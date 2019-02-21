Поджигатель авто: Сожгли Nissan Tiida на ул. Красная Сибирь в Бердске

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а , простите, где же работа полиции в этих случаях? Давайте вспомник как они мастерски ловят террористов в контактах и экстремистов на одиночных пикетах. А тут банду поджигателей не могут поймать. ай-ай-ай.
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