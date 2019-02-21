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Забывшего сменку второклассника заставили ходить в носках на уроках в Новосибирске

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Забывшего сменку второклассника заставили ходить в носках на уроках в Новосибирске

Приказ поступил от уборщицы. Классный руководитель разрешила обуться только в туалет.

21.02.2019 Фото: Википедии Нет комментариев
 
 

Забывшего сменку второклассника заставили ходить в носках на уроках в Новосибирске

В школах Бердска сменка только в начальных классах

В одной из школ Новосибирска ребёнка, забывшего сменную обувь дома, заставили ходить в носках. О случившемся на «Флампе» рассказала мать школьника, сообщает  ИА REGNUM.

«Опишу свою ситуацию: сын, ученик второго класса средней общеобразовательной школы, забыл сменную обувь дома, так как спешил и опаздывал на урок. Добавлю, что это произошло впервые. В гардеробной школы, переодевшись, побежал к классу, но был задержан техничкой, которая потребовала переобуться. Он объяснил, что сменную обувь оставил дома, на что техничка заставила его разуться и пойти к классу в носках. Таким образом, все уроки он провел по сути босиком. Мы живём в Новосибирске. Месяц — февраль. Только потеплело. В помещении тепло, но полы бетонные. Все происходило на глазах классного руководителя, которая лишь один раз предложила ребёнку обуть обувь, когда он отпросился в туалет», — написала женщина под ником «dr_zarina».

Указывается, что речь идёт о средней общеобразовательной школе №67 города Новосибирска.

Мнения под отзывом разделились. Одни винили мать, отмечая, что «в наше время, без сменки не пускали в школу». Другие вставали на её сторону, говоря, что «ну, забыл ребёнок сменку, что теперь его задолбить».

«Заставить ребёнка разуться — это перебор ! Всем плевать … печально».

«Забывал!!! Возвращался домой и потом получал и в школе за прогул и дома!!! И это и есть дисциплина».

Женщина в итоге написала, что перевела сына в другую школу.

Редакция направила в мэрию Новосибирска официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бурятии учитель ОБЖ заставил учеников седьмого класса весь урок сидеть в противогазах за опоздание на занятия.

 


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