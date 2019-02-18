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Ярмарки откроют в трех местах Бердска

Уличная торговля охватит центр города, Микрорайон и военный городок.

18.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 19 коммент.
 
Ярмарки откроют в трех местах Бердска

В Бердске проходят сезонные ярмарки

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров подписал постановление об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории города в 2019 году.

Всего таких мест три: на площади Горького, у дома №4 на ул. Рогачева и у дома №83А на ул. Советской (у магазина «Миша»).

Таким образом охватят ярмарками почти все районы города — центр, Микрорайон и военный городок.

Как сказано в документе, ярмарки разместят на основании федерального закона №131 о местном самоуправлении и постановления правительства Новосибирской области о продаже товаров на ярмарках.

Контроль за исполнением постановления возложен на замглавы по вопросам экономического развития Жанну Шурову.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане опасались, что из-за базара площадь Горького превратится в помойку. Власть Бердска пообещала этого не допустить.

Мэрия подписала договор на год с «Бердской ярмаркой» о торговле в центре города на жестких условиях: чистота и синие палатки.


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(19) Комментариев

  1. Аноним

    Когда на Улицах Бердска, появятся настоящие колхозники и фермеры, а не эти перекупы с конскими ценами? На прошлых ярмарках, были одни перекупы с хилокского, с очень средней азии, причём, цены понакрутке, переплюнули даже сети магазинов Бердска, а это не каждому под силу!

    Thumb up 26 Thumb down 0

    • +1

      Добавлю. Да, я не против,если это будут производители Новосибирской области и Алтая. Но, предыдущие годы, за исключением одного производителя колбас толи с Краснообска, толи Барышево, были одни перекупы с дурной наценкой.
      Причем, продавали они все часто перезревшие фрукты с хилока втридорога.

      Thumb up 21 Thumb down 0

  2. 3лой

    Не надо снова загаживать «ярмарками» нашу главную городскую площадь!!! У нас мало других мест для размещения палаток? Пусть она останется пешеходной зоной (ну пока по ней не открыли сквозное движение)!
    Пусть площадь останется ПЛОЩАДЬЮ, а не базаром!!!!
    Я не представляю себе, чтобы на пл. Ленина в Нске или на Красной площади в Москве начали устанавливать торговые точки! Это — НОНСЕНС!!! И только в Бердске — НОРМА… :-!

    Thumb up 19 Thumb down 4

    • Аноним

      «У нас мало других мест для размещения палаток? Пусть она останется пешеходной зоной (ну пока по ней не открыли сквозное движение)!»

      Значит, автостоянка, вместо площади вас устраивает? Автострада, вместо городского места отдыха, тоже устраивает?

      Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Аноним

    Ярмарки предполагают продажу продукции от производителей, по ценам ниже, чем в магазинах и на
    базаре .
    А это обыкновенные ларьки, по перепродаже товара с оптовых рынков.

    Thumb up 25 Thumb down 0

  4. Да уж..

    Вот именно. Должен быть контроль — кто, что и откуда привёз сюда на продажу. Мэрия думает об этом?

    Thumb up 15 Thumb down 0

  5. Татьяна

    Вот и мы боимся , что улицу Рогачева превратят в помойку, если на площади этого не допустят только лишь из-за того , что там администрация города, то до нас никому дела не будет. У нас достаточно магазинов вокруг, куда приятнее выбирать , то что лежит на чистых прилавках, чем с у грязных «лоточников».

    Thumb up 9 Thumb down 0

  6. Гость

    И опять наступаем на одни и те же грабли. Сколько уже у нас было этих ярмарок. Одно и тоже. Кругом грязь, мусор, а ценник конский. Зачем нам это все?

    Thumb up 12 Thumb down 0

  7. Надежда

    Я против. Это будет грязь и мусор вокруг. Сейчас магазины у каждого дома, где те же фрукты и овощи.

    Thumb up 11 Thumb down 0

  8. Оля

    Для какой цели снова открывать на площади ярмарку? Отличное место для семейного отдыха снова превратится в помойку. Ещё добавлю что неизвестно откуда все это «сырье» приедет, о каком санитарном состоянии можно будет спросить данных торговцев? Рукомойники и ведра поставят?? Я против, есть специализированные места для продажи любых товаров, и там где в случае чего есть с кого спросить.

    Thumb up 10 Thumb down 0

  9. +1

    Вспомнил. Год назад, после жалоб жителей на антисанитарию и постоянный мусор от таких «лоточников» Тужик, помнится приказал ее закрыть. (статью можно найти здесь на сайте). А сейчас что ? Опять на те же грабли ?

    Thumb up 8 Thumb down 0

  10. Веда

    Многие жители против ярмарки на площади,почему никто не прислушивается?нельзя ее перенести в другое место?оставьте площадь детям!красиво чисто сейчас,зачем захламлять этими как вы говорите ,синими палатками ? Да я как представляю эту барахолку…волосы дыбом встают(((центр итак деревня,а еще этот рынок на площади….живу на микрорайоне-любо дорого посмотреть,а в центре колхоз.!зато якобы все для людей((((Да вы их и не слушаете!

    Thumb up 1 Thumb down 3

  11. Анна

    Неоправданно завышенные цены, место только занимают ни пройти ни проехать, да и к тому же мусорную свалку устраивают, пользы ноль. Что то покупать там большой риск, неизвестно из чего и откуда. Не понятно вообще зачем постоянно ЭТО устраивают, ведь по факту одни жалобы

    Thumb up 0 Thumb down 0

  12. Светлана

    Сколько уже можно говорить про эти ярмарки? Понятно же уже, что населению они совершенно не нужны! Не хотим грязи, бардака и загроможденности наших площадей и площадок палатками торговыми!

    Thumb up 0 Thumb down 1

  13. Анна

    Не понятно-для кого эти ярмарки? Если для горожан они не принесут никакой пользы: цены высокие, качество сомнительное…Нам есть куда ходить за покупками!!!

    Thumb up 0 Thumb down 0

  14. Ананим

    Мы тоже против, ярмарки. Есть прекрасный сельскохозяйственных рынок. За чем ещё и ярмарку на улице устраивать это так не удобно, грязь сырость.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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