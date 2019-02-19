Штрафовать за широкую талию пока не будут в России

Измерение объема талии нужно для того, чтобы определить индекс массы тела и выявить ожирение
Министерство труда и социальной защиты России не получало инициатив о введении измерений охвата талии как одного из способов сохранения здоровья сотрудников предприятий.
«Подобная инициатива в Минтруд России не поступала», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда в понедельник, отвечая на запрос агентства.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что в ее ведомстве изучают опыт Японии, где проводятся измерения талии сотрудников — норматив, по ее словам, составляет около 90 см, и если объем превышает норму, то гражданину приходится посещать специальные консультации, а компанию, где такой сотрудник работает, могут оштрафовать.
Идею прокомментировали в Минздраве. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, пока такого обсуждения с ведомством не проводили, но Минздрав готов подключиться к диалогу.
«Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим», — сказала Скворцова в понедельник, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли идея измерения талии с министерством.
Министр напомнила, что измерение объема талии нужно для того, чтобы определить индекс массы тела и выявить ожирение — фактор риска развития ряда заболеваний.
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Дебильная страна,дебильные министры.Давайте штрафовать за большой размер ноги.Много гос земли задействовано под большой ного насекомых много погибает под ней.
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Интересно, а что недебильного предлагает наша госдура или правительство в последнее время? Не мог вспомнить, как не старался. Закон яровой, отключение рунета от мировой сети, машины продавать только тем у кого гараж есть (недавно такое предложили на полном серьезе!). Что мы за страна такая??
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Большое спасибо!
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