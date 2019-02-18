Ярмарки откроют в трех местах Бердска

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров подписал постановление об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории города в 2019 году.

Всего таких мест три: на площади Горького, у дома №4 на ул. Рогачева и у дома №83А на ул. Советской (у магазина «Миша»).

Таким образом охватят ярмарками почти все районы города — центр, Микрорайон и военный городок.

Как сказано в документе, ярмарки разместят на основании федерального закона №131 о местном самоуправлении и постановления правительства Новосибирской области о продаже товаров на ярмарках.

Контроль за исполнением постановления возложен на замглавы по вопросам экономического развития Жанну Шурову.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане опасались, что из-за базара площадь Горького превратится в помойку. Власть Бердска пообещала этого не допустить.

Мэрия подписала договор на год с «Бердской ярмаркой» о торговле в центре города на жестких условиях: чистота и синие палатки.