Выбивать ногами двери должников требуют от грузчиков коллекторы в Бердске

Ошеломленный водитель кубатурной машины, занимающийся в свободное время грузоперевозками в Бердске, обратился в «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 января. Мужчина пожелал остаться инкогнито, но Олег (имя вымышленное — прим. ред.), предостерегает всех грузоперевозчиков: вы можете стать невольными соучастниками преступления.

-У коллекторов появилась новая фишке запугивания должников. Вчера диспетчер передал заявку от частного лица на перевозку мебели и бытовой техники. Заказали кубатурную машину плюс 2 грузчика к определенному времени. Было указано, что придется перевезти большой холодильник. Позже «заказчик» добавила, что нужно погрузить в авто кресло и бытовую технику. Смутило и то, что нужно было громко стучать в калитку дома, даже ногами. Приехав на место, я был удивлен: по двору бегали две лающие собаки, на воротах висит замок. Все же мы с грузчиками, как и было указано, достучались до владельца дома, — поведал «Курьер. Среда. Бердск» Олег.

Далее события начали развиваться как в настоящем криминальном фильме. Из дома вышла женщина, которая удивленно заявила, что не вызывала авто для перевозки вещей. Рабочие уехали, начали звонить «заказчице», чтобы прояснить ситуацию, но на телефонный номер никто не отвечал. Когда неизвестная дама наконец-то сняла трубку, она продолжала настаивать: экипаж приехал по верному адресу и даже описала, как выглядят дом и ворота.

-Мы подумали, что это какие-то разборки между родственниками, может имущество делят, но мы вернулись на адрес. Во второй раз хозяйка дома вышла с дочерью. Мы объяснили, что звонит женщина и уверяет, что мы приехали по адресу, чтобы не было недопонимания мы позвонили «заказчице» и передали трубку хозяйке дома, — вспоминает водитель.

Трое бердчан стали невольными свидетелями разборок между коллектором и должником. «Заказчик» орала в трубку и диктовала собственнику список имущества, которое она должна передать грузчикам.

-Я понял, что мы можем по незнанию стать соучастниками преступления. Мирно попрощались с женщиной и уехали восвояси. Разумеется, время потраченное на лжевызов нам никто не оплатил. Ладно я, мне до заказа нужно было проехать три километра, а грузчики потратили минимум 50 рублей на маршрутку, чтобы добраться до работы, — сетовал водитель.

Олег уже предупредил коллег во всех грузовых компаний в Бердске массовой рассылкой в мессенджерах о новом направлении коллекторской работы.

Прогуглив телефонный номер выясняем, что он принадлежит компании «Вымпел-Коммуникации» Новосибирской области. «Курьер. Среда. Бердск» позвонил по указанному номеру сегодня, 22 января. На том конце ответила женщина и заявила, что телефон «общий» и находится в свободном доступе.

— Телефон лежит на Ленинском рынке в Новосибирске. Доступ к нему имеют все, кто угодно. О вызове грузовой машины я не в курсе. Я не звонила никому, — заявила женщина и бросила трубку, не пожелав представиться и объяснить, почему она ответила на звонок.

Забив номер телефона 8962-826-91-74 в поисковике Яндекса, с которого был совершен фейковый заказ, выясняем, что «банда вымогателей» орудует не только в Новосибирской области. Так, на портале «Топбанки» размещен отзыв Анны о банке «Доброденьги» от 16 января 2019 года. По словам девушки из Московской области, у нее имеется задолженность по кредиту в этом банке, от которого она не отказывается.

— Звонит девушка, представляясь Викторией с номера 8962-826-91-74, и угрожает, что мне пробьют голову по дороге до дома! На сайте не указаны данные руководителя компании. На горячей линии тоже ничего не говорят, — опасается за свою жизнь москвичка.

Начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов сообщил, что в полицию не поступали обращения граждан, связанные с подобными коллекторскими выходками. Однако, если вам угрожал коллектор или же он принял какие-либо конкретные действия, то нужно незамедлительно обратиться в полицию, советует полковник Соколов.

-Мы будем разбираться в подобных преступлениях. Если этот водитель располагает какой-либо информацией, то пусть он обращается к нам, мы проведем проверку, будем немедленно реагировать. Советую всем сразу сообщать о подобных действиях в отношении вас, не вступать в какие-либо отношения и разговоры, если какие-то угрозы поступают, то обращайтесь в отдел. Мы немедленно выедем на место и пресечем преступление, — заверил Владимир Васильевич.

Главный полицейский Бердска отметил, что существует ряд методик работы по выявлению владельцев таких номеров. Проверка будет проведена и после публикации статьи в СМИ при условии, что содержатся признаки уголовно-наказуемого деяния, происшествия или административного правонарушения, сообщил Соколов.

Основная масса обращений касается взаимодействия кредитора с должником, в том числе к их числу относятся такие нарушения как превышение количества текстовых сообщений, нарушение допустимого количества телефонных звонков, непредставление сведений о наименовании кредитора и фамилии, имени, отчества, взаимодействующего с должником.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что коллекторские агентства, не всегда легальные, свирепствуют, когда людям нечем платить за кредиты. Но заявление на «злого» коллектора не освобождает от уплаты долга.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области напомнили: юридическое лицо может звонить должнику не более одного раза в сутки, два раза в неделю и не более восьми раз в месяц. Звонить можно в рабочее время с восьми утра до десяти вечера, в выходные и праздники с девяти утра до восьми вечера. Писать текстовые и голосовые сообщения должникам можно не более двух раз в сутки, четыре раза в неделю и 16 раз в месяц. Непосредственно взаимодействовать с заявителем можно с ограничением не более одного раза в неделю в будни с восьми утра до десяти вечера, в выходные и праздники с девяти утра до восьми вечера.

Практически в 7 раз по сравнению с 2017 годом в 2018-м увеличилось количество привлеченных к административной ответственности юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в Новосибирской области. По результатам рассмотрения судами административных протоколов, 83 лица привлечены к административной ответственности на общую сумму 2 516 000 рублей.

Всего в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, включено 9 организаций, которые зарегистрированы на территории Новосибирской области.