней, максимум – 21 день.

Заболевание начинается с повышения температуры до 38-39° С и более, снижается аппетит, нарушается сон; появляются насморк, чихание, покраснение конъюнктив, слезотечение и светобоязнь, сухой грубый «лающий» кашель. Затем на фоне усиления всех симптомов болезни поэтапно распространяется сыпь – первые элементы отмечаются за ушами, на лице, потом на шее и верхней части груди, на туловище, руках, ногах.В конце начального периода (3-4 день) происходит общая интоксикация и поражение дыхательных путей усиливаются.

Осложнения: ларингит (воспаление гортани), отит (воспаления уха), первичная коревая (вирусная) пневмония, вторичная бактериальная пневмония, стоматит (воспаление слизистой оболочки рта), коревой энцефалит (воспаление мозга), менингит (воспаление мозговой оболочки), гепатит. Наиболее частое осложнение кори – пневмония. В редких случаях осложненная корь может приводить к пожизненной инвалидности вследствие поражения мозга, слепоты и глухоты.

Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте. Как правило, у взрослых это заболевание протекает намного тяжелее, чем у детей.

Единственной эффективной мерой профилактики кори является иммунизация против кори.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок иммунизация против кори проводится: вакцинация детям в возрасте 1 год, ревакцинация в 6-летнем возрасте.

• двукратная иммунизация с интервалом 3 месяца подросткам и взрослым до 35 лет, до 55 лет – из групп риска: работникам медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лицам, работающим вахтовым методом, сотрудникам государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против кори).

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области настоятельно рекомендует проведение иммунизации против кори, особенно при планировании поездок в Европейские страны, где в настоящее время отмечается эпидемический рост заболеваемости (наиболее высокие показатели заболеваемости) в Украине, Грузии, Албании, Черногории, Греции, Румынии, Франции и ряде других стран.

Прививки для населения проводятся бесплатно в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства, учебы, работы.

-Уважаемые жители Новосибирской области области! Не отказывайтесь от возможности защитить себя и своих детей от этой опасной инфекции и ее тяжелых последствий! Будьте социально ответственны, — призвали в Роспотребнадзоре.