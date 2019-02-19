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Пожаловаться на коллекторов смогут 27 февраля жители Бердска

В течение четырех часов служба судебных приставов Новосибирской области будет отвечать на вопросы по телефону. Можно обратиться и лично.

19.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Пожаловаться на коллекторов смогут 27 февраля жители Бердска

Судебные приставы взыскивают задолженность с жителей Бердска, но и защищают от коллекторов

В УФССП России по Новосибирской области пройдет горячая телефонная линия для граждан, желающих сообщить о неправомерных действиях со стороны «коллекторов», а также получить консультацию по порядку взаимодействия кредитора («коллектора») с должником по вопросу взыскания просроченной задолженности.

27 февраля в период с 13:00 до 17:00 специалисты управления ответят на вопросы обратившихся граждан по номеру 241-07-95, сообщили в региональном управлении ФССП.

В этот же период, граждане могут лично обратиться к специалистам отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления, по адресу: Новосибирск, ул.Красный проспект 86/1 (каб. 602 и 806).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», коллекторы недавно придумали новую «фишку». Они заказывают грузовой автомобиль на адрес должников и заставляют грузчиков вывозить мебель и бытовую технику, выбивая дверь ногами при сопротивлении «клиентов».


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