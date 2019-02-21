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Поджигатель авто: Сожгли Nissan Tiida на ул. Красная Сибирь в Бердске

Накануне сгорели грузовая «Газель» и Land Rover. Не исключено, что в городе орудуют серийные поджигатели автомобилей.

21.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Поджигатель авто: Сожгли Nissan Tiida на ул. Красная Сибирь в Бердске

За три дня в январе в Бердске сгорели 8 автомобилей

В Бердске в ночь на четверг снова горел автомобиль, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

21 февраля в 01:55  на ул. Красная Сибирь в Бердске загорелся автомобиль Nissan Tiida. В результате пожара огнем повреждены капот автомобиля, левое переднее крыло, левое переднее колесо со стороны водителя, моторный отсек и лобовое стекло.

В 02:04 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Дознаватели выясняют причину возгорания автомобиля. Судя по характеру повреждений, предполагают, что автомобиль намеренно подожгли.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ночь на 20 февраля на ул. Радищего сгорели грузовая «Газель» и Land Rover. И в этом случае предполагают умышленный поджог.

Не исключено, что в городе орудует серийный поджигатель. Материалы о поджогах передадут в полицию.

Подробности — в ближайшее время.


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(2) Комментариев

  1. Эрвин

    а , простите, где же работа полиции в этих случаях? Давайте вспомник как они мастерски ловят террористов в контактах и экстремистов на одиночных пикетах. А тут банду поджигателей не могут поймать. ай-ай-ай.

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  2. Бармалей

    Авто хлам самовыпиливается, с коляской свободнее гулять станет.

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