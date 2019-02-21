Поджигатель авто: Сожгли Nissan Tiida на ул. Красная Сибирь в Бердске

В Бердске в ночь на четверг снова горел автомобиль, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

21 февраля в 01:55 на ул. Красная Сибирь в Бердске загорелся автомобиль Nissan Tiida. В результате пожара огнем повреждены капот автомобиля, левое переднее крыло, левое переднее колесо со стороны водителя, моторный отсек и лобовое стекло.

В 02:04 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Дознаватели выясняют причину возгорания автомобиля. Судя по характеру повреждений, предполагают, что автомобиль намеренно подожгли.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ночь на 20 февраля на ул. Радищего сгорели грузовая «Газель» и Land Rover. И в этом случае предполагают умышленный поджог.

Не исключено, что в городе орудует серийный поджигатель. Материалы о поджогах передадут в полицию.

Подробности — в ближайшее время.