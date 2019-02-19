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Штрафовать за широкую талию пока не будут в России

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Штрафовать за широкую талию пока не будут в России

Минздрав готов подключиться к диалогу, чтобы бороться с ожирением в масштабах страны.

19.02.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Штрафовать за широкую талию пока не будут в России

Измерение объема талии нужно для того, чтобы определить индекс массы тела и выявить ожирение

Министерство труда и социальной защиты России не получало инициатив о введении измерений охвата талии как одного из способов сохранения здоровья сотрудников предприятий.

«Подобная инициатива в Минтруд России не поступала», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда в понедельник, отвечая на запрос агентства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что в ее ведомстве изучают опыт Японии, где проводятся измерения талии сотрудников — норматив, по ее словам, составляет около 90 см, и если объем превышает норму, то гражданину приходится посещать специальные консультации, а компанию, где такой сотрудник работает, могут оштрафовать.

Идею прокомментировали в Минздраве. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, пока такого обсуждения с ведомством не проводили, но Минздрав готов подключиться к диалогу.

«Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим», — сказала Скворцова в понедельник, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли идея измерения талии с министерством.

Министр напомнила, что измерение объема талии нужно для того, чтобы определить индекс массы тела и выявить ожирение — фактор риска развития ряда заболеваний.

Источник: Интерфакс


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(3) Комментариев

  1. Алесандр

    Дебильная страна,дебильные министры.Давайте штрафовать за большой размер ноги.Много гос земли задействовано под большой ного насекомых много погибает под ней.

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  2. Бердчанин

    Интересно, а что недебильного предлагает наша госдура или правительство в последнее время? Не мог вспомнить, как не старался. Закон яровой, отключение рунета от мировой сети, машины продавать только тем у кого гараж есть (недавно такое предложили на полном серьезе!). Что мы за страна такая?? 8)

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Аноним

    Большое спасибо! :-D

    Thumb up 2 Thumb down 0

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