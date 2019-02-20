Силовики задержали топ-менеджера клиники им. Мешалкина за махинации на 1,3 млрд рублей

В самом известном медицинском центре Новосибирска сейчас работают силовики: заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина попал в коррупционный скандал. Его подозревают в афере на миллиард рублей. Как стало известно КП-Новосибирск, сейчас мужчина задержан. Спецгруппа поджидала его сегодня с утра на рабочем месте.

ПЫТАЛСЯ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ МИЛЛИОНЫ

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— Действуя с другими соучастниками, посредством создания условия для победы различным подконтрольным фирмам в торгах, которые проводила клиника, были похищены из бюджета более миллиарда, а именно не менее 1 350 000 000 рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник, близкий к следствию.

Сумму, которая кажется просто астрономической, увели из бюджета за три года (с 2015 по 2018). Но топ-менеджера обвиняют не только в этой финансовой афере. Деньги он пытался легализовать:

— Через использование расчетных счетов аффилированных организаций и других неустановленных лиц, для придания правомерного вида пользования похищенными деньгами, были выплачены средства в размере не менее 820 миллионов рублей, что считается особо крупным размером, — добавил наш источник.

В клинике сейчас идут следственные действия.

ПРЕТЕНЗИИ БЫЛИ ОТ ФАС И МВД

Еще в начале 2018 года антимонопольная служба заявила, что в медцентре возможен картельный сговор на 437 торгах. Две фирмы вызвали особое подозрение — это ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра», которые поставляли лекарства и медизделия, с ними клиника заключила контрактов на сумму более 500 миллионов рублей. По сути эти две конторы договорились между собой, кто и по какому лоту будет победителем, честной конкурентной борьбы не было, из-за чего закупки осуществлялись по завышенным ценам. Весной 2018 года в ГУ МВД по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Ограничение конкуренции».

— По юридическим адресам компаний проводились обыски, в ходе которых изымалась компьютерная техника и документы, — комментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возможно, обыски, которые проходят сегодня, как-то связаны с этой историей. Но в этот раз возбуждено уголовное дело по более тяжким статьям — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», а также «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере». Только за мошенничество топ-менеджеру клиники грозит до 10 лет колонии.