Штрафовать за широкую талию пока не будут в России

Министерство труда и социальной защиты России не получало инициатив о введении измерений охвата талии как одного из способов сохранения здоровья сотрудников предприятий.

«Подобная инициатива в Минтруд России не поступала», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда в понедельник, отвечая на запрос агентства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что в ее ведомстве изучают опыт Японии, где проводятся измерения талии сотрудников — норматив, по ее словам, составляет около 90 см, и если объем превышает норму, то гражданину приходится посещать специальные консультации, а компанию, где такой сотрудник работает, могут оштрафовать.

Идею прокомментировали в Минздраве. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, пока такого обсуждения с ведомством не проводили, но Минздрав готов подключиться к диалогу.

«Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим», — сказала Скворцова в понедельник, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли идея измерения талии с министерством.

Министр напомнила, что измерение объема талии нужно для того, чтобы определить индекс массы тела и выявить ожирение — фактор риска развития ряда заболеваний.

Источник: Интерфакс