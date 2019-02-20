КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Священников обидела водка с куполами в Красноярске

Мадуро зовет «колуна» Гуаидо на выборы в Венесуэле

Около 200 000 рублей собрали погорельцам читатели «Курьер. Среда. Бердск»

Силовики задержали топ-менеджера клиники им. Мешалкина за махинации на 1,3 млрд рублей

ФАС: цены на продукты растут ради прибыли производителей

Директор искитимского завода победил в молодежных выборах в Бердске

Эсминец США вошел в Черное море

Пенсию Гитлера продолжают платить экс-нацистам из Бельгии

Не знают о долгах КБУ его руководители в Бердске

Путин огласит послание Федеральному собранию в полдень 20 февраля

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Силовики задержали топ-менеджера клиники им. Мешалкина за махинации на 1,3 млрд рублей

СМИ: В крупнейшем медицинском центре Новосибирска идут обыски, силовики возбудили уголовное дело сразу по двум статьям.

20.02.2019 Фото: Википедии Нет комментариев
 
Силовики задержали топ менеджера клиники им. Мешалкина за махинации на 1,3 млрд рублей

Врачи-бизнесмены погорели

В самом известном медицинском центре Новосибирска сейчас работают силовики: заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина попал в коррупционный скандал. Его подозревают в афере на миллиард рублей. Как стало известно КП-Новосибирск, сейчас мужчина задержан. Спецгруппа поджидала его сегодня с утра на рабочем месте.

ПЫТАЛСЯ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ МИЛЛИОНЫ

— Действуя с другими соучастниками, посредством создания условия для победы различным подконтрольным фирмам в торгах, которые проводила клиника, были похищены из бюджета более миллиарда, а именно не менее 1 350 000 000 рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник, близкий к следствию.

Сумму, которая кажется просто астрономической, увели из бюджета за три года (с 2015 по 2018). Но топ-менеджера обвиняют не только в этой финансовой афере. Деньги он пытался легализовать:

— Через использование расчетных счетов аффилированных организаций и других неустановленных лиц, для придания правомерного вида пользования похищенными деньгами, были выплачены средства в размере не менее 820 миллионов рублей, что считается особо крупным размером, — добавил наш источник.

В клинике сейчас идут следственные действия.

ПРЕТЕНЗИИ БЫЛИ ОТ ФАС И МВД

Еще в начале 2018 года антимонопольная служба заявила, что в медцентре возможен картельный сговор на 437 торгах. Две фирмы вызвали особое подозрение — это ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра», которые поставляли лекарства и медизделия, с ними клиника заключила контрактов на сумму более 500 миллионов рублей. По сути эти две конторы договорились между собой, кто и по какому лоту будет победителем, честной конкурентной борьбы не было, из-за чего закупки осуществлялись по завышенным ценам. Весной 2018 года в ГУ МВД по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Ограничение конкуренции».

— По юридическим адресам компаний проводились обыски, в ходе которых изымалась компьютерная техника и документы, — комментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возможно, обыски, которые проходят сегодня, как-то связаны с этой историей. Но в этот раз возбуждено уголовное дело по более тяжким статьям — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», а также «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере». Только за мошенничество топ-менеджеру клиники грозит до 10 лет колонии.

Несмотроя на обыски, врачи продолжают принимать пациентов.

Источник: nsk.kp.ru


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Священников обидела водка с куполами в Красноярске Мадуро зовет «колуна» Гуаидо на выборы в Венесуэле Требует ликвидировать свалку мусора под окнами своего дома жительница Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика