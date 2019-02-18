Ярмарки откроют в трех местах Бердска

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Когда на Улицах Бердска, появятся настоящие колхозники и фермеры, а не эти перекупы с конскими ценами? На прошлых ярмарках, были одни перекупы с хилокского, с очень средней азии, причём, цены понакрутке, переплюнули даже сети магазинов Бердска, а это не каждому под силу!
26 0
Добавлю. Да, я не против,если это будут производители Новосибирской области и Алтая. Но, предыдущие годы, за исключением одного производителя колбас толи с Краснообска, толи Барышево, были одни перекупы с дурной наценкой.
Причем, продавали они все часто перезревшие фрукты с хилока втридорога.
21 0
А абрэкос тожэ новосыбырск будэт проызводыт ?
0 3
Не надо снова загаживать «ярмарками» нашу главную городскую площадь!!! У нас мало других мест для размещения палаток? Пусть она останется пешеходной зоной (ну пока по ней не открыли сквозное движение)!
Пусть площадь останется ПЛОЩАДЬЮ, а не базаром!!!!
Я не представляю себе, чтобы на пл. Ленина в Нске или на Красной площади в Москве начали устанавливать торговые точки! Это — НОНСЕНС!!! И только в Бердске — НОРМА…
19 4
«У нас мало других мест для размещения палаток? Пусть она останется пешеходной зоной (ну пока по ней не открыли сквозное движение)!»
Значит, автостоянка, вместо площади вас устраивает? Автострада, вместо городского места отдыха, тоже устраивает?
3 0
Ярмарки предполагают продажу продукции от производителей, по ценам ниже, чем в магазинах и на
базаре .
А это обыкновенные ларьки, по перепродаже товара с оптовых рынков.
25 0
Вот именно. Должен быть контроль — кто, что и откуда привёз сюда на продажу. Мэрия думает об этом?
15 0
Вот и мы боимся , что улицу Рогачева превратят в помойку, если на площади этого не допустят только лишь из-за того , что там администрация города, то до нас никому дела не будет. У нас достаточно магазинов вокруг, куда приятнее выбирать , то что лежит на чистых прилавках, чем с у грязных «лоточников».
9 0
И опять наступаем на одни и те же грабли. Сколько уже у нас было этих ярмарок. Одно и тоже. Кругом грязь, мусор, а ценник конский. Зачем нам это все?
12 0
Я против. Это будет грязь и мусор вокруг. Сейчас магазины у каждого дома, где те же фрукты и овощи.
11 0
Для какой цели снова открывать на площади ярмарку? Отличное место для семейного отдыха снова превратится в помойку. Ещё добавлю что неизвестно откуда все это «сырье» приедет, о каком санитарном состоянии можно будет спросить данных торговцев? Рукомойники и ведра поставят?? Я против, есть специализированные места для продажи любых товаров, и там где в случае чего есть с кого спросить.
10 0
Вспомнил. Год назад, после жалоб жителей на антисанитарию и постоянный мусор от таких «лоточников» Тужик, помнится приказал ее закрыть. (статью можно найти здесь на сайте). А сейчас что ? Опять на те же грабли ?
8 0
Кто то наступает , а мэры гребут
3 0
Многие жители против ярмарки на площади,почему никто не прислушивается?нельзя ее перенести в другое место?оставьте площадь детям!красиво чисто сейчас,зачем захламлять этими как вы говорите ,синими палатками ? Да я как представляю эту барахолку…волосы дыбом встают(((центр итак деревня,а еще этот рынок на площади….живу на микрорайоне-любо дорого посмотреть,а в центре колхоз.!зато якобы все для людей((((Да вы их и не слушаете!
1 3
Неоправданно завышенные цены, место только занимают ни пройти ни проехать, да и к тому же мусорную свалку устраивают, пользы ноль. Что то покупать там большой риск, неизвестно из чего и откуда. Не понятно вообще зачем постоянно ЭТО устраивают, ведь по факту одни жалобы
0 0
Все с одного вагона , что в ленте , что в ларьках
0 0
Сколько уже можно говорить про эти ярмарки? Понятно же уже, что населению они совершенно не нужны! Не хотим грязи, бардака и загроможденности наших площадей и площадок палатками торговыми!
0 1
Не понятно-для кого эти ярмарки? Если для горожан они не принесут никакой пользы: цены высокие, качество сомнительное…Нам есть куда ходить за покупками!!!
0 0
Мы тоже против, ярмарки. Есть прекрасный сельскохозяйственных рынок. За чем ещё и ярмарку на улице устраивать это так не удобно, грязь сырость.
0 0