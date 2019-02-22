В СИЗО отправил замдиректора клиники Мешалкина суд Новосибирска

Сегодня, 22 февраля, Новосибирский суд отправил замдиректора клиники Мешалкина в СИЗО, передают новосибирские СМИ. Такую меру пресечения избирали кардиохирургу с мировым именем — Евгению Покушалову. Врача и ученого арестовали на 2 месяца.

Замдиректора клиники национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина задержали в среду, 20 февраля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Силовики поджидали Евгения Покушалова утром на работе.

Его обвиняют по двум статьям — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере».

«При содействии других соучастников, посредством создания условия для победы различным подконтрольным фирмам в торгах, которые проводила клиника, были похищены из бюджета не менее 1,3 млрд, сообщала КП со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», научное сообщество Новосибирска направило в различные инстанции письма в защиту арестованного коллеги.