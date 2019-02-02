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Сгорели 10 маршруток, УАЗ «Патриот» и снегоуборочная машина в 40-градусный мороз в гараже Бердска

Дым из гаража на ул. Новой, принадлежащий частному перевозчику, заметили в три часа ночи. Пожар ликвидировали лишь в 7.30. Но пассажирский транспорт спасти не удалось.(ФОТО, ВИДЕО)

2.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 2 коммент.
 
Сгорели 10 маршруток, УАЗ Патриот и снегоуборочная машина в 40 градусный мороз в гараже Бердска

Гараж полностью выгорел

Пожар в гараже Бердска произошел в ночь на субботу, когда температура воздуха в городе упала до 40 градусов мороза.

2 февраля в 03:06 на ул. Новой из гаража заметили дым. В результате пожара огнем уничтожено 11 автомобилей, мопед, сварочный аппарат, снегоуборочная машина.

Как уточнил «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, огонь уничтожил 10 пассажирских «Газелей», УАЗ «Патриот» и одну снегоуборочную машину. Гараж принадлежит одному из частных перевозчиков, который владеет маршрутками.

Сгорели 10 маршруток, УАЗ Патриот и снегоуборочная машина в 40 градусный мороз в гараже Бердска

От маршруток остались только остовы

Микроавтобусы каких маршрутов пострадали, Степоненков затруднился ответит. Причина крупного пожара еще не установлена. Дознаватель ОНД только выехал на проверку на место ЧП.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что сгорели «Газели», курсировавшие по бердским маршрутам «11, 14 и 15. Пострадал частный перевозчик Владимир Луцкин.

Он первым увидел дым из гаража, вызвал пожарных, но до приезда огнеборцев не открывал металлические ворота, чтобы не было притока воздуха в горевший гараж.

Пожарные по очереди ездили за водой к гидранту, расположенному в 100 метрах от места ЧП — у дома №32 на ул. Рогачева. Улица вокруг сгоревшего гаража, который примыкает к двухэтажному жилому дому, обледенела от воды.

Сгорели 10 маршруток, УАЗ Патриот и снегоуборочная машина в 40 градусный мороз в гараже Бердска

Сгорели 10 маршруток, УАЗ Патриот и снегоуборочная машина в 40 градусный мороз в гараже Бердска

Автор видео Анастасия Солодкова

Сгорели 10 маршруток, УАЗ Патриот и снегоуборочная машина в 40 градусный мороз в гараже Бердска

Сгорели 10 маршруток, УАЗ Патриот и снегоуборочная машина в 40 градусный мороз в гараже Бердска

Хозяин сгоревшего гаража от комментариев отказался

В 07:26 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 5 единиц техники и 18 человек личного состава, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Хозяин сгоревшего гаража от комментариев отказался.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    так то похоже на намеренный поджог ,мм? …
    наверное,кому то удобно конкурента выпихнуть….
    или со зла кто то какому то водителю устроил , идиотов у нас хватает …
    да и что то частенько машины в Бердске горят не сами по себе …..

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Ого

    Офигеть. Такой ущерб.. Сейчас и с транспортом начнётся напряжёнка…

    Thumb up 4 Thumb down 0

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