Заставили в школе ходить босиком: историю забывшего сменку второклассника проверяет прокуратура Новосибирска

Прокурор Ленинского района Новосибирска Андрей Орлов организовал проверку по сообщениям СМИ о нарушении прав ребенка – ученика школы №67. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», второклассника, забывшего дома сменную обувь заставили ходить на уроках в носках.

-В ходе проверки будет оценено соблюдение администрацией учебного заведения законодательства об образовании. О результатах проверки будет сообщено дополнительно, — сообщили сегодня, 21 февраля, в прокуратуре Новосибирской области.

-Опишу свою ситуацию: сын, ученик второго класса средней общеобразовательной школы, забыл сменную обувь дома, так как спешил и опаздывал на урок. Добавлю, что это произошло впервые. В гардеробной школы, переодевшись, побежал к классу, но был задержан техничкой, которая потребовала переобуться. Он объяснил, что сменную обувь оставил дома, на что техничка заставила его разуться и пойти к классу в носках. Таким образом, все уроки он провел по сути босиком. Мы живём в Новосибирске. Месяц — февраль. Только потеплело. В помещении тепло, но полы бетонные. Все происходило на глазах классного руководителя, которая лишь один раз предложила ребёнку обуть обувь, когда он отпросился в туалет, — написала на «Флампе» женщина под ником «dr_zarina».

Она указала, что речь идет о средней общеобразовательной школе №67 Новосибирска.