Пожаловаться на коллекторов смогут 27 февраля жители Бердска

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Сахар резко увеличивает риск развития рака
«Жигули» за 1 млн рублей: Бедняки больше не смогут купить бюджетный автомобиль
Похвалил за «серую» дорогу коммунальщиков вице-мэр Бердска
Суперлуние увидят 19 февраля жители Бердска
Умер хоккеист во время матча в Новосибирске
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Мировую предложила облбольница матери впавшего в кому после лечения зуба из Бердска
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